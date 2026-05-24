Obituário Curitiba: Lista de falecimentos deste domingo (24/05)

ACIRES BUENO FERREIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MELQUIOR FERREIRA. Filiação: PAULINO JUSTINO BUENO e BENEDITA GONCALVES BUENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
ADEMIR RODRIGUES DA SILVA, 71 ano(s). Filiação: JOSE CLEMENTINO DA SILVA e ANTONIA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 24 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
AIRTON DE JESUS SOARES DE MATOS, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO MARIA SOARES DE MATOS e JOANA MAINARDES DE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
ALVARO JOSE RALDI, 58 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: ANA PAULA NOGUEIRA SANTOS RALDI. Filiação: IDALINO RALDI e INES DALZOTTO RALDI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
ANA MARIA CAVALHEIRO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BATISTA CAVALHEIRO. Filiação: JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA e ALZIRA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ALESSANDRA COELHO DE FRANCO. Filiação: DARCI ROCHA DE OLIVEIRA e LEDA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: RIO DE JANEIRO, domingo, 24 de maio de 2026. Data do Falecimento: 23/05/2026.
ANGELINA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERMELINO CRISTO. Filiação: JOAO RAIMUNDO DA SILVA e ERMELINA SOARES DE JESUS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, domingo, 24 de maio de 2026. Data do Falecimento: 23/05/2026.
BENEDITO BATISTA DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE BATISTA DE SOUZA e ALZIRA PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
BENEDITO FERREIRA COELHO, 93 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: AMELIA DA LUZ COELHO. Filiação: FRANCISCO DE PAULA COELHO e ELIZA DE PAULA FERREIRA. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, domingo, 24 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
CELMA VARGAS, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANDRE VARGAS e BLADINA SAAR VARGAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
CLAUDINEI TROQUE, 82 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: BRUNO TROQUE e HETEVIG TROQUE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 24 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
DEUSMARI DITTERT, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HILTON GONCALVES DA LUZ e MARIA JOSE DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
DEVANIR DE JESUS SANTANA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GETULIO ELESBOM DE SANTANA e FRANCISCA TABORDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
DIVA DE OLIVEIRA ALVES, 95 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: PEDRO ALVES NETO. Filiação: HORACIO NEVES CE OLIVEIRA e LEONIZIA DAMASO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 24 de maio de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
DULCENEIA NOGUEIRA MARTINS, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MESSIAS JORGE MARTINS e ALICE NOGUEIRA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
ELFRIEDA KANNINH, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO KANNINH e ELZA KANNINK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 24 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
FERNANDA DE FATIMA BELO, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PEDRO BELO e ARACI MARIA DE JESUS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
GABRIEL DA SILVA CRUZ SANTOS, 18 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: JADSON VIEIRA DOS SANTOS e JUCIANE DA SILVA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 24 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
GILBERTO DA SILVA DE CARVALHO, 55 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO e ELSA APARECIDA DA SILVA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 24 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
HELENA LIMA DE ANDRADE, 72 ano(s). Profissão: CAIXA. Cônjuge: VERCI DE ANDRADE. Filiação: JULIO ALVES DE LIMA e MARIA JULIA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 24 de maio de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
IOLE LEONARDI LIMA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU PORTELLA DE LIMA. Filiação: JOSE LEONARDI e LUIZA LEONARDI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
JOAO PEREIRA FILHO, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IRENE GBUR PEREIRA. Filiação: JOAO PEREIRA e TEODORA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 24 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
JOCELITO PIRES, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: SILVANA DO NASCIMENTO PIRES. Filiação: CEZARIO PIRES e ILDA PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 24 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
JOSE HYDELGADES BERNARDONI, 91 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARISA PAULIN. Filiação: HUGO BERNARDONI e CATHARINA ARBEGAUS BERNARDONI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 24 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
JOSE MIGUEL SOBRINHO BASILIO, 74 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ALICE FERREIRA DE FREITAS BASILIO. Filiação: JOSE BASILIO NETO e JULIA GUABIRABA DIAS NETO. Sepultamento: CEMITÉRIO DA TABATINGA, domingo, 24 de maio de 2026. Data do Falecimento: 23/05/2026.
