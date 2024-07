Jeep Renegade ganha novas versões na linha 2025

Quando se trata do mercado de SUVs, é impossível não citar o Jeep® Renegade, modelo que revolucionou o segmento no país desde o lançamento em 2015. Primeiro Jeep fabricado no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE), o Renegade recentemente comemorou a marca de meio milhão de unidades vendidas. Para celebrar essa trajetória de sucesso, a linha 2025 traz novidades para lá de especiais, com direito a novas versões, edição limitada e até novas cores. Com a gama ainda mais completa, o modelo passa a cobrir 95% do seu segmento e parte de R$ 115.990, na versão 1.3 Turbo.

Inspirado nos mais de 80 anos da história da marca no mundo, o Renegade traz novidades em todo o portifólio. Ele dá boas-vindas a Altitude, Night Eagle, Sahara e Willys, quatro nomes que carregam o DNA da Jeep e trazem muita autenticidade com elementos especiais de design. As novas configurações carregam também equipamentos que deixam o modelo ainda mais competitivo em todas as faixas que atua.

“Com mais de meio milhão de unidades vendidas, nem preciso dizer a importância que o Renegade possui no mercado de SUVs no Brasil. Ele é a porta de entrada para o universo Jeep, traz o melhor motor da categoria e ainda é o único que oferece tração 4×4 em seu segmento. Ao longo dos anos, trouxemos diversas novidades para o modelo, inclusive, recentemente, ele passou a oferecer 5 anos de garantia em todas as versões. Mas o Renegade é um ícone sempre em movimento, sem abandonar suas origens. Agora, chega com novas versões para conquistar mais fatias do segmento de SUVs compactos, atingir um público ainda maior e oferecer preços mais competitivos nesse mercado tão disputado”, destaca Hugo Domingues, Vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.

Equipado com o motor mais potente da categoria e o único do segmento que conta com suspensão independente nas quatro rodas e a oferecer tração 4×4, o Renegade se destaca como o verdadeiro SUV do seu segmento. O novo lineup traz seis opções (1.3 Turbo, Altitude, Longitude, Night Eagle, Sahara e Trailhawk) além de uma versão especial, a Willys, limitada a 500 unidades até o fim do ano.

A linha 2025 do Renegade traz novidades de estilo nas novas versões e proporciona um equilíbrio perfeito de itens de série, oferecendo conforto, tecnologia e segurança excepcionais desde a versão de entrada. Para completar, o modelo ainda oferece 5 anos de garantia de fábrica.

Disponível nas cores Branco Polar, Granite Crystal, Jazz Blue, Preto Carbon e Sting Gray, o Renegade ganhou mais duas novas opções: Slash Gold (exclusiva na versão Sahara) e Verde Recon (única para a versão Willys).

Confira as novidades da linha 2025 do Jeep Renegade:

A entrada no universo Jeep a partir de R$ 115.990

Porta de entrada para o universo Jeep, a versão 1.3 Turbo traz novidades no preço. Configurada de série com Jeep Traction Control +, controles de estabilidade e tração, seis airbags, faróis e lanternas full LED, a versão está a partir de R$ 115.990, o que permite um valor ainda mais atraente para o público PCD, por R$ 99.719.

Com o Pack Tech, que possui frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré, central multimídia de 7”, conectividade sem fio Android Auto e Apple Carplay, a Jeep oferece a versão no mesmo valor que a já era ofertada anteriormente por R$ 118.290. A versão para clientes PCD com o Pack Tech chega por R$ 102.900.

Altitude

A versão Altitude chega com um design com apelo off-road com adesivo especial da versão, nova roda 17” com acabamento exclusivo, teto pintado de preto e para barros. No interior, a versão ganha duas telas maiores: a central multimídia de 8,4” com espelhamento sem fio para Apple Carplay e Android Auto e quadro de instrumentos digital de 7”, totalizando mais de 15 polegadas de telas no carro. Também vale destacar outra novidade, o ar-condicionado digital passa a ser de duas zonas, ou seja, motorista e passageiro podem estabelecer temperaturas diferentes visando o conforto de todos a bordo.

Night Eagle está de volta

Inspirada nas edições de sucesso de Renegade e Compass, a Night Eagle está de volta. A nova versão traz rodas 18” com acabamento escurecido, grades e logos escurecidas e a opção da cor Sting Gray. Nos equipamentos, itens de conforto e segurança como abertura de portas por presença (Keyless Enter ‘n Go), sensor crepuscular, sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico e monitoramento de ponto cego.

