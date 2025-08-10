Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste domingo (10)
ANTONIO ALVES DO PRADO, 76 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOAQUIM ALVES DO PRADO e JOSEFINA PEREIRA NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
CELSON WENDT RIBAS, 68 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: ADIR WENDT RIBAS e EDWIRGENS WENDT RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 10 de agosto de 2025 às 16:30h.
DALTON LUCIO EIZENDEHER MACIEL, 57 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: DARCI MACIEL e LEONIR EIZENDEHER MACIEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 10 de agosto de 2025 às 17:00h.
DIRCE DANTAS CANUTO DE ORNELAS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE ORNELAS. Filiação: AUCERIO GOIS CANUTO e ALBERTINA JORGE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 10 de agosto de 2025.
DIRCEU DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA JOSE GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS e TRINDADE TIMOTEO COUTINHO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 10 de agosto de 2025.
DIRMA GALDINO DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERAFIM DE SOUZA POSSEBOM. Filiação: JOAO PEDRO GALDINO e ALVINA CECCONI GALDINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 10 de agosto de 2025 às 16:30h.
ELZA MARINHO CORDEIRO, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ANTONIO RODRIGUES CORDEIRO e ROSA MARINHO CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 10 de agosto de 2025 às 16:00h.
ERNANI FROEHNER, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IRACY ETELVINO FROEHNER. Filiação: GERALDO FROEHNER e URSULINA FROEHNER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 10 de agosto de 2025.
EUGENIO DE LIMA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELIA MARIA FRANCO DE LIMA. Filiação: SALVADOR DE LIMA e ESTEFANA KAROLUS DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, domingo, 10 de agosto de 2025.
HILARIO BAUMEL, 77 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: AFONSO BAUMEL e ROZALIA BAUMEL. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 10 de agosto de 2025 às 10:00h.
INES TEREZINHA GRUBER, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RUDOLF FERDINANDO GRUBER e TEREZA GRUBER. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL CRISTO REI EM TOLEDO PR, domingo, 10 de agosto de 2025.
IONE MANJURMA DE BOMFIM, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ERNESTO MACHADO DE BOMFIM. Filiação: ALBERTO MANJURMA e DORACI CORDEIRO MANJURMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
ITALIA COSSIAKI, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO COSSIAKI. Filiação: SERAFIM DARIFE e PALMIRA DARIFE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 10 de agosto de 2025 às 10:00h.
IZUMIR CUNHA FIGUEIRA, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA. Filiação: MANOEL MARCOS FIGUEIRA e NOEMIA CUNHA FIGUEIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 10 de agosto de 2025 às 14:00h.
JOSLEIDE VALDIVIA, 43 ano(s). Profissão: DESIGNER. Filiação: OZIAS VALDIVIA e ALBERTINA VENTRE VALDIVIA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 10 de agosto de 2025 às 16:30h.
JUREMA DA CRUZ ROSA, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: DILERMANDO PEREIRA DA ROSA e DOLORES DA CRUZ ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 10 de agosto de 2025 às 16:00h.
LEONEL PAGESKI BARROS, 36 ano(s). Filiação: PEDRO PAULO BARROS e MARIA JULIA SZOSTAK PAGESKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, domingo, 10 de agosto de 2025 às 16:30h.
LINDAMIR MACHADO DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: MOACYR MACHADO e AVANY MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 10 de agosto de 2025 às 12:30h.
LIVAR DA ROSA, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARISTELA DA ROSA. Filiação: JOAO DA ROSA e VIDALVINA DA ROSA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAQUARI SC, domingo, 10 de agosto de 2025.
LUCI RODRIGUES DUTRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NADYR VERGINIO DUTRA. Filiação: SIMLICIANO RODRIGUES DUTRA e JUSTINA RODRIGUES DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIA DE JESUS BARRETO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSORIO FERREIRA BARRETO. Filiação: RAIMUNDO MADEIRA e DALCIRA CARVALHO MADEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 9 de agosto de 2025 às 19:00h.
MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTAVIO JUNGLES DE LIMA. Filiação: JAYME CORDEIRO e AUGUSTA FLORA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 10 de agosto de 2025 às 14:00h.
MARIA DE SOUZA CABRAL, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUIZ PINHEIRO CABRAL. Filiação: FRANCISCO JOSE DE SOUZA e QUERINA COSTA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 10 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARIA SALIK, 89 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSIP SALIK. Filiação: JOAO OBERST e CATARINA OBERST. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 10 de agosto de 2025 às 11:00h.
MARILINA CLARINDO MACHADO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REGINALDO NASCIMENTO SILVA. Filiação: MANOEL CLARINDO MACHADO e FRANCISCA OLIVEIRA FERREIRA. Sepultamento: SÃO FRANCISCO DE SA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
NAZIRA VIEIRA ZUBER, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELVINO ZUBER. Filiação: ATILIO JACINTO VIEIRA e ROSA MAIESKI VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 10 de agosto de 2025 às 14:00h.
RAQUEL ADELIA REYNAUD BODZIACK, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO BODZIACK. Filiação: PEDRO MENDES REYNAUD e CLOTILDE FRANCISCA REYNAUD. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 10 de agosto de 2025 às 11:00h.
ROSE PEREIRA DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA DA SILVA. Filiação: GETULIO DA ROCHA e MARIA DO CARMO CAMARGO ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 10 de agosto de 2025 às 16:00h.
RUTH MARTINS CALCINA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAFAEL CALCINA. Filiação: ARTHUR MARTINS e ANA VARONI MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 10 de agosto de 2025 às 15:30h.
SILMARA WOLKAN, 68 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: CARLOS WOLKAN e ODETTE KLUBER WOLKAN. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 10 de agosto de 2025.
SILVIO JOSE MATOS, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NADIA MARIA PEREIRA BORGES MATOS. Filiação: JOSE LUIZ FRANCISCO DE MATOS e MARIA SILVIA DA SILVA MATOR. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 10 de agosto de 2025.
SOLANGE APARECIDA DE FREITAS, 29 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DE FREITAS e SIRLEI INTIMA. Sepultamento: MUNICIPAL MARMELEIRO, domingo, 10 de agosto de 2025.
STANISLAU ISIDORO NABRZECKI, 88 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: IEDA NABRZECKI. Filiação: ESTEFANO NABRZECKI e JOSEFA ZDYBEL NABRZECKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 10 de agosto de 2025 às 17:00h.
TARUMIKO HOSAKA, 84 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: HIDERU HOSAKA. Filiação: HIROMI HAYASHIDA e KIYOKO HAYASHIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 10 de agosto de 2025.
THEREZA ROMANEL, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILSON ROMANEL. Filiação: FELIX ARACEMA e ANHELA RIBASKI ARACEMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 9 de agosto de 2025.
VALDECIR DA ROCHA, 59 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: HELIZABETE DE SOUZA DA ROCHA. Filiação: JOAO AMANTINO DA ROCHA e ADELIA LOPES DA ROCHA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 9 de agosto de 2025.
WELLINGTON GONCALVES DE LIMA, 27 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A) VENDAS. Cônjuge: BRUNA SZABO CHALUSNIAKI. Filiação: ADENILSON DE LIMA e SIDNEIA ROSA GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 10 de agosto de 2025 às 16:30h.
YOICHI HORIE, 90 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ALICE YOKO HORIE. Filiação: GOZO HORIE e SADAKO HORIE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 10 de agosto de 2025 às 17:00h.