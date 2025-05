Obituário Curitiba! Lista te falecimentos desta quinta-feira (22)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ALEX SANDRO SANTOS PEREIRA MACHADO, 44 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JAMIL MACHADO e MARLI SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 17:00h.

ALEXANDRE DA COSTA BASTOS, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE MARIA DA COSTA e LAURINDA PINTO BASTOS. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA – TIJUCAS DO SUL/PR, quinta-feira, 22 de maio de 2025.

ALTAIR DE ANDRADE, 67 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: DOMINGOS DE ANDRADE e ALICE DE ANDRADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 13:15h.

AMILTON DE JESUS STRAPASSON, 79 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: ROSA SPISILA STRAPASSON. Filiação: MARCOS STRAPASSON e ANGELINA ANA STRAPASSON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:00h.

ANGELICA ALISKE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VITHEAB BOTURA. Filiação: BRASILIO ALISKE e ROZA ALISKE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:00h.

ANTONIO OLIVITE PREIRA, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE ANTENOR PEREIRA e DONARIA PERIERA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 17:00h.

ARI JOSE VIEIRA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO BATISTA VIEIRA e AMELIA BATISTA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:00h.

CARMELINDA GOES DE OLIVEIRA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CEZARIO ALVES DA SILVA. Filiação: DELFINO TOLEDO BARBOSA e MARIA GOES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:30h.

CARMEN MARIA DIAZ MARTINEZ, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAXIMINA NICOLASA DIAZ MARTINEZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 13:00h.

CELINA LIMA DE MORAIS CAMPOS, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE ILDEFONSO CAMPOS NETTO. Filiação: SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAIS e EVANGELINA MAGALHAES LIMA MORAIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:00h.

CIRSO CETANO DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: ROSANGELA CAMPAGNARO DA SILVA. Filiação: BENEDITO CAETANO DA SILVA e MATILDE ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de maio de 2025.

CLAUDIO DOS SANTOS NASCIMENTO, 54 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: NOEMI GERMANIO GERALDO NASCIMENTO. Filiação: IRIS DO NASCIMENTO e MARIA DE LOURDES SANTOS NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 16:00h.

CRISTINA APARECIDA GIANOTTI, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LAURINDO GIANOTTI e MARIA APARECIDA GIANOTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 21 de maio de 2025.

ELAHIR DAMAZO DE OLIVEIRA, 100 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA e MARIA DAMAZO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 17:00h.

ELLYMOR BASSETTI, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: THEREZINHA ROSARIO BASSETTI. Filiação: FRANCISCO BASSETTI JUNIOR e ELLY MARIA MAGDALENA RITZMANN BASSETTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:00h.

ENY DE OLIVEIRA SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARTINS DE OLIVEIRA e DIVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 17:00h.

HELIOMAR DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ROMAO DOS SANTOS e GENY DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 17:00h.

ISRAEL SILVA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ESTHER SILVA. Filiação: JOSE SILVA e MARIA FEIDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 12:00h.

JOAO LUCAS CORREA BASTOS, 4 ano(s). Filiação: FERNANDO CORREA PINTO e JUCELLY FRANCINE CORREA BASTOS. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 11:00h.

JOSE CARLOS POPOWICZ, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SIMEI MOREIRA POPOWICZ. Filiação: PEDRO POPOWICZ e LEDA GONCALVES POPOWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 11:00h.

JOSE REINALDO ALVES, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NELZI DO ROCIO PEREIRA ALVES. Filiação: ANTONIO ALVES e MARIA DE LOURDES ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 16:30h.

LOURIVAL GARCIA, 74 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: BRAZ GARCIA e MARIA DE OLIVEIRA GARCIA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:00h.

MARIA APARECIDA DA SILVEIRA GONCALVES DE MELLO, 72 ano(s). Filiação: SEBASTIAO BATISTA DA SILVEIRA e OLGA BORRIELLI DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 22 de maio de 2025.

MARIA APPARECIDA CORREA DA COSTA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CHRISTOVAM DA COSTA. Filiação: JOAO BAPTISTA CORREA e DOLORES MARIA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 22 de maio de 2025.

MARIA SEONEA VIEIRA, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LUCILIO VIEIRA e IGNEZ MALISZ VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 22 de maio de 2025.

MARIO GRACIA, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ANA DE ANDRADE GRACIA. Filiação: EURICO DISTEFANO GRACIA e ONDINA DE OLIVEIRA GRACIA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 22 de maio de 2025.

MIGUEL SAYDE, 96 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALTAIR CORNELIO SAYDE. Filiação: JOSE SAYDE e HADIA AIUPO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 16:00h.

MINNA HARYAT DOROTHEA REIMER, 97 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOHANN REIMER. Filiação: HENRIQUE GOSTEMEIER e HELENA GOSTEMEIER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 17:00h.

NILSON WIPPEL, 68 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: MARIA BETANIA OLIVEIRA WIPPEL. Filiação: WALDEMAR WIPPER e IVETTE ORMIANIN WIPPEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 18:00h.

ROSANA MARIA VIERO, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ODENE VIERO e MARIA SENCI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 01:00h.

SEBASTIAO RIBEIRO HENKEL, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO HENKEL. Filiação: MARTIN HENKEL e VERGINIA RIBEIRO HENKEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 16:00h.

SEBASTIAO ROBERTO PAIM DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARIA MADALENA CICHACZ DA SILVA. Filiação: JOSE PAIM DA SILVA e ALEXANDRINA MIRANDA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – MALLET/PR, quinta-feira, 22 de maio de 2025.

SIMONE BAITALA SANTOS, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MIGUEL BAITALA e ANTONIA BUENO BAITALA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 22 de maio de 2025.

THAYS ROMILDA RIBEIRO SALVATIERRA RODRIGUES, 30 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: SIDINEI VIEIRA SALVATIERRA e JANDIRA RIBEIRO SALVATIERRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:00h.

VALMOR CAVIQUIOLI, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NAIR CAVIQUIOLI. Filiação: JOAO CAVIQUIOLI e ARCELINA CUNHA CAVIQUIOLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:00h.

VILMA PAZ DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DEVAL DOS SANTOS. Filiação: JOAO ROBERTO DA PAZ e MARIA VITALINA DA PAZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:00h.

VITOR ROST SNICHELOTTO, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DENIS ANTONIO SNICHELOTTO e CLAUDIA ANDREA ROST SNICHELOTTO. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE JARDIM DO EDEN, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 10:00h.