Sahara

No topo da gama 4×2, a Sahara chega super completa inspirada na versão do Jeep Wrangler. A começar pelo design, com nova roda 18” e acabamento exclusivo, badge exclusivo da versão, soleira exclusiva da versão, teto pintado em preto – inclusive na região da coluna A, adesivo da versão e uma grande novidade: a cor Slash Gold, exclusiva nesta configuração.

Já a lista de itens de série inclui teto solar panorâmico command view, plataforma de serviços conectados Adventure Intelligence, keyless enter ‘n Go, remote start, sensor crepuscular, sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico, monitoramento de ponto cego, comutação automática de faróis, faróis de neblina e paddle shifters.

Willys – Versão especial

Com o design e a capacidade 4×4 inspirados nos modelos Jeep originais da década de 40, o Renegade Willys tem adesivos baseados nas inscrições das carrocerias dos primeiros Jeep produzidos no mundo e a cor Verde Recon, que tem a cara da marca. Também traz teto solar de série, soleira da versão, bancos com embossed Willys.

Versão topo de gama do modelo, ela possui nova roda 17” com pneus ATR+, garantindo máxima capacidade off-road. Assim como um Jeep Willys é hoje um carro de colecionador, o Renegade Willys chega em uma edição exclusiva.

Um ícone sempre em movimento, sem abandonar suas origens

Não tem como não dizer que o Renegade possui um visual único, afinal todo mundo reconhece o modelo por onde ele passa. O design marcante vem das origens da marca, com elementos icônicos como o farol redondo, a grade de sete fendas, o X das lanternas e a caixa de roda trapezoidal. Tudo isso é mantido na linha 2025, com a adição de novas rodas na versão mais vendida do modelo, Longitude. Além disso, as configurações que possuíam teto preto, passam a ter a coluna A também pintada, o que valoriza e ressalta ainda mais o design diferenciado do modelo.

Outras melhorias ficam por conta da cobertura de itens que trazem ainda mais comodidade, como central multimídia de 8.4”, quadro de instrumentos digital de 7” colorido e configurável e ar-condicionado automático e dual zone de série já a partir da versão Altitude. Ainda, há opção de teto solar panorâmico de série também em versões 4×2, com a chegada da Sahara. Também traz ampliação da oferta de versões com itens de conforto como: monitoramento de ponto cego, comutação automática de faróis, keyless enter ‘n go, partida remota e entre outros.

Vale destacar que o modelo oferece diversos itens em termos de tecnologia, segurança e tranquilidade, independentemente da versão escolhida. Desde a versão de entrada, o Renegade conta com seis airbags e pode ser configurado com tecnologias de condução semiautônoma, como frenagem de emergência, aviso e assistente de mudança de faixa, além de detector de fadiga. Nas versões de topo, há ainda itens adicionais como reconhecimento de placas, comutação automática dos faróis e monitoramento de ponto cego com detector de tráfego traseiro.

Além de tudo isso, ele segue com o motor mais potente da categoria em todas as suas versões. O propulsor 1.3 turbo flex de 185 cv, oferece maior segurança em arrancadas e ultrapassagens, proporcionando uma experiência de direção superior. E tudo isso com uma média de 11 km/l no ciclo urbano e 12,8 km/l na estrada (gasolina). O modelo também se destaca como o único do seu segmento a oferecer tanto versões 4×2 quanto 4×4.

Nas versões 4×2, é possível enfrentar trilhas leves graças ao sistema Jeep Traction Control+. Esse sistema de controle de tração atua quando há baixa aderência em uma das rodas, aplicando torque de frenagem na roda que está escorregando e transferindo o torque para a roda que está em contato com o solo.

Para aqueles que desejam enfrentar terrenos mais desafiadores, o sistema 4×4 do Renegade oferece uma completa desconexão do eixo traseiro para máxima eficiência de combustível, com engates instantâneos quando a performance 4×4 é necessária, como em casos de chuva e baixa aderência. O seletor de terrenos permite ao condutor escolher entre cinco modos: Auto, Snow, Sand, Mud e Rock.

Além disso, é o único do segmento a trazer as funções 4WD Low, que prioriza as relações mais curtas do câmbio automático, 4WD Lock, que faz o bloqueio do diferencial traseiro, e o Hill Descent Control, capaz de manter automaticamente a velocidade do veículo mesmo em descidas íngreme. Também é o único com câmbio automático de 9 velocidades em sua categoria.

O modelo também possui outro atrativo quando o assunto é seguro, com 43% de desconto em casos de roubo e até 20% na cobertura total para as versões com Adventure Intelligence nas seguradoras parceiras. (Fotos: Jeep/Divulgação).