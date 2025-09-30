Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (30)
ALBERTO ALVES DA SILVA, 80 ano(s). Cônjuge: DELCI DE FREITAS DA SILVA. Filiação: HILDO ALVES DA SILVA e ADALGIZA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 16:00h.
ALEXANDRE KOLACHNEK, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO KOLACHNEK e NADIA KOLACHNEK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANALIA DE ARAUJO DIAS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DIAS. Filiação: MIGUEL ORTIZ MACHADO e CANDIDA LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANDERSON PEREIRA DA SILVA, 17 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: PATRICIO JOAO MANDU DA SILVA e ISOLETE POLANSKI PEREIRA. Sepultamento: BATEIAS CAMPO LARGO PR, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 10:00h.
ANDRE EUSTAQUIO LACERDA DE ALVARENGA, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: GILSON JOSE DE ALVARENGA e RITA MARIA LACERDA DE ALVARENGA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 29 de setembro de 2025.
ANTONIO MASAHARU SATO, 74 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MAYUMI ELIZA OTSUKA SATO. Filiação: TAMEJI SATO e IYAE SATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 17:30h.
ANTONIO RAMOS DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RAMOS DA SILVA e MARIA SILVANA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
APARECIDO JOSE LANGE, 65 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: SEBASTIAO CIRILO LANGE e MARIA CANDIDA LANGE. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
APARECIDO XAVIER ALVES, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE JESUS XAVIER ALVES. Filiação: JOAQUIM XAVIER ALVES e CLAUDETE CAVALCANTE ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 09:30h.
BARBARA LARISSA SILVEIRA DE PADUA DO ESPIRITO SANTO, 29 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: RAILANDER AUGUSTO DREWIANY. Filiação: JAIME DO ESPIRITO SANTO e APARECIDA SILVEIRA DE PADUA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 15:00h.
BERNADETE RIBASKI VOLOXKI, 75 ano(s). Filiação: ESTANISLAU RIBASKI e ESTANISLAVA STANULA RIBASKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 09:00h.
CAMILO MAJCZAK, 88 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: LECI MARILENA HORACEK MAJCZAK. Filiação: NICODAO NICODEMOS MAJCZAK e PAULINA MAJCZAK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PARANAGUA, quarta-feira, 1 de outubro de 2025.
CLANDIO BRAGA, 69 ano(s). Cônjuge: SOFIA TREVISAN. Filiação: ANTONIO JOAQUIM ARRUDA BRAGA e MARIA MADALENA MARAGONI BRAGA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 17:00h.
CLAUDINEI MARCOLINO DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: CELSO MARCOLINO DA SILVA e MARIA TEREZINHA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 16:30h.
CLODOALDO NOGUEIRA DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: DEODORO NOGUEIRA DA SILVA e MARIA DE JESUS DA SILVA. Sepultamento: DA COLONIA, terça-feira, 30 de setembro de 2025.
DIRCEU CHICHON, 88 ano(s). Filiação: JOSE CHICHON e CECILIA CHICHON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 15:00h.
EDIT TINKA BENDER, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LASZLO BENDER. Filiação: ISTVAN TINKA e ILONA PANIK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 11:00h.
EDITH SANTOS, 78 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: LEVY SANTOS e MARIA POHLMANN SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 16:00h.
ELAISA DE FATIMA PUGAS JORDAO, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOSE JORDAO. Filiação: OTONIEL RODRIGUES PUGAS e OLIRIA ROSA PUGAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 16:00h.
GERSON DE SOUZA HARTMANN, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: CLAUDETE LUZIA STADINISKI. Filiação: JOAO HARTMANN e JULIETA CARMEN DE SOUZA HARTMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 15:00h.
ILDA APARECIDA GRANA ROCHA, 89 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ERASMO ROCHA. Filiação: JOSE GRANA e TEREZA MARTINELI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 11:00h.
INGRID ELIZABETH BUSCHLE, 87 ano(s). Profissão: DIVULGADOR(A). Cônjuge: DARIO RODRIGO BUSCHLE. Filiação: LEO FREUND e ANA GRAF FREUND. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 14:00h.
IRINEU BREGOSKI, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ESTER BERGOSKI. Filiação: JOSE BREGOSKI e APARECIDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
IROZE BENCK PICANCO, 63 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Cônjuge: ELISE MERI DAHLE BONALDI. Filiação: JOSE LOBO PICANCO e LENI BENCK PICANCO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 14:00h.
IZABEL DOS REIS BOGONI, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ADAO VITORINO DOS REIS e MARIA DE LURDES LUZ DOS REIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de setembro de 2025.
