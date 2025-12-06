Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste sábado (06/12)
AIRTON DAS GRACAS FARIA, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VERONICA ZIOMEK FARIA. Filiação: JOSE FARIA e ROSA DE OLIVEIRA FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
AMANTINO BASSOUTO, 87 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: BENEDITA RODRIGUES BASSOUTO. Filiação: MAXIMINIANO BASSOUTO e BENEDITA RODRIGUES BASSOUTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
ANA LUCIA BRUNHARA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARISTODEMO BRUNHARA e ADELINA RICCI BRUNHARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 6 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
ANA ROSA DOS SANTOS DESPLANCHES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SALVADOR ANTONIO DESPLANCHES. Filiação: JOAO MARIA DE JESUS e FLORZINA TRIZOTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
ANITA ROTTAVA MIGLIAVACCA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIS CARLOS MIGLIAVACCA. Filiação: DIONISIO CLEMENTE ROTTAVA e HELENA CELLA ROTTAVA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
AUGUSTO TEODOROSKI, 64 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: MIGUEL TEODOROSKI e IZABEL KORELLO TEODOROSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
CELIA DOS SANTOS LOPES, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALZIRO LOPES e ELOINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
CIRO OZORIO MARQUES, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA ELENA MARQUES. Filiação: OZORIO ANTONIO MARQUES e ETELVINA MELLO MARQUES. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
CLAIR ROQUE DE FARIA WIERCZORKOWSKI, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO ROBINSON. Filiação: DERCIDIO ROQUE DE FARIA e MARIA JOSE DE FARIA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO BORDA DO CAMPO, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
DALSSI LEOBERTO CARDOSO, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ADELIA DA CRUZ SIQUEIRA. Filiação: MANOEL CARDOSO e JULIA CASSEMIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
GERALDO SEBASTIAO CABRAL, 68 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MALVINA ANTUNES FERREIRA. Filiação: VERISSIMO SEBASTIAO CABRAL e TEREZA DA SILVA CABRAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
JORGE TADEU ZANELLA, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SONIA TEREZINHA MOREIRA ZANELLA. Filiação: ERNANI ZANELLA e ELZA PACHECO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
JOSE LOPIS DA SILVEIRA, 96 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: MARIA DE LOURDES SILVEIRA. Filiação: VICTAL LOPIS DA SILVEIRA e ANTONIA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
JOSMAR JOSE DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARINA BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: JULIO JERONIMO DOS SANTOS e JULIO JERONIMO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de dezembro de 2025 às 18:30h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
JUAREZ ALVES, 71 ano(s). Profissão: CABISTA. Filiação: ULYCES ALVES e DIRCE PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
MARCELO MARTINS DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Filiação: PEDRO MARTINS DOS SANTOS e DIRCE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 6 de dezembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
MARIA BERNADETE CHUIKO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOFRE CHUIKO e PAULINA CHEGALSKI CHUIKO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
MARIA JOSE DE CAMARGO MORRIS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICHARD HERBERT MORRIS. Filiação: ACACIO BUENO DE CAMARGO e MARIA DO AMARAL CAMARGO. Sepultamento: A FEFINIR, sábado, 6 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 05/12/2025.
RENATO JOSE VIPIESKI, 73 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: VERA LUCIA SANTOS VIPIESKI. Filiação: MIGUEL VIPIESKI e ANTONIETA BERLIM VIPIESKI. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
VALDIR ANTONIO PONCE, 55 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Filiação: VALDIR ANTONIO PONCE e TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA PONCE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
VANDERLEI DA FONSECA, 43 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: SIMONE CRISTINA DA SILVA CUNHA. Filiação: RIVAIR DA FONSECA e EUZELIA DA SILVA FONSECA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
VITORIA MARTINS BARBOSA, 64 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: ILDEFONSO MARTINS BARBOSA e MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 18:32h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
VITORINO SANZOVO, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA JOSEFA MALDONADO SANZOVO. Filiação: JOSE SANZOVO e IZABEL VALE SANZOVO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
