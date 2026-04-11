Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste sábado (11/04)

ALCIDES MELQUIDES CAMARA, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA MARCANDES CAMARA. Filiação: MOISES RIBEIRO CAMARA e NILZA SANTANA CAMARA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 11 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
ALYSSON HENRIQUE RODRIGUES SARNESKI, 9 ano(s). Filiação: SAMUEL SARNESKI e FABIOLA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
AMILTON CESAR BARAN, 57 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ANTONIO WALDEMAR BARAN e TEREZA FERREIRA BARAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 11 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
ANGELA ELISABETE DOMINGOS DE ARAUJO, 58 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: JOSE HELENO DE ARAUJO. Filiação: JOSE DOMINGOS e MARIA FERREIRA DOMINGOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 11 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
AUREO PINHEIRO, 68 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: EVILASIO PINHEIRO e ELSA GRETER PINHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 11 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
AYRES DE SOUZA ALVES, 88 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA BARRETO ALVES. Filiação: JOAQUIM DE LOURDES ALVES e OZINA GODINHO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
CAIO MURILO DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: NEUSA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 11 de abril de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
CELINA CHIRITO DE CARVALHO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVAN SOARES DE CARVALHO. Filiação: MIGUEL CHIRITO e LIDIA BALLA CHIRITO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 11 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
DANIEL LIPSKI, 47 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CAROLINA DE ALMEIDA LIMA LIPSKI. Filiação: WILSON JERONIMO LIPSKI e IVONETE DAS GRACAS BORGES DE SOUZA LIPSKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
DUSOLINA GUISELINI VALDIVIESO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL WALDIVIESO. Filiação: CAETANO GUISELINE e ANGELINA NASPI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
ELIZABETH AMERICANO ROMANUS, 100 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OLAVO ROMANUS. Filiação: RENATO AMERICANO e ZULMIRA PACHECO AMERICANO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
ELOINA ROCHA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR PADILHA. Filiação: JUVELINA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 11 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
ERONI PEPLOV, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO DA COSTA ROCHNELT. Filiação: JOAO PEPLOV e FREDESVINDA PEPLOV. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 11 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
HELENA DIAS FRANCO, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JUAREZ DIAS FRANCO. Filiação: BOLESLAU PLOCHARSKI e LADISLAW PLOCHARSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
IRMA TRINTINAGLIA MOREIRA, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAO ANTONIO DA SILVA MOREIRA. Filiação: FREDERICO JOSE TRINTINAGLIA e ANGELA TRINTINAGLIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de abril de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
IUZA ANTONIA CHIN WEI TA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS CHIN WEI TA. Filiação: JOSE DA CRUZ e HELENA PINHEIRO DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 11 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
JOAO BERNARDO ALVES, 92 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: JOAO FERNANDES ALVES e OTILIA CASCAES ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
JOAO CARLOS MARTINSKI, 64 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: SIMONE MARTINSKI. Filiação: JAIR COSTA MARTINSKI e MARIA LUCIA MARTINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
JOAO MARIA SILVEIRA VALE, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ARISTIDES SILVEIRA VALE e CLARA BIEHL VALE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
JOAO RODRIGUES DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) QUALIDADE. Cônjuge: MARIA JOSE FEITOZA DA SILVA. Filiação: ENEDINO RODRIGUES DA SILVA e AURELIANA GOMES DAS NEVES SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 11 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
JOAO VITOR SALOMAO MACIEL, 70 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: RITA DE CACIA SILVERIO MACIEL. Filiação: ALAOR SILVERIO e ODETE SALOMAO MACIEL. Sepultamento: CEMITÉRIO SANTA ESPERANÇA / MORRETES, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
JOEL SAMPAIO, 65 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: SONIA MARIA BERTHO BASSANELLI SAMPAIO. Filiação: BENEDITO SAMPAIO DO ESPIRITO SANTO e MARIA JOSE PALANDI SAMPAIO. Sepultamento: CREMATÓRIO DE GUARATINGUETÁ SP, domingo, 12 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
