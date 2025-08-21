Jogos de hoje (21/08/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Copa Libertadores – Oitavas de Final (Volta)
Palmeiras x Universitario
- Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
- Local: Allianz Parque, São Paulo
- Onde assistir: ESPN Brasil e Disney+
LDU x Botafogo
- Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Casa Blanca, Quito, Equador
- Onde assistir: Paramount+
River Plate x Libertad
- Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires, Argentina
- Onde assistir: Paramount+
Copa Sul-Americana – Oitavas de Final (Volta)
Godoy Cruz x Atlético-MG
- Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Feliciano Gambarte, Mendoza, Argentina
- Onde assistir: Paramount+
Lanús x Central Córdoba
- Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio La Fortaleza, Lanús, Argentina
- Onde assistir: Paramount+
