Jogos de hoje (09/11/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Corinthians x Ceará
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Neo Química Arena — São Paulo (SP)
Transmissão: Globo / Premiere
Cruzeiro x Fluminense
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Mineirão — Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Globo / Premiere
Flamengo x Santos
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Premiere
Vitória x Botafogo
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Barradão — Salvador (BA)
Transmissão: Globo / Premiere
Mirassol x Palmeiras
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião) — Mirassol (SP)
Transmissão: Amazon Prime
Fortaleza x Grêmio
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Castelão — Fortaleza (CE)
Transmissão: Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Criciúma x Atlético-GO
Horário: 17h00 (Horário de Brasília)
Local: Heriberto Hülse — Criciúma (SC)
Transmissão: Disney+ / ESPN
CRB x Operário-PR
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Rei Pelé — Maceió (AL)
Transmissão: Disney+ / ESPN
Paysandu x Coritiba
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu) — Belém (PA)
Transmissão: Disney+ / ESPN.