NOITE DE COPA!!

Jogos de hoje (21/08/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Palmeiras joga hoje na Libertadores
Palmeiras joga hoje na Libertadores. Foto: Divulgação/Palmeiras

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Copa Libertadores – Oitavas de Final (Volta)

Palmeiras x Universitario

  • Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, São Paulo
  • Onde assistir: ESPN Brasil e Disney+

LDU x Botafogo

  • Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio Casa Blanca, Quito, Equador
  • Onde assistir: Paramount+

River Plate x Libertad

  • Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires, Argentina
  • Onde assistir: Paramount+

    Copa Sul-Americana – Oitavas de Final (Volta)

    Godoy Cruz x Atlético-MG

    • Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
    • Local: Estádio Feliciano Gambarte, Mendoza, Argentina
    • Onde assistir: Paramount+

    Lanús x Central Córdoba

    • Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
    • Local: Estádio La Fortaleza, Lanús, Argentina
    • Onde assistir: Paramount+
