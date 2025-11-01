Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste sábado (1º)
ANARDINO FERNANDES NETO, 64 ano(s). Filiação: NADIR FERNANDES e IVONE LUCAS FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 1 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 31/10/2025.
ANTONIO SALLES GALBI, 83 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA LUZIA XAVIER SALLES. Filiação: FRANCISCO SALLES e MARIA GALBI SALLES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 1 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
CARLENE MELO DA SILVA, 39 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Filiação: LUIS CARLOS MELO DA SILVA e MARIA DAS GRACAS GOMES CALIXTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
CATARINA GUSSO CHIQUIM, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO CHIQUIM. Filiação: FLORINDO GUSSO e AGNELA GUSSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
CLEYTON DE JESUS, 44 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: OSVAILTON DE JESUS e ANTONIA BRITO DA CRUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
GELSON MAZALLI, 72 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: CARLOS MAZALLI e MARIA MAZALLI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 1 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
GRACILDA RUTHES TEIXEIRA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO JURANDIR TEIXEIRA. Filiação: JULIO RUTHES e MARIA RUTHES. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
HERMINEGILDO GOMES, 74 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA JOANA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL RODRIGUES DA SILVA e JUVINA LEITE DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
ISMAEL RIBEIRO SILVA, 90 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: MARIA SOARES SILVA. Filiação: JOSE SANTANA DA SILVA e ALCIDIA RIBEIRO SANTANA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 1 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
JEAN LEBOIS, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLAUDETE NOMESIA LEBOIS. Filiação: FREDERIC RENE LEBOIS e GABRIELLE ANTOINETTE JALES LEBOIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 1 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
JOAO BATISTA CARNEIRO NASCIMENTO, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GEMIMA TEIXEIRA DE CAMPOS CARNEIRO. Filiação: SEBASTIAO GOMES DO NASCIMENTO e MARIA DAS DORES CARNEIRO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
JOSE CARLOS AMARANTE, 56 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: RESSOLI DE AMARANTE TORRES e SOELY DE OLIVEIRA TORRES. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: ODILA DE OLIVEIRA. Filiação: ALIPIO BUENO DE OLIVEIRA e SEBASTIANA FERNANDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
JOSE MATIAS CORDEIRO, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LEONILDA CAMARGO CORDEIRO. Filiação: VALENTIM MATIAS CORDEIRO e ANA IDA INIZIA DE PONTES CORDEIRO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
JUVERCI GROSSEL, 52 ano(s). Profissão: TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. Filiação: MARIA INES GROSSEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 1 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
LEA SIQUEIRA SILVA, 99 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARIDIO SILVA. Filiação: ANACLETO GARBACCIO e MARIA GARBACCIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
LEONILDA CARLESSO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO CARLESSO. Filiação: SYLVIO DALLAGRANNA e LUYIZA DALLAGRANNA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
LIVIA ALVES FERREIRA, 3 mes(es). Filiação: HENRIQUE SANTOS FERREIRA e MICHELLE DA SILVA ALVES FERREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 1 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
LUIS ROBERTO COSTA TAKAKUA, 38 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: JOAO TAKAKUA e HELENA COSTA TAKAKUA. Sepultamento: CEMITERIO EM REGISTRO, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
MARIA DE LOURDES PRESTES DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GREGORIO DOS SANTOS. Filiação: PEDRO PRESTES BACIL e ELVIRA PRESTES DE MACEDO. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE ADRIANOPOLIS – PR, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
MARIO ANTONIO DOMINGUES, 77 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: CARLOS HENRIQUE DOMINGUES e CELIA INEZ DOMINGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 1 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
MARIO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR, 57 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: VALDIRENE DEXHAIMER AGUIAR DA CRUZ. Filiação: MARIO RIBEIRO DA CRUZ e VERONICA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
MARLENE LAUFER PORTELA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ WALDEMAR PORTELA. Filiação: WADISLAU LAUFER e MARIA LUIZA LAUFER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
NOEMIA PAMPUCH, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO PAMPUCH. Filiação: NADOR DA GAMA JUNIOR e ARNALDA NASCIMENTO ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 1 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
OLADIO MOREIRA, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: FILOMENA VITORINA MOREIRA. Filiação: NOEMIA LUIZA MOREIRA e NOEMIA LUIZA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
OSMIR KMETEUK, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ZORAIDE SABBAG ABDALLA KMETEUK. Filiação: LUIZ KMETEUK e JOANA KMETEUK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
REGINA TEREZA PIAZZETTA, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: LAURINDO PIAZZETTA e MARIA DE LOURDES BERTOLINI PIAZZETTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
ROMALINO MODESTO, 67 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: PEDRO ANTONIO MODESTO e OLIRA MODESTO. Sepultamento: CREMATORIO ROMA /GUARAPUAVA/PR, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
SAMUEL SEVERINO DE CASTRO, 81 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: RAUL SEVERINO DE CASTRO e ERCILIA CEZAR DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
SEBASTIAO PEREIRA, 101 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IZALTINA PEREIRA. Filiação: ARMINDO PEREIRA e OLIVIA FURQUIM PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
SEVERIAN KONIUCHOWICZ, 44 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: PAULO KONIUCHOWICZ e LUNEMAR BORGES KONIUCHOWICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
SHIRLEI APARECIDA DE SOUZA VENTURELLA, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) INGLÊS. Cônjuge: LAERTES EVALDO WOLTER. Filiação: RAFAEL DIAS DE SOUZA e ROSALIA CARLOS NUNES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
SILVANA SZENDELA, 48 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EDMUNDO SZENDELA e ANA SZENDELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
SILVIO AMORIM, 72 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ANDOLINA AMORIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 1 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
TEREZA TERUYO MIYAZAKI, 90 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Cônjuge: HARUGI MIYAZAKI. Filiação: TAKASHI WATANABE e MISHI WATANABE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 1 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
TEREZINHA MULLER CHIESA, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: CARLOS CHIESA NETTO. Filiação: JOAO CARLOS MULLER e AMALIA FAYT MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
VERA GORISCH, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CURT GORISCHI. Filiação: WILLY STARKE e WALLY STARKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 1 de novembro de 2025 às 22:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
ZELIA ANA SOLIGO, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GERALDO JOSE SOLIGO. Filiação: PEDRO BROZELE e AGNESE BROLEZE. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
