Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste sábado (18)
ANA GORTE KOSTRZEVICZ, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: PEDRO KOPSTRZEVICZ. Filiação: JACOB GORTE FILHO e CATARINA KAP GORTE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
ARACI PRUDLO, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: RAIMUNDO CANDIDO PRUDLO. Filiação: JOSE SCHITG e HELENA PURKOTTE SCHITG. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
DORACY CHAVES SOARES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO KULISZ. Filiação: JOAO EVANGELISTA SOARES e CARMELINA CHAVES SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
EDSON FRANCISCO BONATTO, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JUCARA DE ANDRADE BONATTO. Filiação: CONSTANTE FRANCISCO BONATTO e ISAURA GONCALVES FRANCO BONATTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
EDVINO BOCHNIA, 84 ano(s). Profissão: DESEMBARGADOR. Cônjuge: LIDIA CEBULLA BOCHNIA. Filiação: MIGUEL BOCHNIA e JOSEFA BOCHNIA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
ELZA ALVES DE BRITO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALARICO ALVES e BEATRIZ GAVIOLA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
EVANIRA MARIN, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SANTO MARIN. Filiação: JOSE DOS SANTOS MAYER e ELIZA CAMARGO MAYER. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 18 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
HENRIQUE ROBERTO KOTESKI, 65 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: HENRIQUE KOTESKI e ROSALIA TERESA MURASVSKI KOTESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
IZABEL MOREIRA, 66 ano(s). Profissão: SALGADEIRO(A). Filiação: VARONIL MOREIRA e NADIR RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
JOANA DO ROCIO LEAL DA CRUZ, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELOIR RENATO MENDES DA CRUZ. Filiação: JOPAO QUIRINO LEAL FILHO e PALMYRA QUIRINO LEAL. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
KARINA OLIVEIRA DE LIMA, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TEREZINHA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
LUIZ ROBERTO DE LARA, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: OLGA APARECIDA TIBES DE LARA. Filiação: ZACARIAS DE LARA e MARIA RIBEIRO DE LARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 18 de outubro de 2025 às 18:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
LUIZ VIEIRA GONCALVES, 96 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: THEODORA BANNACK GONCALVES. Filiação: MANOEL VIEIRA GONCALVES FILHO e ALZIRA ARLINDA GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
MARIA APARECIDA ANTONIO DE LIMA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MACHADO DE LIMA. Filiação: OSVALDO ANTONIO e PERCILHA LENTINA MOZER ANTONIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
MARIA LILIA DA SILVA, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PEREIRA DA SILVA. Filiação: MANOEL PEDRO DE SOUZA e MARIA MIGUEL DA SILVA. Sepultamento: GUAIRACA/PR, domingo, 19 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
MARLI TEREZINHA KAMPA KUPKA, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: VICENTE KUPKA e EMILIA KAMPA KUPKA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 18 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
MOACIR PEREIRA DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: GERENTE LOGÍSTICA. Cônjuge: EMA INES DA SILVA. Filiação: ALCEU PEREIRA DA SILVA e NAIR PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
NATALICIO DAVID DOS REIS, 64 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ELPIDIO DAVID DOS REIS e MARIA AMELIA DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
NIVALDO PAULO, 72 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA JOSE PAULO. Filiação: ISALTINO PAULO e ISORAIDE DE PAULO COSTA. Sepultamento: ELDORADO/SP, domingo, 19 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
ORGINA DA SILVA BRAMBILLA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OATRE BRAMBILLA. Filiação: AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA e ALZIRA MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
RENATO BARBOSA, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: IDAVINO BARBOSA e EMMA WILL BARBOSA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
RONEI DA SILVA CASTANHO, 45 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: JOSE FRANCISCO CASTANHO e HELENA DA SILVA CASTANHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
VALDECIR FERREIRA DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GISELHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA. Filiação: MANOEL FERREIRA DA SILVA e CREVIS TEREZA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
VAUDAIR JOSE PROVODA, 47 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OSVALDO PROVODA e ELVIRA PROVODA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
VERA SUELY MACHADO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAGDALENA FERREIRA MACHADO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, sábado, 18 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
VILMA CORDEIRO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCAS SANTOS. Filiação: MARIA GENI CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 19 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
WALDEVINO ANTONIO RODRIGUES, 88 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARIA MEDEIROS RODRIGUES. Filiação: ANIBAL ANTONIO RODRIGUES e VITORINA RODRIGUES DA SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
