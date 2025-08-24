Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (24)
ALESSANDRO MACIEL SAMWAYS, 54 ano(s). Filiação: JORGE PELLEGRINI SAMWAYS e MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 24 de agosto de 2025.
ALFREDO MATULLE, 54 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LIRA PRESTES MATULLE. Filiação: DURVAL MATULLE e ROSA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 24 de agosto de 2025.
ALINE MARIA FACIN, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IVO ANTONIO FACIN e NANY DOLORES MULLER FACIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:00h.
ALOISE SOKULSKI, 87 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: ANA KRZYZANOVSKI SOKULSKI. Filiação: LEOPOLDO SOKULSKI e JOANA WIERZBYCKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:00h.
ALTAIR ONOFRE DOS SANTOS JUNIOR, 67 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: SONIA FORNAZARI DOS SANTOS. Filiação: ALTAIR ONOFRE DOS SANTOS e EZELI LACERDA DOS SANTOS. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, domingo, 24 de agosto de 2025.
ANGEL ANTONIO AVILA ESPINOZA, 76 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: ANTONIO RAMON AVILA e GUADALUPE DE AVILA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 24 de agosto de 2025.
BENEDITO NUNES DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: AURORA SIQUEIRA DA SILVA. Filiação: JOVINO LUCAS DA SILVA e JOAQUINA NUNES DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:30h.
BENTO EUGENIO FERREIRA FILHO, 63 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: BENTO EUGENIO FERREIRA e JULIA PRUSCHAK FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 24 de agosto de 2025 às 09:00h.
CARLOS SABINO MARTINS, 69 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: JOSE SABINO MARTINS e ALBERTINA ALVES MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h.
CARMEM ALVES DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO GERVASIO DE SOUZA e ALZIRA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:30h.
CARMEN LUCIA ALVES, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SEBASTIAO ALVES FILHO e RUTH THOMASZECK ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 24 de agosto de 2025.
CASTORINA CARDOSO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS CARDOSO. Filiação: PALMIRA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 24 de agosto de 2025.
CELESTINA MARIA DE GODOY, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SEBASTIAO BUENO DE GODOY. Filiação: JOAQUIM AFONSO DE OLIVEIRA e FRANCISCA MARIA DE RAMOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 23 de agosto de 2025 às 18:00h.
CELSO ROGERIO KLAMMER, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EDWIN KLAMMER e OSMINDA PEREIRA PAIANI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 24 de agosto de 2025.
CLAUDINEY DE CARVALHO, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: APARECIDA DE CARVALHO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:00h.
CLEUZA MARIA RIBAS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO PEREIRA RIBAS. Filiação: MANOEL VIEIRA DA SILVA e MARIA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:00h.
CYNTIA HELENA DE CAMARGO, 39 ano(s). Profissão: ASSISTENTE FINANCEIRO. Cônjuge: RICARDO ADRIANO DA SILVA. Filiação: IZAIAS RODRIGUES DE CAMARGO e MARIA HELENA RODRIGUES DE CAMARGO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 24 de agosto de 2025.
DIRCEU VARGAS, 68 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: DOMINGOS VARGAS e ADELAIDE MAIA VARGAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:00h.
EDITH REGAILO DA SILVA, 88 ano(s). Cônjuge: NELSON RODRIGUES DA SILVA. Filiação: PEDRO REGAILO e EUGENIA KRYTSKI REGAILO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h.
EDSON GOMES DE NOVAES, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MARIO QUIRINO DE NOVAES e ILDA GOMES DE NOVAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h.
ELIZABETH NAIR PEREIRA, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE LUCIANO PEREIRA e GERALDA FERREIRA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 24 de agosto de 2025.
FRANCISCO JORGE BAIAK, 64 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: GRASSINETI BRITO BAIAK. Filiação: MIGUEL BAIAK e ANILDA BAIAK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:00h.
IRENE MARIA WAGNER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDUARDO WAGNER e PAULINA WAGNER. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:00h.
JANICE DA GRACA DE MELLO, 60 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JOSE DE MELLO e EUNICE HENNEBERG DE MELLO. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:30h.
JEFERSON LUIS BUHRER, 30 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GERSON ROBERTO BUHRER e IVONETE LASKA BUHRER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOAO PEDRO SOBRINHO, 67 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: PEDRO TEOTONIO DA SILVA e FILOMENA ARAUJO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 24 de agosto de 2025.