JOSE ROBERTO RIBEIRO ALVES, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DULCELINA CORREA SCHETZ ALVES. Filiação: AMERICO DE JESUS ALVES e MARIA DO CARMO RIBEIRO ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 24 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
JURACY MARIA VIEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVENCIO JOSE VIEIRA. Filiação: LEONTINA HENRIQUETA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 24 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
LEANDRO CARLOS GOMES, 40 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: SIDNEI CARLOS GOMES e VERA LUCIA GOMES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 24 de maio de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
LEONIA SARABUN JAKUBOWSKI, 77 ano(s). Filiação: VASSILIO SARABUN e JULIA SARABUN. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 24 de maio de 2026. Data do Falecimento: 23/05/2026.
LEONIDIA GUIZUN, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO GUIZUN. Filiação: MIGUEL DEMCZUK e VALDOMIRA DEMCZUK. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
LUIZ BASSO, 76 ano(s). Filiação: CARLOS BASSO e ROSA SLOMPO BASSO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 24 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
LUIZ BRITO DE MACEDO, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ANTONIO PRESTES DE MACEDO e MARIA LUIZA BRITO MACEDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
LUIZ HENRIQUE YAMAMOTO PAZ, 33 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: LUIS ALONSO CUNHA PAZ e CECILIA HARUKO YAMAMOTO PAZ. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 24 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
LUZIA DE JESUS MOREIRA, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CEZAR MARTINS MOREIRA. Filiação: MANOEL JOSE DA SILVA e AMBROZIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
MARCIA DE JESUS OLIVEIRA SETELIK, 61 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA e IVONE CONCEICAO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
MARIA ALAIR AUGUSTO MACHADO, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALCEU PIRES MACHADO. Filiação: PAULO AUGUSTO e EVA AUGUSTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 24 de maio de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
MARIA APARECIDA ZANINELO LISSONI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR LISSONI. Filiação: REGINALDO ZANINELO e CAROLINA STELLER ZANINELO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 24 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
MARIA DE LOURDES DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ROSA DA SILVA FILHO e JOANA MARCZAK DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 24 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
MARIO PAULO PURCINO, 71 ano(s). Filiação: PAULO VALERIANO PURCINO e MARIA INACIA PURCINO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 24 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
MAXIMILIANO RICARDO SEHN, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: MAXIMILIANO SEHN e MERCEDES SEHN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 24 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
OLGA CIPRIANO, 85 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ANTONIA MARIA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 24 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
PATRICIA HAMDAR, 53 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: HUSSEEIN ABDUL KARIN HAMBAR e MONNIRA BARK HAMDAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, domingo, 24 de maio de 2026. Data do Falecimento: 23/05/2026.
PAULO CARVALHO VALCAM, 74 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: HOMERO VALCAM e NAIR CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 24 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
REINALDO MIZERKOWSKI, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: VERA LUCIA JANATA IVANOSKI MIZERKOWSKI. Filiação: THADEU CLAUDIO MIZERKOWSKI e WANDA NELY MIZERKOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 24 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
ROMULO MARCEL SOARES QUEIROZ, 45 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: LUANA ANDERSON CARNEIRO QUEIROZ. Filiação: DACIR MAGALHAES QUEIROZ e NIUZET DE FATIMA SOARES QUEIROZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
ROSA RIBEIRO DE CARVALHO MARQUES, 87 ano(s). Profissão: ESCRIVÃO(Ã). Filiação: JUVENAL RIBEIRO DE CARVALHO e VIRGULINA DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 24 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
ROSELETE RENI FIRSZT ALMEIDA, 62 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANTONIO RAUL DE ALMEIDA NETTO. Filiação: VICENTE FIRSZT e SOFIA BREDUN FIRSZT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
SANDRA DE FATIMA KNOPP, 60 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: RUBENS JOSE KNOPP. Filiação: ANTONIO CASSIMIRO DOS SANTOS e ROSA ALVES DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 24 de maio de 2026. Data do Falecimento: 23/05/2026.
SANDRA MARA MAINKA OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO MIGUEL OLIVEIRA. Filiação: CARLOS MAINKA e OKCANA DEMETERKO MAINKA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 24 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
TARCILIA RIBEIRO DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL RIBEIRO DA SILVA. Filiação: ABILIO PEREIRA DA COSTA e EODOMIRA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
THEREZINHA BORSATO RICETTI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO RICETTI. Filiação: ERNESTO BORSATO e STELLA ALLAS BORSATO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 24 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
VALTENCIR SALES, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VALDELIR CRISTINA FANINI. Filiação: VALTER JOSE SALES e NEUSA PEREIRA NEVES DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
VITALINA STRUGALA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SOARES FRAGOSO e PERCELHANA MAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 24 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
WILSON OTO BARBY JUNIOR, 59 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: WILSON OTO BARBY e NAIR RIBEIRO BARBY. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.