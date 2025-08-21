Jogos de hoje (21/08/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

NOITE DE COPA!!

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Copa Libertadores – Oitavas de Final (Volta)

Palmeiras x Universitario

Horário : 21h30 (Horário de Brasília)

: 21h30 (Horário de Brasília) Local : Allianz Parque, São Paulo

: Allianz Parque, São Paulo Onde assistir: ESPN Brasil e Disney+

LDU x Botafogo

Horário : 19h00 (Horário de Brasília)

: 19h00 (Horário de Brasília) Local : Estádio Casa Blanca, Quito, Equador

: Estádio Casa Blanca, Quito, Equador Onde assistir: Paramount+

River Plate x Libertad

Horário : 21h30 (Horário de Brasília)

: 21h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires, Argentina

: Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires, Argentina Onde assistir: Paramount+

Copa Sul-Americana – Oitavas de Final (Volta)

Godoy Cruz x Atlético-MG

Horário : 19h00 (Horário de Brasília)

: 19h00 (Horário de Brasília) Local : Estádio Feliciano Gambarte, Mendoza, Argentina

: Estádio Feliciano Gambarte, Mendoza, Argentina Onde assistir: Paramount+

Lanús x Central Córdoba

Horário : 21h30 (Horário de Brasília)

: 21h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio La Fortaleza, Lanús, Argentina

: Estádio La Fortaleza, Lanús, Argentina Onde assistir: Paramount+