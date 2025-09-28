Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (28)
ALBANI RIBAS, 55 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A) COMERCIAL. Filiação: IZAURA RIBAS BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:00h.
AMILTON DE OLIVEIRA COSTA, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IRENE RINALDIN DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO DE OLIVCEIRA SOBRINHO e OLINDA COSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANTONIO PINTO DA LUZ, 78 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: ALBINO PINTO DA LUZ e ANTONIA KRRLIKIEVIZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 28 de setembro de 2025 às 13:00h.
CARMELITA PEREIRA BASTOS BORGES PINTO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BORGES PINTO. Filiação: VERGILIO PEREIRA BASTOS e ATANASIA SOARES DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 28 de setembro de 2025 às 13:30h.
CONCEICAO RIBEIRO DE QUADROS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURICIO CORREA DE QUADROS. Filiação: SERAFIM RIBEIRO e MARGARIDA STEFANES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:00h.
CRISTINA RODRIGUES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RODRIGUES. Filiação: CATARINO RODRIGUES e MARIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO SAGRADA FAMÍLIA, sábado, 27 de setembro de 2025 às 16:00h.
DIRCE FONGARI DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MANOEL PEDRO DOS SANTOS. Filiação: DORICO FONGARI e MARIA SCHIONATTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:00h.
DIVINA DA SILVA ROCHA, 78 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: PEDRO SILVERIO ROCHA. Filiação: ADOLFO BRAZ DA SILVA e OLIVIA BRAZ DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 28 de setembro de 2025 às 14:00h.
DOROTI ROSA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADERBAL ROSA. Filiação: ARTHUR CARDOSO e MARIA CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 27 de setembro de 2025 às 16:30h.
EDSON LUIZ PEREIRA, 63 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: MOZART DE LARA PEREIRA e LOURDES ALVES PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 11:30h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (28)
EDUARDO SALOMAO PEREIRA ALVES, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOSEMAR PEREIRA FERREIRA e KATIA SILVIA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:30h.
ELGEZIRA MARIA RIBEIRO DA CRUZ PRADO, 100 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ASDRUBAL PRADO. Filiação: MANOEL RIBEIRO DA CRUZ e ELVIRA RIBEIRO DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.
EURIDES DE LIMA XAVIER, 92 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIA DE JESUS XAVIER. Filiação: FRANCISCO MOURA XAVIER e EULALIA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de setembro de 2025 às 14:00h.
Flora Arevalo, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROGELIO FERNANDES. Filiação: Ambrósio Arevalo e Maria de la neve acosta. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.
HELOISA HELENA VENUTA SANTOS MENDES, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO ROBERTO DO AMARAL MENDES. Filiação: WILSON NOGUEIRA SANTOS e GENI RIBEIRO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 27 de setembro de 2025.
IRACEMA DE SOUZA BUENO BARBOSA, 100 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: HERCULANO BARBOSA. Filiação: JORDAO DE SOUZA BUENO e ANA ESPIRITUOSA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 28 de setembro de 2025 às 10:00h.
IRENE DE FREITAS DE ALMEIDA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: UBIRAJARA DE ALMEIDA. Filiação: ANESIA NICOLAU FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de setembro de 2025 às 11:30h.
IRENE FERREIRA DO NASCIMENTO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DONATO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL LEANDRO FERREIRA e MARIA JOSE DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, domingo, 28 de setembro de 2025 às 12:00h.
IVONE STEGUES PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: DAMASO STEGUES PEREIRA e EVA TABORDA MUNIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.
IZAIAS DE JESUS OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: IZOLINO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA RICARDO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 28 de setembro de 2025.
JOSE AGUINALDO LOPES, 72 ano(s). Profissão: QUIMICO(A) INDUSTRIAL. Filiação: MANOEL LOPES e CLOTILDE LOPES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 27 de setembro de 2025 às 20:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (28)
JOSE DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: BENEDITA DE OLIVEIRA SILVA. Filiação: ANTONIO JOAO DA SILVA e AMELIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 28 de setembro de 2025.
JOSE PEDRO DOS SANTOS, 77 ano(s). Cônjuge: CACILDA LINA DOS SANTOS. Filiação: OTILIO PEDRO DOS SANTOS e GLORIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de setembro de 2025 às 11:00h.
JUCILEA APARECIDA GREIN, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MARIA IZABEL GREIN. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 28 de setembro de 2025 às 11:00h.
LAURO AUGUSTO KUBIS, 68 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: MARCIA VALERIA PEIXOTO KUBIS. Filiação: PEDRO KUBIS e MARIA DE LOURDES KUBIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 27 de setembro de 2025 às 16:30h.