JAIR DE CARVALHO, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CLARINDA ELIAS DE CARVALHO. Filiação: OZORIO VICENTE DE CARVALHO e MARIA APARECIDA DE CARVALHO. Sepultamento: CEMITERIO LOCAL, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 09:00h.
JAZON CARDOSO BOMFIM, 71 ano(s). Profissão: MECÂNICO AERONAVES. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE ARAUJO. Filiação: JOSE FRANCISCO CARDOSO e MARIA BOMFIM CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 15:00h.
JOELCIO ALVES, 51 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MIRIAN AGOTTANI ALVES. Filiação: IDA DE LOURDES ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de setembro de 2025.
JOSE FONTES DA COSTA, 82 ano(s). Profissão: ABASTECEDOR(A). Cônjuge: MARIA MATILDE FONTES DA COSTA. Filiação: ANTONIO FONTES SOBRINHO e MARIA DA COSTA FONTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 11:00h.
JOSE MARIO FERREIRA DE MELLO, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: STELLAMARIS DA SILVA ROCHA. Filiação: MOACYR FERREIRA DE MELLO e JULIA FERREIRA DE MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 19:00h.
JOSE PAULINO DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CALDEIRA. Cônjuge: VILMA ACBAS DE LIMA. Filiação: MANOEL PAULINO DA SILVA e NAIR FIDELIS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 16:00h.
LUIZ DOUGLAS FERREIRA, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARILENE DE OLIVEIRA. Filiação: LUIZ BAPTISTA FERREIRA e AURORA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 18:00h.
MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA, 63 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ALCIONE MARIA NOVELLI DE PAULA LIMA. Filiação: EMERSON DE PAULA LIMA e IOLANDA PARADA DE PAULA LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARIA ALZIRIA DA CRUZ, 75 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: JOAO MARIA DA CRUZ e MADALENA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIA APPARECIDA FIGUEIREDO AQUINO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELI JOAO THOMAZ DE AQUINO. Filiação: ANTONIO AFFONSO FIGUEIREDO e LUIZA FONTAO AFFONSO FIGUEIREDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de setembro de 2025.
MARIA DE LOURDES MULLER PEDROSA, 78 ano(s). Cônjuge: WAGNER FERNANDES PEDROSA. Filiação: MARIO MULLER e JOSEFINA MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 15:00h.
MARIA JOANA SOARES BRANDAO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOCIO BRANDAO. Filiação: JOAO SOARES CASTANHO e OTILIA SOARES CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIA JULIA RIBEIRO, 78 ano(s). Filiação: ALCIDES FERMIANO RIBEIRO e IDALIDIA ALVES RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARIELA DEL CARMEN FLORES, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DORYS DEL VALLE FLORES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 30 de setembro de 2025.
MICHELL DOS SANTOS, 38 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOSE ROQUE DOS SANTOS e MARIA SIRLEI DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 09:30h.
NAIR FARIAS DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OTAVIO LOPES FARIAS e SANTINA FERREIRA FARIAS. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, terça-feira, 30 de setembro de 2025.
NILZA GONCALVES MAGALHAES, 76 ano(s). Filiação: ALCINA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 10:00h.
OLAIR ALVES DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: MARIA DA LUZ DA SILVA. Filiação: LUIZ MARIANO DA SILVA e ROSA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 09:00h.
ORLANDO MUNIZ, 65 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NELSIRE BORGES MUNIZ. Filiação: SALVADOR MUNIZ e ALVARINA MARIA BATISTA MUNIZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 10:00h.
PEDRO LOURENCO JUNIOR, 30 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALESSANDRA. Filiação: PEDRO LOURENCO FILHO e GERTRUDES CAVALHEIRO LOURENCO. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
PEDRO PAULO DE SOUZA, 86 ano(s). Filiação: JOSE PAULO FILHO e SEERINA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 17:00h.
RENATO BAPTISTA NUNES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BAPTISTA NUNES e AVANY DE OLIVEIRA NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 15:00h.
RITA DE CACIA DOS ANJOS LONGO, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO PEREIRA DOS ANJOS e CATARINA VIEIRA PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 15:00h.
ROSE MARY FORTUNATO, 68 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: AUGUSTO FORTUNATO e HELENA FORTUNATO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 11:00h.
VERA LUCIA DA PAZ, 64 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ISMAEL DA PAZ. Filiação: SEBASTIAO HERCULANO e PAULINA HERCULANO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 17:00h.
WILMA COSTA CANAL, 87 ano(s). Filiação: ALBINO COSTA e MARIA SEBBEN COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 16:00h.
YOSHIKO MORIYA, 78 ano(s). Filiação: KATSUKO EGAWA e YUKIE EGAWA. Sepultamento: CREMATORIO MEMORIAL DE PACAEMBU, terça-feira, 30 de setembro de 2025.
