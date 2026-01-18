Guarapari: Areias Medicinais e Biodiversidade Marinha Encantam Turistas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cidade de Guarapari, no Espírito Santo, será destaque no próximo episódio do programa Olhar Brasil, exibido pela TV Brasil neste sábado às 18h30. O terceiro episódio da série documental revelará os encantos naturais e as propriedades terapêuticas das famosas areias medicinais do município capixaba.

Localizada no litoral sul do Espírito Santo, Guarapari é conhecida por abrigar uma das maiores concentrações de areias monazíticas do planeta. Essas areias negras, compostas por elementos radioativos, emitem ondas com propriedades medicinais que, segundo estudos, podem fortalecer o sistema imunológico.

“Dirigir esse episódio foi uma honra e uma experiência vibrante. Poder mostrar as belezas do litoral do Espírito Santo para todo o Brasil é maravilhoso”, afirma o jornalista Ricardo Conde, responsável pelo roteiro do programa realizado pela TV Guarapari.

Além das areias terapêuticas, o episódio destaca a rica biodiversidade marinha da região. Guarapari é considerada referência em vida marinha no Brasil, abrigando diversas espécies em seus manguezais e na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha D’Ostra.

O programa também explorará o turismo náutico local, com destaque para o mergulho no Victory 8B, o maior recife artificial da América Latina. Situado a 12 km da costa, o navio afundado serve de habitat para inúmeras espécies marinhas.

O Olhar Brasil é uma coprodução da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A série, composta por 10 episódios, busca valorizar os destinos turísticos das cinco regiões do país, destacando suas características únicas e potencial turístico.

Os telespectadores curitibanos poderão assistir ao episódio sobre Guarapari neste sábado, às 18h30, pela TV Brasil. O programa também estará disponível no aplicativo TV Brasil Play e no canal do YouTube da emissora.