Jogos de hoje (10/11/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série B
Chapecoense x América-MG
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá — Chapecó (SC)
Transmissão: Disney+ / ESPN
Botafogo-SP x Amazonas
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Nicnet (Santa Cruz) — Ribeirão Preto (SP)
Transmissão: Disney+ / ESPN.
