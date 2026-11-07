Idoso morre três dias após ser jogado de banco no Norte do Paraná

João Batista de Matos, de 62 anos, morreu neste sábado (07) após ficar três dias internado em um hospital de Londrina. Matos foi jogado de um banco onde estava sentado, em frente a um mercado da cidade de Carlópolis, no Norte do Paraná. O crime aconteceu em 3 de novembro, quando o estabelecimento estava para fechar.

Vídeo de câmeras de segurança do local mostram João Batista de Matos sentado no banco, quando três homens se aproximam. Dois deles levantam o banco com o idoso ainda sentado. Ele cai e bate com a cabeça no chão. Socorrido, João ficou três dias internado, com lesões graves no pescoço, mas não resistiu e morreu.

“Durante a movimentação do referido banco, infelizmente, ocorreu a queda da vítima”, informa, em nota, a defesa dos investigados, que reconhece a gravidade do caso, mas afirma não ter havido intenção de matar. Ambos trabalham em um ponto de mototáxi próximo do mercado. “Eles não fugiram do local após o ocorrido. Pelo contrário, permaneceram presentes, auxiliaram no socorro e ajudaram, inclusive, a colocar a vítima na ambulância.”

A polícia civil do Paraná apura o caso como possível homicídio. “A investigação está em andamento para esclarecer se houve dolo eventual ou homicídio culposo”, diz a polícia.

De acordo com as investigações, não há registro de desentendimento entre os envolvidos. Os dois homens respondem pelo crime em liberdade. “Segundo os investigados, eles atenderam a um pedido de ajuda de um funcionário do mercado vizinho para retirar a vítima do local. A motivação e a forma como a ação foi feita ainda estão sendo apuradas.”

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