JORGE CARLOS KASEKER PINTO, 85 ano(s). Profissão: TÉCNICO RADIOLOGIA. Cônjuge: MARLENE CASAS PINTO. Filiação: LUIZ PINTO RIBEIRO e AMASIALES KASEKER PINTO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 11 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
JORGE MAEDA, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: KUNIO MAEDA e KAZUCO MAEDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 11 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
JOSE CARLOS CHARNESKI, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: WALDOMIRO CHARNESKI e MARLENE CHARNESKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
JOSE RODRIGUES DA LUZ, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: BOAVENTURA RODRIGUES NETTO e FLORINDA DA LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 11 de abril de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
LUIZ CARLOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELDA DE ABREU SANTOS. Filiação: LUIZ ANTUNES DOS SANTOS e POMPILHA ANTUNES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 11 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
MARIA ALVINA GOMES, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RODRIGUES GOMES e MARIA CONSTANTINA GOMES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 11 de abril de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
MARIA NILCE MUXFELDT GLOSS, 75 ano(s). Cônjuge: JORGE NELSON GLOSS. Filiação: ELMO MUXFELDT e LEONILDA CHASSOT MUXFELDT. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
MARIO HARUKI NOGAVA, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: HIROCHI NOGAVA e NORIE NOGAVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 11 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
MARLI MARIA GANS, 84 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MAXIMINO GANS e CAROLINA GANS. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 11 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
NASSRA DJAZI FAGUNDES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTAIR BATISTA FAGUNDES. Filiação: DEMETRIO ELIAS DJAZI e AMALIA DE OLIVEIRA DJAZI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 11 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
NEIDE APARECIDA CORREA MAZUR, 56 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: JULIO MAZUR. Filiação: JOAQUIM ALVES CORREA e MARIA DE LOURDES CORREA E CORREA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DAS DORES, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
NORTBURGA JOANA SERETNI, 85 ano(s). Filiação: JACOB RATZINGER e TEREZA CAROLINA RATZINGER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
OLIDIRA OTILIA GOTTSCHILD RUBINSKI, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIO BECKMANN RUBINSKI. Filiação: AUGUSTO JOAO GOTTSCHILD e OTILIA MULLER GOTTSCHILD. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 11 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
PAULO SERGIO OLIMPIO, 53 ano(s). Filiação: FRANCISCO BAYARDO DE LACERDA e BENEDITA CARDAMONE OLIMPIO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
RACHEL APPARECIDA DA COSTA RIBEIRO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HALLO RINCK RIBEIRO. Filiação: NICOLAU PADILHA DA COSTA e MARIA JOSE CORREA DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 11 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
RAQUEL KAROLKIEVICZ, 59 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: CARLOS KAROLKIEVICZ e MARIA MENDES KAROLKIEVICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 11 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
REGINA DE ARAUJO FORMAGGI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CLAUDIO NOBILO MARIJETIC. Filiação: NICOLAU ARAUJO e JOANA PIMENTA DE ARAUJO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
RONALDO VITOR GAMBA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ITELVINA MARIA GAMBA. Filiação: ARTHUR GAMBA e LAURA GAMBA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 11 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
SERGIO FERNANDES DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: LORITA FERNANDES DA SILVA. Filiação: RUBEM FERNANDES DA SILVA e ROSA WIDA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 11 de abril de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
SIMONE SALOMON FERREIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS GOMOES. Filiação: DIVANZIR SALOMON e NANCI RODRIGUES SALOMON. Sepultamento: CREMATÓRIO SANTO EXPEDITO / CAMPO LARGO, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
SOLAINE LEIVAS MATTOS, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTACILIO DE CARVALHO MATTOS e MARLENE LEIVAS DE MATTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 11/04/2026.
VALDERES DE OLIVEIRA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ARY SEBASTIAO DE OLIVEIRA e JURACI CHAVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de abril de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
WAGNER BRUNETTA SILVA, 38 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOAO CARLOS SANTOS SILVA e ENEZITA SUZANA BRUNETTA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 11 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste sábado (11/04)