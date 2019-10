Cerca de duas toneladas de alimentos foram arrecadados em um evento de tecnologia realizado no início desta semana em Curitiba. Participantes do evento promovido pela Intergalaxy SA doaram 1 kg de alimento não perecível como entrada no encontro, que celebrou o crescimento da empresa que tem abrangência nacional.

As duas instituições escolhidas para receber as doações foram a Associação Encontro com Deus (ECD) e Irmandade Evangélica Betânia. Cada um recebeu 1 tonelada.

A empresa costuma realizar ações sociais e desenvolve trabalhos na Aldeia Nissi, na África e Construíde, com atuação no Brasil. A próxima celebração acontecerá em dezembro e tem como objetivo arrecadar desta vez 5 toneladas de alimentos e outros suprimentos. “Não somos somente uma empresa, existimos para servir a sociedade”, disse o CEO da empresa, Francis Silva.