JOSEFINA TIEPO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FAUSTINO TIEPO e MARIA PIQUETI TIETO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOVITA ROSA DO NASCIMENTO LUCIANO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GERALDO LUCIANO. Filiação: BERBERINO ROSA DO NASCIMENTO e MARIA DE JESUS FERREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 23 de agosto de 2025 às 16:30h.
LEA MARIA MARISTANY FONTOURA, 84 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Cônjuge: JOAO DO ROSARIO FONTOURA. Filiação: GABRIEL MARISTANY e EMILIA MARISTANY. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 23 de agosto de 2025.
LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSE TEREZINHA BAIRO. Filiação: TERTOLIANO ALVES DE LIMA e QUINTILIANA DE OLIVEIRA GONCALVES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 24 de agosto de 2025.
MANOEL DA SILVA OLIVEIRA, 93 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIA DOS PRAZERES ALVES OLIVEIRA. Filiação: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA e ENEDINA DA SILVA OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 24 de agosto de 2025.
MARIA DE LOURDES MARTINI RIBEIRO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO FRANCISCO RIBEIRO. Filiação: ALBERTO MARTINI e CAROLINA XAVIER MARTINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 23 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA GLORIA LEPECO PAROBUTCHEY, 64 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAO PAROBUTCHEY. Filiação: NICOLAU LEPECO e MARIA ALICE RIBEIRO LEPECO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 24 de agosto de 2025 às 12:00h.
MARIA LINDAMIR FERNANDES, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSINO LUIZ FERNANDES e ZELINDA DE MATOS FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de agosto de 2025 às 12:00h.
MARLENE VALENTE CEPEDA ALVAREZ, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARLENE VALENTE CEPEDA ALVAREZ. Filiação: DORVALINO VALENTE DE LIMA e CARMELA SOUZA VALENTE. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 24 de agosto de 2025.
MARLI KARWOWSKI, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FRANCISCO KARWOWSKI. Filiação: OSVALDO CAMARGO e ANTONIA MOURA CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:30h.
NIVALDO BELMIRO LOPES, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CACILDA WALTER LOPES. Filiação: ALTINO CONCEICAO LOPES e MARIA PAN LOPES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 24 de agosto de 2025.
ODETTE NOVAES BUENO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBANO TEIXEIRA BUENO. Filiação: DORVAL ERNESTO NOVAES e ARACY NOVAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:00h.
OLIZER DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: RUTE DA SILVEIRA SILVA. Filiação: WALDEMAR ALBERTO DA SILVA e EVANE BUENO DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, domingo, 24 de agosto de 2025.
OTACILIO MARCAL, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CARLINDO MARCAL e ONEIA PATRICIO MARCAL. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 24 de agosto de 2025.
OTAVIO PEREIRA RAMOS, 88 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: IZABEL SOUZA RAMOS. Filiação: JOSE PEREIRA RAMOS e MARIA RITA DE RAMOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:30h.
RAFAEL CHIMANSKI PIRES, 40 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: JOSE DILCEU PIRES e MARCIA CHIMANSKI PIRES. Sepultamento: JARDIM ETERNO, domingo, 24 de agosto de 2025.
RAMEZ ANDRAUS, 83 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: MARIA APARECIDA CORREA ANDRAUS. Filiação: SALEIMAN HABIB ANDRAUS e MARIA GOES ANDRAUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 24 de agosto de 2025.
RITA ELVIRA RUDNICK, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO ALVINO RUDNICK e EDVIRGES RUDNICK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:00h.
ROSA GONCALVES URAGO, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE VENANCIO MARTINS. Filiação: MANOEL GONCALVES FILHO e CAROLINA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:00h.
SHIZUKO MATUYAMA MIAQUI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL MIAQUI. Filiação: KUWAJI MATUYAMA e YOSHIE MATUYAMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h.
TEREZA LANGOSKI DE BONFIM, 92 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ANTENOR DE BONFIM. Filiação: JOAO LANGOSKI e BERTA PURKUTT LANGOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h.
TEREZINHA DA SILVA FRANCA, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: PEDRO CARDOSO DE FRANCA e TEREZINHA DA SILVA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:30h.
VICTORIO MEZZADRI, 93 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA THEREZINHA PEREIRA MEZZADRI. Filiação: LIBERO MEZZADRI e LEONOR MEZZADRI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:00h.
WILSON LEONART, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: CLARA TERESA LEONART. Filiação: JOAO LEONART e CATHARINA MACHOZEKI LEONART. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:30h.
WOLFGANG KOENTOPP, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DOROTI KOENTOPP. Filiação: ARTHUR KOENTOPP e HANNELORE KOENTOPP. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:00h.