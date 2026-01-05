Ilha do Mel terá novo controle de acesso e mais turistas por dia

A Ilha do Mel é um dos destinos turísticos do Paraná mais preservados por causa de suas características únicas e um cuidado diferenciado sobre todo o ecossistema local. Parte disso passa pelo controle de acesso dos visitantes que, em breve, ficará mais moderno e ágil para os turistas e que dará mais informações e dados para o poder público preservar esse símbolo do estado.

Hoje, o controle é manual e o limite diário é de 5 mil visitantes. Nos próximos meses, o limite subirá para 11 mil pessoas — como aprovado pelos deputados estaduais no novo marco regulatório da ilha —, mas com um controle mais preciso. Isso porque uma empresa ficará responsável pela bilhetagem eletrônica e a gestão do acesso à Ilha do Mel.

No fim de dezembro, o governo do Paraná assinou contrato com o Consórcio Ilha do Mel, liderado pela Imply Rental, especializada no ramo de ingressos — a empresa venceu a licitação do governo do Paraná e o investimento será de R$ 9,9 milhões. O contrato não se limita à bilhetagem, mas também à implantação de um sistema para monitorar e ordenar o fluxo dos visitantes. O objetivo é ampliar a segurança, qualificar a experiência e preservar o meio ambiente local. Para isso, a solução contemplará os seguintes itens:

Plataforma digital de acesso e bilhetagem

Equipamentos de controle físico

Painéis informativos

Infraestrutura de monitoramento e operação contínua

Com isso, a empresa e o poder público poderão acompanhar, em tempo real, como está a capacidade da ilha — as câmeras que serão instaladas serão integradas aos órgãos de segurança do estado — e tomar decisões mais rapidamente em caso de necessidade.

Transporte para a Ilha do Mel segue igual

O novo sistema de gestão não mudará a forma como os visitantes chegam à Ilha do Mel, que hoje é feita por embarcações saindo de Paranaguá e do balneário Pontal do Sul, em Pontal do Paraná. De acordo com a Associação de Barqueiros do Litoral Norte (Abaline), 383.162 passageiros embarcaram para a ilha no ano passado.

O fluxo mais significativo ocorre durante o verão, por isso a Abaline aumentou a frequência das barcas em dezembro e seguirá assim até o carnaval.

De Paranaguá para a Ilha do Mel

Todos os dias, das 9h30 às 17h

1h30 de travessia

R$ 80,00 por pessoa (valor médio)

De Pontal do Sul para a Ilha do Mel

Todos os dias, das 8h às 18h

30 minutos de travessia

R$ 49,00 por pessoa (valor médio)

A Abaline opera a ligação com a Ilha do Mel há décadas e é a empresa oficial para o trajeto. São vários tipos de embarcações que vão até a ilha, com desembarques nas praias de Encantadas e Brasília.

O que fazer na Ilha do Mel

Há muito para se explorar na Ilha do Mel, a começar pelas mais de 30 praias. E elas atendem a quem busca lugares mais reservados e até mesmo desertos e também para quem prefere mais estrutura, com bares e restaurantes, como é o carro da praia de Encantadas.

No sul da ilha, vale o passeio para a Gruta das Encantadas, uma fenda natural formada em um paredão rochoso. A entrada da gruta é acessada por uma passarela.

No centro da ilha está o Farol das Conchas, um dos símbolos da Ilha do Mel. Construído em 1872, ele é ideal para contemplar toda a ilha. Para chegar lá é necessário subir 150 degraus do morro das Conchas.

Já na parte norte da ilha fica localizada a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, que foi construída entre 1767 e 1769 para proteger a Baia de Paranaguá. O edifício é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Para além do já tradicional, a temporada de verão contará com um ponto fixo do programa Verão Maior do governo do Paraná, com atividades de esporte, lazer, recreação e serviços para a população local e visitantes. Além disso, alguns eventos já estão programados para as próximas semanas:

8 de fevereiro – Cross Country

7 e 8 de fevereiro – Lobafest e Encontro Náutico

21 e 22 de fevereiro – Festival de Voo Livre

26 de fevereiro a 1º de março – Campeonato Brasileiro de Bodyboarding

7 de março – Fight Night Show

14 de março – Corrida de aventura

22 de março – Jan Run Fit

