Obituário Curitiba: Lista de falecimentos deste domingo (26/04)

ALAYDE BATISTA DE MATOS, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO MATOS. Filiação: JOSE BATISTA DA SILVA e ROSARIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 26 de abril de 2026. Data do Falecimento: 25/04/2026.
ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA e ALICE DE MATTOS OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 26 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
ALZIRO RAMOS VIDAL, 81 ano(s). Profissão: ESTAMPADOR(A). Cônjuge: ROZALIA TOPOROWICZ VIDAL. Filiação: JOAO FERREIRA VIDAL e AMELIA RAMOS VIDAL. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 26 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
ANDRE VIEIRA DE LIMA, 60 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ARISTIDES VIEIRA DE LIMA e MARIA PENKAL. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 26 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
ANTONIA CUSTODIO DE ALMEIDA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR DE ALMEIDA. Filiação: LAURINDO CUSTODIO e ANA CUSTODIO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 26 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
ANTONIO BARBOSA SOTOMAIOR, 85 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: MANOEL PINHEIRO LIMA SOTOMAIOR e DINORAH BARBOSA SOTOMAIOR. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 26 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MIGUELINA FERREIRA PADILHA. Filiação: ALFREDO CORDEIRO DOS SANTOS e ESCOLASTICA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
ANTONIO JOVINO GOMES, 68 ano(s). Cônjuge: APARECIDA DO ROCIO DE PAULA GOMES. Filiação: JOVINOANTONIO BERNARDO e INES MARQUES BERNARDO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 26 de abril de 2026. Data do Falecimento: 25/04/2026.
CARLOS FERNANDO FRANCO, 44 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: BERGMAN FRANCO VACA e MARIA CARMELA CHAVEZ DE FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 26 de abril de 2026. Data do Falecimento: 25/04/2026.
CRISTINA VIEIRA, 77 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: VITOR JOAQUIM VIEIRA e IZAURA MARGARIDA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 26 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
DENISE DE FATIMA DOS SANTOS FURQUIM, 68 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ACIR FRANCO FURQUIM. Filiação: ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS e IZABEL DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 26 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
DIRCE RIBEIRO NASCIMENTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO. Filiação: JOAQUIM BERNARDES e ERNESTINA RIBEIRO BERNARDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 26 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
DIVA DE PAULA PROTSKI, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LUIZ ANTONIO PROTSKI. Filiação: PEDRO DE PAULA e JUSTINA MISCEWSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 26 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
DORVALINA CAMPAGNOLI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO CAMPAGNOLI. Filiação: JOSE NUNES CARDOZO e DEULINDA ALVES MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 26 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
ELIANE BRITO TEIXEIRA, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDILTON DOS SANTOS TEIXEIRA e ELIANE BRITO TEIXEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 26 de abril de 2026. Data do Falecimento: 25/04/2026.
EVALDO ANTONIO MONTIANI FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SUSANA DA COSTA FERREIRA. Filiação: ADALBERTO FERREIRA e MARIA MARGARIDA MACHADO MONTIANI FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 26 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
FELIX PIRCZAK, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: FLORIANO PIRCZAK e ANGELICA PIRCZAK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, domingo, 26 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
FRANCISCO ALVES DE SOUZA, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MIGUEL ALVES DE SOUZA e MARIA DE ALMEIDA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 26 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
FUJINO MAEDA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GIICHI MAEDA. Filiação: SHIROZAEMON HAYASHI e WAKAE HAYASHI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 26 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
GIOVANI TONI PAULINO, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: AMERICO PAULINO e VENINA LEITE PAULINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 26 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
JOAO OSMAR DE LIMA, 57 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: PEDRO RIBAS DE LIMA e MARIA DE LOUDES DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, domingo, 26 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
JOE LUIZ MACHADO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ELIANE MARIA GONCALVES ROSSES. Filiação: ANTONIO MACHADO DA SILVA e PALMIRA FERREIRA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 26 de abril de 2026 às 23:59h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
JOSE CORREIA NETTO, 89 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: JOAO CORREIA DE ALMEIDA e ANTONIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO DOS FREI CAPUCHINHOS – ALMIRANTE TAMANDARE – PR, domingo, 26 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
