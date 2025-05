Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (18)

ALINE CRISTINA DA CONCEICAO LIMA, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JONAS DE PAULA. Filiação: VALDIR DO NASCIMENTO LIMA e MARIA TEREZA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 17 de maio de 2025 às 17:00h.

ALVARO CAMILO PINTO, 90 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: THEREZA DE JESUS LAINO PINTO. Filiação: JOSE CAMILO PINTO e SEBASTIANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 18 de maio de 2025 às 18:00h.

ANGELO DUARTE BRUSSOLO, 27 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: EDUARDO BRUSSOLO e VERA LUCIA DUARTE BRUSSOLO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 18 de maio de 2025.

ANTONIO MARTINS, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ELENIR APARECIDA MARTINS. Filiação: SEBASTIAO MARTINS e MARIA MADALENA CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de maio de 2025 às 15:00h.

ARMANDO DE CARVALHO, 98 ano(s). Cônjuge: LIGIA DE BONA CARVALHO. Filiação: ARMANDO DE CARVALHO e ESMERALDINA DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 18 de maio de 2025 às 15:00h.

ATACILIO JOSE LOPES, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: DEJANIRA ARRUDA MACEDO LOPES. Filiação: CAETANO JOSE LOPES e MARIA FELIPE LOPES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 18 de maio de 2025 às 14:00h.

BENEDITO GONCALVES DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSA HARMATA GONCALVES DA SILVA. Filiação: JOAO GONCALVES DA SILVA e IZAURA FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (18)

DELMY MARIA KAPP DA COSTA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSELITO PINHEIRO DA COSTA. Filiação: JOAO PEDRO KAPP e MARIA CONCEICAO KAPP. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 18 de maio de 2025.

DULCE REGINA TABORDA DROSDOSKI, 39 ano(s). Profissão: TÉCNICO RADIOLOGIA. Filiação: JOSE DROSDOSKI e MARLENE DOS SANTOS TABORDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 18 de maio de 2025.

ELIS REGINA MORAES FOGACA, 51 ano(s). Filiação: IVO LOURENCO FOGACA e DELMA APARECIDA MORAES FOGACA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 17 de maio de 2025 às 14:00h.

FLORENTINA CAMARGO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL CAMARGO. Filiação: JOAO GALIKOSKI e MARIA OTOKOSKI GALIKOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 18 de maio de 2025 às 17:00h.

FRANCISCO CARLIM DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: LOROY TEREZINHA OLIVEIRA DE SOUZA. Filiação: JOAO BATISTA DE SOUZA e AUTA CARLIM DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de maio de 2025 às 17:00h.

GEORGINA LOURENCO MARQUES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAMILTON DA SILVA MARQUES. Filiação: ANTONIO FERREIRA LOURENCO e TIBURCIA TEIXEIRA LOURENCO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 18 de maio de 2025 às 16:30h.

HADA LINA THEA IURK, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HENRY YURK. Filiação: RODOLPHO WOLF JUNIOR e ROSA WOLF. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 18 de maio de 2025 às 15:00h.

IGNACIA TORRES RAMOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCOS TORRES e GABRIELA VILLALBA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, domingo, 18 de maio de 2025.

INACIO CORREIA DAS NEVES, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSALINA PEDROSA DAS NEVES. Filiação: JOSE CORREIA DAS NEVES e MARIA JOANA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 18 de maio de 2025 às 17:00h.

IRENE WITKOWSKI VENANCIO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZENON VENANCIO. Filiação: PEDRO WITKOWSKI e MARIA WITKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de maio de 2025 às 11:00h.

IVETE WIDDERHOFF, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINATO WIDDERHOT. Filiação: PEDRO DOS SANTOS e ROSELMIRA LACERDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 17 de maio de 2025 às 17:00h.

JAQUELINE DO ROCIO KRAMA, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ ANTONIO JARDIM KRAMA e MARIA LINDAMIR JARDIM KRAMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:30h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (18)

JEFFERSON YUJI KANNO, 60 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: DIVA KAZUE KANNO. Filiação: ISAMU KANNO e HIROKU FURUKAWA KANNO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 18 de maio de 2025 às 14:30h.

JOSE GONCALVES DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ROSICLEA ANDRADE DE SOUZA. Filiação: DIONIZIO GONCALVES DE SOUZA e SERAFINA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:00h.

JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, 68 ano(s). Profissão: MERGULHADOR(A). Cônjuge: SUSANA BERVIAN. Filiação: VITOR DE ALMEIDA e MARIA CLEONICE PEREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 18 de maio de 2025 às 15:00h.

JUAREZ GONCALVES, 69 ano(s). Cônjuge: LUCIMAR SALETE BRITES GONCALVES. Filiação: NIVALDO GONCALVES e BERNALINA DA SILVA SAMPAIO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de maio de 2025 às 17:00h.

