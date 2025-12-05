Jogador do Flamengo vira réu por estelionato

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Justiça do Distrito Federal decidiu, nesta quinta-feira (4), tornar o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, réu pelo crime de estelionato. A acusação está relacionada à investigação que apura a suposta participação do atleta em um esquema de manipulação de apostas na internet (Bets).

O jogador é investigado por ter forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, em Brasília, para beneficiar parentes dele que faziam apostas. Além do atleta, amigos e familiares também foram denunciados.

A decisão foi tomada pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). O colegiado aceitou um recurso do Ministério Público para que o jogador também responda a um processo por estelionato.

Outro caso em julho de 2025

Em julho deste ano, Bruno Henrique se tornou réu na primeira instância pela acusação de fraudar resultado de competição esportiva. No entanto, o juiz responsável pelo caso rejeitou a parte da denúncia que acusava o atacante de estelionato.

Após a decisão inicial, o Ministério Público (MP) recorreu e teve seu recurso julgado nesta quinta-feira, quando a Justiça acatou o pedido para incluir a acusação de estelionato contra o jogador rubro-negro.

O caso ganhou repercussão no meio esportivo por envolver um dos principais atacantes do Flamengo, clube com uma das maiores torcidas do país. A investigação revela um possível esquema familiar de apostas envolvendo ações do jogador dentro de campo, especificamente para receber cartões em partidas específicas.

Defesa

Procurada pela Agência Brasil, a defesa do jogador disse que vai recorrer da decisão para demonstrar o equívoco da denúncia do MP.

“A defesa do atleta Bruno Henrique recebeu com indignação a notícia do julgamento que acatou recurso do MPDFT para abrir ação penal quanto a um suposto crime de estelionato, fato que contraria decisão fundamentada do juiz de primeira instância”, disse a defesa.

