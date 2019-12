Um homem teve a perna prensada entre um poste e um caminhão na Rua Professor Luiz Cesar, no Água Verde, em Curitiba, na tarde dessa quarta-feira (4). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima é o motorista do caminhão, que tentou pular do veículo quando percebeu que ia bater e acabou ‘atropelado’ pelo próprio caminhão.

continua depois da publicidade

O acidente, ocorrido por volta das 15h, mobilizou três unidades dos Bombeiros, um caminhão, uma ambulância do Siate e uma equipe médica da corporação. Segundo o tenente Mauricio Dubas, que atendeu a ocorrência, o trabalho dos atendentes foi voltado a retirar a vítima sem causar mais danos à sua perna. “Foco foi a retirada rápida, para encaminhar ao hospital, sem agravar a lesão já sofrida”, esclareceu.

Conforme o tenente, a avaliação preliminar do homem mostrou uma fratura de fêmur, mas uma definição só será feita no hospital. “Todo o peso do veículo estava sobre as pernas dele. Tivemos que estabilizar o caminhão enquanto outra equipe fez cortes para aliviar a pressão e retirar a vítima”, detalhou.

Ovacionados

Os bombeiros que atenderam o acidente tiveram uma grata surpresa após encerrarem o serviço. Ao verem o homem na ambulância, os vizinhos que acompanharam a ocorrência aplaudiram os agentes. Para Dubas, o reconhecimento é bem vindo, apesar de destacar que a maior felicidade de todos os Bombeiros foi salvar a vida do homem. “Nossa missão, nosso dia a dia, é para fazer o melhor. É importante o reconhecimento, o Corpo de Bombeiros fica muito feliz, mas nossa missão é salvar a vida da vítima”.