JOSEFINA HALAMA DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR TABORDA DE LIMA. Filiação: FRANCISCO HALAMA e CATARINA HALAMA. Sepultamento: MEMORIAL SANTA RITA, domingo, 26 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
KAMEKO MAKIA, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: BOKISHI NAKANDAKARI e KAME NAKANDAKARI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 26 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
LIRIO JOAO GROSBELLI, 79 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: JOSE GROSBELLI e JOSEFINA GALLINA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 26 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
LIVIA SOARES CARDOSO, 9 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: AFONSO ANDRES SOARES RIVAS e LUANE SOUZA CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 25 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
LOURDES LORA DE ABREU, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DIMAS DE ABREU. Filiação: PEDRO LORA e MARIA MENIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 26 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
LOUVANIR RANULFO BECKER, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DIVANETE BECKER. Filiação: THEODORO BECKER e HILDA BECKER. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 26 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
LUCAS RODRIGO BIZZOTTO, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO HILARIO BIZZOTTO e NIRCE PESSAIA BIZZOTTO. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, domingo, 26 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
LUDOVICA MANIKA, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: FRANCISCO MANIKA FILHO e JULIA CEBOLA MANIKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 26 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
MARIA LUCIA CONSTANTE ESCUDERO, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ANTONIO DA SILVA ESCUDERO. Filiação: MANOEL CONSTANTE e ODETE GOMES CONSTANTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
MARILU LEMOS DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS e EDIR MARIA FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 26 de abril de 2026. Data do Falecimento: 25/04/2026.
MAURO DA SILVA OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: PEDRO PEDROSO DE OLIVEIRA e ANITA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 26 de abril de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
MIRIAM DA COSTA DRESCHER, 62 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: WILSON DRESCHER. Filiação: JAYME OLIVEIRA DA COSTA e ANTONIA CASTRO DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 26 de abril de 2026. Data do Falecimento: 25/04/2026.
NAIR DA SILVA E SILVA, 97 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANTONIO LEMES DA SILVA e LUIZA NIQUENOR FERREIRA TERRES. Sepultamento: CEMITERIO SAO LUIZ CASCAVEL, domingo, 26 de abril de 2026. Data do Falecimento: 25/04/2026.
NERCI SANTOS ALBERTI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR ALBERTI. Filiação: MIGUEL SANTOS e GEORGINA DA CONCEICAO SOUZA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
NILVA TEREZINHA DEL CASALE, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTAMIRO RAMOS DA ROSA. Filiação: ALEXANDRE JOSE DA CRUZ e MARIA BENTO ANTUNES DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 26 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
OLGA MLOT, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO MLOT e ANTONIA MLOT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
RENATO DA CRUZ BANDEIRA, 53 ano(s). Filiação: SEBASTIAO MARQUES BANDEIRA e MARIA GONCALVES DA CRUZ. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, domingo, 26 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
ROGER CHAVES UBATUBA, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CLAUDIA COSTA RECETTO. Filiação: PAULO PRATES UBATUBA e MARLENE CHAVES UBATUBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 26 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
ROSA STORRER CAVALHEIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO AFONSO CAVALHEIRO. Filiação: SEBASTIAO FREDERICO STORRER e AMELIA MULINARI STORRER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 26 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
SADRACK RAMOS CARDOSO, 68 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: IOLANDA FERNANDES CARDOSO. Filiação: SEBASTIAO ROSA CARDOSO e DALILA RAMOS CARDOSO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 26 de abril de 2026. Data do Falecimento: 25/04/2026.
SUELI TEREZINHA GRABOWSKI, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON NEGLISOLI. Filiação: FRANCISCO GRABOWSKI e THEREZA GRABOWSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 26 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONOR DOS SANTOS MARQUES e LEONOR DOS SANTOS MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 26 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
VALDIRENE APARECIDA FELICIO DO AMOR, 42 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CRYSTIAN CARDOSO. Filiação: CICERO ANTONIO DO AMOR e MARIA HELENA FELICIO DO AMOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 26 de abril de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 25/04/2026.
VERY CECCATTO JUNIOR, 66 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: VERY CECCATTO e MARIA LUIZA RIBAS CECCATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de abril de 2026. Data do Falecimento: 25/04/2026.