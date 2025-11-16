Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo
ALEXANDRE FAOT WROBEL, 1 ano(s). Filiação: CLAUDIO WROBEL e VANILDA FAOT WROBEL. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 16 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
ANTONIA NEUSA CORACIN BONTORIN, 79 ano(s). Cônjuge: JOSE LUIZ BONTORIN. Filiação: SEBASTIAO CORACIN e PIERINA BETTANIN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 16 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
ANTONIO CEZAR COSTA, 29 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO CASTRO COSTA e ALBERTINA FERREIRA DE PAIVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 16 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
BRAZ MOREIRA ROSA, 64 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: SUELI APARECIDA MOREIRA ROSA. Filiação: JORDINO CAETANO ROSA e JORGINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
ELIZABETE SKROCH, 65 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ANTONIO SKROCH e ORANDINA SKROCH. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 16 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
GABRIEL NOGUEIRA CHOALB FIGUEIREDO GOMES, 27 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Filiação: FERNANDO LUIS CHOALB FIGUEIREDO GOMES e SILVANA NOGUEIRA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
ILSA MARIA ALVES DOS SANTOS TAVARES, 64 ano(s). Profissão: DANÇA. Cônjuge: JOAO TAVARES. Filiação: MANOEL ALVES DOS SANTOS e VALDIVIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 16 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 15/11/2025.
JOSE MARIO STRAPACAO, 102 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Cônjuge: TEREZINA TULIO STRAPACAO. Filiação: ANGELO STRAPACAO e CATARINA THOALDO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 16 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
LOURISVALDO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: AURELIANO JOSE DOS SANTOS e MARIA ANTONIA NASCIMENTO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
LUIZ ANTONIO MATTOSO VENTURA DO ESPIRITO SANTO, 62 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: CINTIA CRISTINA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO. Filiação: JOEL VENTURA DO ESPIRITO SANTO e EUNICE MATTOSO DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 16 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
MANOEL COELHO FILHO, 81 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: EUZELI MARQUES COELHO. Filiação: MANOEL COELHO e ROSARIA GONCALVES COELHO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 16 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 15/11/2025.
NELSON DE OLIVEIRA MENDES, 72 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: DENILCE TERRA DE OLIVEIRA MENDES. Filiação: EZIDIO DOS SANTOS MENDES e DJANIRA DE OLIVEIRA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 16 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA, 88 ano(s). Filiação: JOSE DE OLIVEIRA ROCHA e ISABEL DE SOUZA OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 16 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
ROMALINO ANTONIO DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: VALDA MARINHO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO LAURENTINO DE OLIVEIRA e MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
SALESIO MACIEL, 72 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: CLARICE SANTOS MACIEL. Filiação: CARLOS PEDRO MACIEL e BELARMINDA MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 16 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 16/11/2025.
SILMARA BARBOSA MARTINS, 50 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: EDEMAR KUHNEN MARTINS. Filiação: AMELIA DO ROCIO GONCALVES BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 16 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
SONIA MARIA DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MARIA DA SILVA e GENI JULIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 16 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 15/11/2025.
TERESA DA ROSA PADILHA, 76 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: PEDRO PADILHA. Filiação: PRACIDIO JOSE DA ROSA e LEONOR LIMA DA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 16 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 15/11/2025.
