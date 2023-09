Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (07)

Ademir José Vicente, 62 anos. Filiação: José Vicente Filho e Aparecida de Jesus Marcelino Vicente. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Ana Clara Rodrigues Simonetto, 19 horas. Filiação: Renan Batista Rodrigues e Kemelly Gabrieli Feola Simonetto. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Andrelina Correa David, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Florêncio Correa e Sebastiana Gertrudes Barbosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Antônio Acyr Cardoso, 82 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Cardoso e Condida Pinto Cardoso. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Arvelina da Silva Felisbino, 75 anos. Filiação: Joaquim Antônio da Silva e Tavina Antunes da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Benedicto Moreira, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Pedro Moreira e Marina Bertelli Moreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Benedita Moreira de Pádua, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Antônio Moreira e Ana Correa de Jesus. Sepultamento ontem.

Bonifácio Lima dos Santos, 73 anos. Profissão: gerente. Filiação: Luiz Lima dos Santos e Sebastiana Lima dos Santos. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Pacheco Rolim, 52 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: José Pacheco Rolim e Jovelina Luíza Rolim. Sepultamento ontem.

Dejanira de Lima, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bernardes de Lima e Rita Alves de Freitas. Sepultamento ontem.

Deusa Matias de Almeida, 64 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Joaquim Mathias de Almeida e Geni Maria de Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edine Afonso de Melo Matta, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olímpio Afonso de Melo e Eutália Padilha de Melo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Edison José Lacerda, 53 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Domingos Lacerda e Judite Severino Castro. Sepultamento ontem.

Elice Maira Andrade da Silva, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Otília A Andrade da Silva. Sepultamento ontem.

Eliel Santos Faria, 40 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José de Faria e Rosa Pilar dos Santos Faria. Sepultamento hoje, Cemitério Antinha Itaperuçu (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Eliza Gusso, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodoro Sopa e Genoveva Gaida Sopa. Sepultamento ontem.

Francisca Muniz Cruz, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Inácio da Silva e Alice Muniz dos Santos. Sepultamento quinta-feira, 7 de setembro de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal de Muribeca de dos Guararapes.

Francisco Cabral, 78 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Cabral Sobrinho e Ursulina Matoso. Sepultamento ontem.

Gersenita Lopes Zavoski, 67 anos. Filiação: Gersolino Lopes do Nascimento e Angelina Alves do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Gilson Martins, 58 anos. Profissão: operador(a) eletroerosão. Filiação: Vicente Muniz Martins e Djanira Domingues Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Registro Sp.

Ilze Maria Baron, 59 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: José Baron e Zélia Baron. Sepultamento ontem.

Iracema Rubiale Nunes, 71 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Adolfo Rubiale e Etelvina Pereira Rubiale. Sepultamento ontem.

Ivone Terezinha Auer, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nestor Auer e Maria Auer. Sepultamento ontem.

Izabel Jeanett Kotovicz, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Duarte e Francisca Cubas Duarte. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal Campo Laegre.

Jair Bucholdz, 70 anos. Profissão: operador(a). Filiação: José Bucholdz Filho e Paulina Túlio Bucholdz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Jaqueline Moreira Pinto Chacharski, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Benedicto Pinto e Rosely Moreira Pinto. Sepultamento ontem.

Joana Leszak, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martim Pauluk e Anna Pauluk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Luto Curitiba.

João Aguiar Siqueira, 67 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Manoel Aguiar Siqueira e Maria Dolores. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

João Alves Ferreira Filho, 59 anos. Profissão: frentista. Filiação: João Alves Ferreira e Dorvalina Alves Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

João Alvir Pecharki, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Daniel Pecharki e Noêmia Pecharki. Sepultamento ontem.

João Maria da Silva, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francelino da Silva Novais e Maria da Conceição Ferreira de Mello. Sepultamento ontem.

Joaquina Domingues Alves, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Domingues de Oliveira e Agostinha Pereira de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal Barboza FerrazPR.

José Elly Dudek, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Bruno Dudek e Hilda Cavalheiro Dudek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Tristão Filho, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Tristão e Maria Margarida Carneiro. Sepultamento ontem.

Leonor Franco de Lima Santos, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Franco de Lima e Leodora Saldanha de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Leopoldina Carvalho Ferreira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Narciso Carvalho e Geraldina Lourenço Gomes. Sepultamento hoje, (Pirai do Sul) Cemitério Municipal de Pirai do Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lino Guilherme da Costa, 68 anos. Profissão: frentista. Filiação: Rafael Machado da Costa e Lacedir Silva Costa. Sepultamento ontem.

Lucy Hungaro da Silva, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Hungaro e Amália Borica Hungaro. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Moreira, 66 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: Francisco Mreira e Maura Eli Moreira. Sepultamento ontem.

Luíza Mendes Blan, 1 anos. Filiação: José Adriano Blan e Josiely Cristina Mendes. Sepultamento ontem.

Marcelo Eiji Oikawa, 72 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Masato Oikawa e Haruca Oikawa. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capeola Memorial Luto Curitiba- Sala Jacaranda / Curitiba.

Márcia Cristina Lopes, 48 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Luiz Salvador Lopes e Maria Luzia Nunes. Sepultamento quinta-feira, 7 de setembro de 2023, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Doroti Pereira dos Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pereira e Nelsa Breire Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Nascimento, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gelonia Rosa da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marta Areco Pereira, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martin Solecio Areco e Lilina Ofelia Areco. Sepultamento ontem.

Martinha de Lara Monteiro, 55 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Antônio Leandro Monteiro e Maria de Lara Monteiro. Sepultamento ontem.

Martins Afonso Bugalski, 70 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Vadislau Bugalski e Lúcia Sandri Bugalski. Sepultamento ontem.

Masami Niimoto, 84 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Gonzo Niimoto e Takeda Kohama Niimoto. Sepultamento ontem.

Maythe Rudek Garcia, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcos Garcia e Maria da Graça Sicuro Rudek Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Serrinha, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Nelly Correa de Rodrigues, 83 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Coralio Correa e Maria Delfina. Sepultamento ontem.

Nilton Vieira, 90 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Marcílio Artur Vieira e Maria Martinha Vieira. Sepultamento ontem.

Noeli do Carmo Padilha Fagundes, 36 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Leomar Padilha Fagundes e Maria Suely Padilha Fagundes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Antônio Olinto, saindo de Pavilha da Igreja de São Mateus do Sul.

Orlando Chichoschi, 71 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Eduardo Waldemar Chichoschi e Maria de Lourdes Chichoschi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo CuritibaPR.

Rosa Rocha, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria da Luz Rocha. Sepultamento ontem.

Silvana Maria Seferin Wedel, 59 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Delcio Seferin e Gladys Haydee Seferin. Sepultamento ontem.

Simeão Moreira de Souza, 89 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Campolin Stelito de Souza e Ana Moreira de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Sinval Rodrigues da Fonseca, 93 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Antônio Rodrigues da Fonseca e Ana Miguel da Conceição. Sepultamento ontem.

Thereza Pires de Assis, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pires de Assis e Conceição Lazara de Jesus. Sepultamento ontem.

Vergínia Bandiera de Lima, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bandiera e Verdiana Rodriguies. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Wilson Yoshitani, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Yoneo Toshitani e Chika Yoshitani. Sepultamento ontem.

