Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste sábado (17/01)
ALAYR MADALOZO ARZAO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ARZAO. Filiação: JOAO HONORTAO DOS SANTOS e ELVIRA HONORATO FABRIS MADALOZO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ANA CALINA GONCALVES, 86 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: SEZELIO GONCALVES e MARIA FRANCISCA FERNANDES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ANA LUCIA DE CASTRO MARTINS FARIAS, 63 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: SETEMBRINO AURELIO MARTINS e BERNARDETE DE CASTRO MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
EDELZINA RIBAS COUTINHO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) UNIVERSITÁRIO. Cônjuge: LEODENIR GERALDO COUTINHO. Filiação: JOAO CAMARGO RIBAS e ALICE PALHANO RIBAS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ESTANISLAU GARDOLINSKI, 93 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Filiação: MARIANO GARDOLINSKI e MARIA GARDOLINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
FELIX PINTO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: REGINA SANTOS. Filiação: JOAQUIM PINTO DOS SANTOS e NATALIA PINTO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
GIORGIA ANDREA DA SILVA AYRES, 59 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: OZIRES VINETOU AYRES e MARIA MARLI ALVES DA SILVA AYRES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 18 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 16/01/2026.
IDA JACON NOERING, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALUIZIO ANDRE NOERING. Filiação: JOAO JACON e LEONOR DOMINGAS JACON. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
IDALINA DE JESUS FACCHIN, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERMELINDO FACCHIN. Filiação: HERCILIO EUGENIO DE JESUS e ROMILDA PERGHER DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ISOLDI MARTY GAMA, 97 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: RODOLFO MARTY e IDA MARTY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
IZABEL KUTIANSKI, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: WALDEMIRO KUTIANSKI e PAULINA WERBECK KUTIANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
JOSELIR NISIO GUIMARAES ADAM, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AROLDO ADAM. Filiação: ANTONIO VASCO GUIMARAES e ETELVINA NISIO GUIMARAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
JULIA LOUISE DOS SANTOS LAVAGNOLI, 5 ano(s). Filiação: EDERSON LAVAGNOLI DE OLIVEIRA e DIONEIDE CONCEICAO DOS SANTOS LAVAGNOLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
LINDOVAL DE JESUS FERREIRA, 65 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARINETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRAQ. Filiação: ANDRE JESUS FERREIRA e MARIA TEIXEIRA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
LUCELI KLINKOSKI DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURO GILBERTO DA SILVA. Filiação: VITOR KLINKOSKI e MARIA LEONICE KLINKOSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
MARIA DA LUZ GUIMARAES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ANTUNES GUIMARAES. Filiação: SEBASTIAO RICARDO VALENTE e MARIA ANTONIA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
MARIA SIRLENE VALE GUALIZE, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ALCIDES GUALIZE e ADELIA VALE GUALIZE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
MARIANE APARECIDA DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIOMIRA DA SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 17 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 16/01/2026.
NEUSA CONCEICAO VAZ DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: AROLDO VAZ DA SILVA. Filiação: CAPISTRANO DE OLIVEIRA LOPES e ELIZA SEGURO LOPES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
PEDRO PIGNANELLI, 85 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARILENE DUARTE PIGNANELLI. Filiação: SALVADOR PIGNANELLI e YOLANDA FERRI PIGNANELLI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ROBERIO ANJOS OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: VALDEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA e FELIXVENA ROSA DOS ANJOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
SANDRA APARECIDA BRAZ ALVES DE SOUZA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VINICIUS DE SOUZA. Filiação: ANISIO BRAZ ALVES e MARIA CECILIA BARBUIO ALVES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR, sábado, 17 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 16/01/2026.
SONIA VITAL DE REZENDE, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSWALDO VITAL DE REZENDE e ORLANDA CAETANO REZENDE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
TEREZINHA MADALENA DOLLNY HAYGERT, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PLAUTO VINICIO GOMES HAYGERT. Filiação: VALENTIM DOLLNY e APOLONIA DOLLNY. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO PEDRO PONTAL DO PARANÁ/PR, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
WALDEMIRO KULIK, 87 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ARINICI BELEM KULIK. Filiação: JOAO KULIK e CECILIA RISSATO KULIK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ZOE DA SILVA CAMARGO, 57 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO ROGERIO DE CAMARGO e ZEFERINA MERECI DA SILVA CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 16/01/2026.
