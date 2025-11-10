Segunda de Série B

Jogos de hoje (10/11/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Chapecoense joga hoje na serie B
Chapecoense joga hoje na Serie B. Foto: Divulgação/Chapecoense

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série B


Chapecoense x América-MG
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá — Chapecó (SC)
Transmissão: Disney+ / ESPN

Botafogo-SP x Amazonas
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Nicnet (Santa Cruz) — Ribeirão Preto (SP)
Transmissão: Disney+ / ESPN.