LIA MITIE SONODA, 43 ano(s). Filiação: JORGE YOSHIMI SONODA e IRACEMA TOCHIE SONODA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 28 de setembro de 2025.
LOURDES PACHECO MACIEL DE SIQUEIRA, 75 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: VILMAR DA LUZ HEGGLER DE SIQUEIRA. Filiação: DEJANIRA MACIEL PACHECO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 28 de setembro de 2025 às 15:30h.
MANOEL RODRIGUES DE SOUSA SANTOS, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ROSANE DE BRITO SANTOS. Filiação: RAIMUNDO JOAQUIM DOS SANTOS e MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 28 de setembro de 2025 às 13:20h.
MARCOS ROBERTO ESTECHE, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BERNARDO ESTECHE e MARIA APARECIDA SOUZA ESTECHE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 28 de setembro de 2025 às 14:00h.
MARIA DAS DORES MOREIRA SW SOUZA, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SINOMAR FERREIRA DA SILVA. Filiação: SINOMAR FERREIRA DA SILVA e ORAZINA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 28 de setembro de 2025 às 18:00h.
MARIA MARGARIDA DA CRUZ, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ATAIDES GONCALVES DA CRUZ. Filiação: ANTONIO DE PAULA COSTA e SIDALIA ORFASIA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de setembro de 2025 às 13:30h.
MAXWEL SILVA DE SOUZA, 31 ano(s). Filiação: NILSON DIAS DE SOUZA e PAULA DONIZETE FAUTINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (28)
MIRO WENGLAREK, 71 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: MARILENE BATISTA WENGLAREK. Filiação: DAMAZIO WENGLAREK e ANIZIA BELTRAO WENGLAREK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de setembro de 2025.
NEDIA FERREIRA GUERRA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADILSON VITAL DE OLIVEIRA. Filiação: ADELINO FRANCISCO GUERRA e DOLARINA CANUTA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:30h.
NEUSA MARGARETE TOMAZ DA CRUZ, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE TOMAZ DA CRUZ. Filiação: JOAO JULIO CAVANHA e IDA CAVANHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:00h.
NICOLLAS MATHEUS SOUZA SANTOS, 21 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e NILMA DIAS DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 28 de setembro de 2025.
NIVALDO XAVIER, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ZIRA XAVIER. Filiação: EUSEBIO XAVIER e ANA MARIA HERMUNG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.
NOELI WOSNIAK, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO WOSNIAK e LUCIA NOGOSSEKI WOSNIAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 27 de setembro de 2025 às 16:00h.
OLINDINA ANGELA CABRAL DA ROSA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEREU LUCIO DA ROSA. Filiação: MANOEL DE FREITAS CABRAL e MARIA DE FREITAS CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de setembro de 2025.
ORTIZ RENATO LANZARIN, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO SANEAMENTO. Cônjuge: INEZ LANZARIN. Filiação: ELIAS JOSE LANZARIN e ZELIDE MARIA BREDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:30h.
OSVALDO FIGUEIREDO RAMALHO, 60 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOAO RAMALHO e MARIA EMILIA FIGUEIREDO RAMALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 27 de setembro de 2025 às 17:00h.
PAULO ROBERTO PANNUNZIO, 58 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: VERA LUCIA PANNUNZIO. Filiação: MENOTTI PANNUNZIO FILHO e LEONILDA MARIA DANIEL PANNUNZIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.
PEDRO OSCAR WRUBLEVSKI, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ADAO WRUBLEVSKI e ELIDIA ALVES BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.
ROSANGELA SILVA DA CUNHA ZENZELUK, 54 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: JOSE ROBERTO ZENZELUK. Filiação: JOAQUIM CANDIDO DA CUNHA e NADIR SILVA DA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:30h.
TEOFILO ALVES MARTINS, 80 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARLI DE JESUS BERKER CORDEIRO. Filiação: SIMPLICIO ALVES MRTINS e GENOVEVA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de setembro de 2025 às 11:30h.
TERESINHA BINDO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GYLBERTO ARTUR BINDO. Filiação: JOAQUIM DE MACEDO PEREIRA e MARIA BENEDITA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 28 de setembro de 2025 às 15:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (28)
TERUCYA BROGIATO PANIZZA, 39 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: CLAUDIO MATIAS PANIZZA e MARIA BROGIATO PANIZZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de setembro de 2025 às 17:00h.
VICENTE DE PAULO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ANTONIO INOCENCIO DA SILVA e BEATRIZ DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 28 de setembro de 2025 às 10:00h.
ZELIA SANDRI MUSSOI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VANDELINO MUSSOI FILHO. Filiação: JOAO SANDRI e RITA BRAMBILA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 28 de setembro de 2025.