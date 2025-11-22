Obituário Curitiba. Lista de falecimentos deste sábado (22/11)

ACLAIR LAURES DA ROCHA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LAURES DA ROCHA. Filiação: WALFRIDO BATISTA SOARES e CLEMENTINA DOS SANTOS SOARES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 22 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
ADRIANO DE ALMEIDA, 44 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: LAERCIO DE ALMEIDA e GRACIETE APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
ANTONIA MULLER DA COSTA, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ANTONIO JOAQUIM DA COSTA. Filiação: JOSE MULLER DA SILVA e ISABEL DE LUCAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 22 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
ARTHUR BARBOSA, 73 ano(s). Profissão: FRESADOR(A). Cônjuge: MARIA LUCIA SINDICI BARBOSA. Filiação: JOAO BARBOSA e BELMIRA FIGUEIREDO BARBOSA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 22 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
BEATRIZ DAL PRA, 70 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: SEVERINO DAL PRA e ROSALIA BARONI DAL PRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 22 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
CAIRO BENJAMIN VARELLA, 88 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: GILKA DE SOUZA VARELLA. Filiação: JOSE PINTO VARRELLA JUNIOR e RITA MEDEIROS VARELLA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 22 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
CALIR DE OLIVEIRA BASTOS, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NELSON DE OLIVEIRA BASTOS e EUGENIA LOPES PINHEIROS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 22 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
CASSIA RISSATTO, 88 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: SILVANO RISSATTO. Filiação: JOSE DA SILVA e CECILIA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 22 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
CESLAU GAWLIKI KAWA, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IRACEMA LUCIA KAWA. Filiação: NAPOLEAO LEOPOLDO KAWA e ANA GAWLIKI KAWA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
DANIEL ZABLOSKI, 64 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CELIA MARA JORGE ZABLOSKI. Filiação: PEDRO ZABLOSKI e LIDIA ZABLOSKI. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 22 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 21/11/2025.
DIEGO HENRIQUE LORUSSO, 34 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: KAMILA GARCON DE FRANCA LORUSSO. Filiação: ORLEI SERGIO LORUSSO e DIRCE DLUGOSZ LORUSSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 22 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
DINA ISABEL ROJAS PIRES, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROMILDO MOREIRA VILLANUEVA. Filiação: AUGUSTIN ROJAS e HERMINIA PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 22 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
DIVA BUBOLA ZANETTI, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO IZIDORO ZANETTI. Filiação: LEONE BUBOLA e LUCIA THOMAZ BUBOLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 22 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
ELIZER CARVALHO, 89 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: MANOEL CARVALHO e MARIA CORDEIRO CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 22 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
EMAILDA MARIA NUNES MENDES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON GARCIA MENDES. Filiação: MANOEL DA SILVA NUNES e IDA DOS SANTOS NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
EMILIA WODARCZYK, 82 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: AFONSO WODARCZYK. Filiação: VICENTE TOPOLNIAK e MARIA TOPOLNIAK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 22 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
ERNESTO NOREMBERG, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OTTO NOREMBERG e ANA MARIA DOS SANTOS NOREMBERG. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 22 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
GABRIEL ANGEL RECH SAMANIEGO, 28 ano(s). Filiação: ANGEL ATILIO JUAREZ SAMANIEGO e MARINEUSA RECH. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 22 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
GERALDO FURLANETTO, 85 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LOURDES JARDIM FURLANETTO. Filiação: AUGUSTO FURLANETTO e ANA PANCRATTI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 22 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 21/11/2025.
IOLANDA CHAGAS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELICIANO DAS CHAGAS e IRACEMA DOS SANTOS DAS CHAGAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 22 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
IRAIDE DE JESUS PLATNER XAVIER, 67 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: OSVALDO PLATNER e TEREZA DE JESUS PLATNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 22 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
JOAQUINA DOS SANTOS FERREIRA, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ALCIDES FERREIRA. Filiação: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS e RICARDINA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 22 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
JOSE RIBAS, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: EVA DA APARECIDA RIBAS. Filiação: MANOEL DUARTE CARDOSO e ELIZA RIBAS SOBRINHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
KLEIDE CAMARGO FAGUNDES KEMPA, 43 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: GILSON BONETE. Filiação: NELSON CAMARGO FAGUNDES KEMPA e DARCI APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, domingo, 23 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
LEONARDO WALESKO JUNIOR, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: LEONARDO WALESKO e MARIA KOLODZIE WALESKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 22 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
LOURIVAL DE JESUS, 63 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: IVANIR DO ROCIO DE JESUS. Filiação: FRANCISCO DE JESUS e MARIA DE SOUZA DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO SAO VICENTE, sábado, 22 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
LUANA DOS SANTOS CAPRA, 30 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ARISTEU CAPRA e LUCI NOGUEIRA DOS SANTOS CAPRA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, sábado, 22 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 21/11/2025.
LUIZ CARLOS MELLO JUNIOR, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ CARLOS DE MELLO e MARLENE TEREZINHA DE MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 22 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
LUIZ LOURENCO MARTINS, 81 ano(s). Profissão: RELOJOEIRO. Cônjuge: OLDA CORREA MARTINS. Filiação: MANOEL LUIZ MORAIS MARTINS e ANA AURORA DE LOURENCO MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
LUZIA GOMES BICALHO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO DOS SANTOS BICALHO. Filiação: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA e ALTINA JOSE PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 22 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
MARIA BORGES ZERBATTO, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSON ZERBATTO. Filiação: JOAO MIGUEL BORGES e AMALIA PRAXEDES TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 22 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 22/11/2025.
MARIA DE LOURDES MONTES LUZ DA SILVA, 99 ano(s). Profissão: BIOQUÍMICO(A). Cônjuge: JOSE PEREIRA DA SILVA. Filiação: JUVENTINO JOSE DA LUZ e MARIA MONTES DA LUZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 22 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
MARIA JOSE SIQUEIRA DE CASTILHO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ETELVINO ANTONIO DE CASTILHO. Filiação: ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA e MARIA LOURDES SIQUEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 22 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
MARIA LINDAMIR FERREIRA MAZETTO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO EMILIO MAZETTO. Filiação: JOSE FERREIRA e FELICIA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 22 de novembro de 2025 às 18:30h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
NAZARETH FARIA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CANDIDO DE FARIA. Filiação: JOAQUIM JOAO DE FARIA e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 22 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
OSMAR ROSSI, 90 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: TEREZINHA ROSSI. Filiação: ALEIXO ROSSI e REGINA NICHELE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 22 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
OSWALDO ANDRADE DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: ARLINDO BISPO DOS SANTOS e MARIA ANDRADE DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 22 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
PAULO COIMBRA, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ODILON AUGUSTO COIMBRA e YOLANDA GHIGNONE COIMBRA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 22 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 21/11/2025.
SANTIAGO MARIANO MORAIS, 12 dia(s). Filiação: VINICIUS MORAIS DE OLIVEIRA e MARIA LUCIA MARIANO MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 22 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 21/11/2025.
THEREZA BERNARDES DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BERNARDES DA SILVA e ROSALINA DA SILVA BASTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 22 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
VANILDA RODRIGUES DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIS ALBERTO DOS SANTOS. Filiação: JERONIMO MARTINS e OTILIA RODRIGUES MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 21/11/2025.
ZENI ANTUNES DE MORAES DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WADERLEI DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO ANTUNES DE MORAES e MARIA MADALENA ANTUNES DE MORAES. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 22 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.