Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste sábado (14/02)
AGDA CAMBI, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: IRINEU CAMBI e LEA ROTHER CAMBI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA, 44 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) MANUTENÇÃO. Cônjuge: ANGELICA RAMONI DE OLIVEIRA. Filiação: REINALDO DE OLIVEIRA e ROSIMAR OSORIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
CARMEN EUGENIA GERACINO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GERACINO FILHO. Filiação: JOSE EUGENIO e JOANA FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
DANILA LOCH, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADOLFO LOCH e VANDA NATA OENNING. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
EDMILSON ALVES CARDOSO, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NELSON ALVES CARDOSO e ALZIRA MENEZES CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
ERICK CORDEIRO BATISTA, 33 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EDSON BATISTA e ESTER CORDEIRO DA CRUZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
JOANA DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL AMARO DOS SANTOS. Filiação: LADISLAU PODGORSKI e MARIA PODGORSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
JOSE CARLOS NAVARINI, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LAUDINO NAVARINI e JOCELI ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
JOSE JURANDIR GRECZYSZIN, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: JOANINA PEREIRA LUSTOZA GRECZYSZIN. Filiação: FRANCISCO GRECZYSZIN e HILDA GRECZYSZIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
JOSELICE DE SENA KELLER, 57 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: NAO CONSTA e CLARICE CONCEICAO DE SENA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 15 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
MARIA MEDEIROS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MEDEIROS. Filiação: ANTONIO NUNES e GERTRUDES MEDEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
MARIANA DA SILVA ZANONI, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DORLI ZANONI e TARCILIA SULIMAN DA SILVA ZANONI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
MEROSLAU CHIKOWSKI, 86 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: BERNARDINA CHICOWSKI. Filiação: NAO CONSTA e MIQUELINA CHIKOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
MICHAEL JHONATAN DE SOUZA, 34 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUANA CERUTTI MARTINS DE SOUZA. Filiação: RUY DAS NEVES DE SOUZA e ELIZABETH ZALESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
MIGUEL BOLAKI, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANA AIDUK BOLAK. Filiação: BRAULIO BOLAKI e CAROLINA OBEZUTE BOLAKI. Sepultamento: CEMITERIO MARMINEIRO, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
MILTON DIVINO APPEL, 88 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: MARIA LUIZA WEIGERT. Filiação: FRANCISCO APPEL e ROSA DELAZZARI APPEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
NELSON ANDRADE MAESS, 80 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA DA GRACA FERREIRA MAESS. Filiação: SILVESTRE MAESS e DALVINA DE ANDRADE MAESS. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
OTELINA FERREIRA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e JULIA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
ROSANA DE FATIMA SANTOS, 68 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Filiação: LOURIVAL SANTOS e MARIA PRESTES SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
ROSANA RIBEIRO, 63 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ONORIO RIBEIRO e TEREZA VALACHINSKI RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
SIDNEI ANTONIO RICARDO, 70 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: RUTH CORDEIRO RICARDO. Filiação: APARECIDO ANTONIO RICARDO e LAZARA CANDIDA RICARDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
SONIA MARIA COSTA PREVEDELLO, 79 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: NELSON PREVEDELLO JUNIOR. Filiação: ALCIDES FADIGA COSTA e ANITA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
WILLIAN BARBOSA DA SILVA, 28 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: SILVIO PEREIRA DA SILVA e CLAUDIA DO ROCIO BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