JULIO SIASKOWSKI, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRENE SABINA SIASKOWSKI. Filiação: ADAO SIASKOWSKI e MARIA SIASKOWSKI. Sepultamento: CEM:COLONIA SANTO ANTONIO, domingo, 18 de maio de 2025.

LAURO FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS e FRANCISCA PALUSKI DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de maio de 2025 às 14:00h.

LEONARDO ABAGGE FILHO, 67 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: VERA LUCIA DE ARAUJO COSTA ABAGGE. Filiação: LEONARDO ABAGGE e RINETA TEIXEIRA ABAGGE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 17 de maio de 2025 às 17:00h.

LUIZ FELIPE BARTZ DARELLA FREITAS, 32 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: LUIZ AFONSO DARELLA FREITAS e VERA LUCIA BARTZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:30h.

MARIA ALICE PEREIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLODOMIRO PEREIRA e OSVALDINA CARVALHO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:00h.

MARIA GLACY BILISTKI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAIMUNDO BILISTKI e WANDA BILISTKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 18 de maio de 2025.

MARIA LUCIA CASTRO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE CASTRO. Filiação: ACYR EUGENIO DOS SANTOS e VITORIA WOINAROSKI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de maio de 2025 às 10:00h.

MARIA LUCIA POTURLHACK DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO POTURLHACK e OTILIA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:30h.

MARIA MAGDALENA BOM, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO BOM. Filiação: JOAO COSLOSKI e CATHARINA COSLOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de maio de 2025 às 10:00h.

MOACIR NILTON REINHOLD, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: WILLY REINHOLD e ELVIRA REINHOLD. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:30h.

NESTOR DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA JOANA MARTINS DA SILVA. Filiação: JULIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 18 de maio de 2025 às 11:00h.

NOEMI KUBIAK, 74 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: CESAR ALFREDO PUSCH KUBIAK. Filiação: SHAMUEL KLEIN e HINDA KLEIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, domingo, 18 de maio de 2025 às 11:30h.

PAULINA LEPEK TAVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE TAVEIRA. Filiação: JOSE PEDR LEPEK e MARIA FRANCISCA LEPEK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 18 de maio de 2025 às 10:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (18)

RUBENS ALVES PONTES, 83 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: IVONETE FERREIRA PONTES. Filiação: MANOEL PONTES e MARIA DA GLORIA ALVES PONTES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 17 de maio de 2025 às 17:00h.

RUBENS JUSTI, 71 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: ELIZABETHE NOGUEIRA JUSTI. Filiação: HEITOR JUSTI e MARGARIDA JUSTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de maio de 2025 às 11:00h.

SOELY DE FATIMA PEREIRA VAZ, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NOVADIM PEREIRA VAZ e MARIA DE JESUS VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 18 de maio de 2025 às 09:00h.

SOLANGE SCHIMIDT TEIXEIRA, 65 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: LUIZ ANTONIO SANCHES TEIXEIRA. Filiação: AMILTON SANTANA SCHIMIDT e APARECIDA CARLOS SCHIMIDT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:30h.

TEREZINHA ANDERLE, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EMILIO ANDERLE e ERMINIA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 18 de maio de 2025 às 13:00h.

TEREZINHA ZVARETCH DE CARVALHO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARACIS DE CARVALHO. Filiação: ALEXANDRE ZVARETCH e LAVINIA PUPO ZVARETCH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de maio de 2025 às 15:00h.

VALDINEA GONCALVES, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILBERTO TRACZ. Filiação: JOSE PEDRO GONCALVES e APARECIDA LEAL GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 18 de maio de 2025 às 10:00h.

VINICIUS MAGALHAES DA SILVA, 20 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: GENIVALDO PEREIRA DA SILVA e RAFAELA CRISTINA MAGALHAES MACIEL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 18 de maio de 2025.

VITA DOMINGOS DO CARMO ROSSETTO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO PEREIRA DO CARMO. Filiação: BENTO DOMINGOS MACHADO e BENEDITA GONCALVES LOPES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 18 de maio de 2025 às 17:00h.

WANDERLEI CARLOS CARNEIRO RIBAS, 57 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: WALDEMAR CARNEIRO RIBAS e OTACILIA CARNEIRO RIBAS. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO JOÃO (PONTA GROSSA), domingo, 18 de maio de 2025.

WELINTON DOS SANTOS, 21 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e LUCIANE CHALUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:00h.

YARA PEDROSO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIA PINHEIRO LIMA DE MOURA PEDROSA. Filiação: WALDEMIRO PEDROSO e CLARICE MACHADO PEDROSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 18 de maio de 2025 às 12:30h.

ZENILDA DE FATIMA NARLOCK, 55 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: JOAO NARLOCK NETO e CLOTILDE DA ROCHA NARLOCK. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, domingo, 18 de maio de 2025 às 11:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (18)