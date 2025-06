Futuro da medicina veterinária é tema de encontro em Curitiba

Nesta quinta-feira (5), Curitiba sediará o Encontro Regional ABHV, promovido pela Associação Brasileira de Hospitais Veterinários (ABHV). O evento será realizado no Restaurante Parque Barigui, a partir das 20h, e reunirá diretores da entidade nacional e gestores de hospitais, clínicas e laboratórios veterinários da região para uma roda de conversa sobre os desafios e perspectivas para o futuro da medicina veterinária.

O encontro propõe um espaço dinâmico de escuta ativa e troca de experiências entre os participantes, com foco em temas centrais como inovação, gestão estratégica, valorização profissional e o papel dos estabelecimentos veterinários no ecossistema de saúde animal e pública.

A ABHV tem como missão fortalecer a medicina veterinária por meio da qualificação da gestão dos estabelecimentos, buscando oferecer serviços cada vez mais eficientes, éticos e centrados no bem-estar animal e na segurança dos tutores.

Criada em 2017, a associação atua com foco em benchmarking, representatividade institucional e fomento à excelência nos serviços veterinários, estimulando a profissionalização do setor em todo o território nacional.

Hoje, a entidade conta com cerca de 500 estabelecimentos afiliados, representando aproximadamente 15 mil médicos-veterinários em todas as regiões do Brasil. A ABHV também mantém parcerias com entidades internacionais, como nos Estados Unidos, Canadá e Portugal, promovendo o intercâmbio de boas práticas e a atualização contínua dos seus membros frente às tendências globais da profissão.

O evento é exclusivo para associados e convidados que atuem como diretores de estabelecimentos veterinários, e reforça o compromisso da ABHV com o desenvolvimento sustentável do setor, a valorização dos profissionais da medicina veterinária e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Mais informações pelo site da entidade.