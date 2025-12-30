Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (30/12)
ALCEU CESCATO, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: PEDRINA CESCATO. Filiação: IZIDORO CESCATO e MARIA LUIZA CESCATO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
ANA MARIA DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO MARIA ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE LUIZ CARNEIRO e MARIA DO PATROCINIO DE OLIVEIRA CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
ANTONIO SOARES FRAGOSO, 81 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE SOARES FRAGOSO e PERCELANA MAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
BASILIO BOIKO SOBRINHO, 84 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA JOSE SILVA BAIKO. Filiação: PEDRO BOYKO e ANA DODZAK BOYKO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
BRUNO BRAINTA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LIZETE BRAINTA. Filiação: JOSE BRAINTA e MADALENA BRAINTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
CARLOS ALBERTO GARCIA, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: PARAILIO GARCIA e EDITE GONCALVES GARCIA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
CECILIA VENTURA DOS SANTOS, 7 mes(es). Filiação: EDENILSON DOS SANTOS VIEIRA e THAIS VENTURA MARQUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
CLARICE DE FATIMA DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA SUELI CARNEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
DAVID FERNANDO DE ANDRADE, 39 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: VANDERLEI GOMES DE ANDRADE e NERLI GONCALVES DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
HELENA DE SOUZA LIMA, 87 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: JOSE SIMAO DE LIMA. Filiação: LINO VICENTE DE SOUZA e ANA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
HUGO HENRIQUE CORSO, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE CORSO e LOURDES PEREIRA CORSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
IVAN APARECIDO DE ARAUJO, 59 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MAURA JAQUELINE HABINOVISKI ARAUJO. Filiação: PAULO LUIZ DE ARAUJO e MARIA DE LOURDES DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
JOSE DA COSTA FARIA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELZA XAVIER DE OLIVEIRA FARIA. Filiação: JOSE COSTA e LEONTINA DE FARIA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 29/12/2025.
JOSE VALDEVINO DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: ANA DE FATIMA CAVICHIOLO DOS SANTOS. Filiação: ROSA GOMES DOS SANTOS e ROSA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
KAMAKI KAAHARA, 91 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: MANOSSAUKI SATO e ISHI SATO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
KOKO TAGUSHI, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: AKIRA TAGUCHI. Filiação: AKINO WATANABE e JINJI WATANABE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
LUCIA VIATROSKI JESUINO, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WALDEMIRO JESUINO. Filiação: JOSE VIATROSKI e MARTHA STEC VIATROSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
MARIA APARECIDA DE PASSOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CEZARIO DE PASSOS. Filiação: AVELINO BUENO DE CARVALHO e MARIA JOSE DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
MARIA DA CONCEICAO CORREIA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABRAO JOSE DOS SANTOS. Filiação: SIMPLICIO CORREIA e MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
MARIA DE FATIMA GANDOLFI SOINSKI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PASQUAL SOINSKI. Filiação: ANSELMO GANDOLFI e FLORINDA GANDOLFI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
MARILZA DO ROCIO RODRIGUES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JOSE RODRIGUES. Filiação: ODINIR CAMARGO DOS SANTOS e MARIA FAGUNDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
MATILDE MONTEIRO TONINI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CONSTANTINO TONINI. Filiação: JOSE MONTEIRO e MARIA TASSI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 29/12/2025.
MILTON RANGEL DE ALENCAR, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MILTON PEIXOTO DE ALENCAR e ODELIA RANGEL DE ALENCAR. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 30/12/2025.
NELY DA ROSA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENTO CLAUDINO DA SILVA. Filiação: TALTIBIO DA ROSA e JOSEFINA BORTOLETTI DA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
NILVA ESMERIO MAGALHAES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NORBERTO FERREIRA ESMERIO e MARIA SALLES ESMERIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
OLIMPIA TIBURCIO DE MELLO, 95 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JEOVA PINTO DE MELLO. Filiação: LAUDELINO TIBURCIO e MIGUELINA AMELIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
PEDRO VALERIO DE SIQUEIRA, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSEFA ALTINA DE SIQUEIRA. Filiação: ANTONIO TENORIO DE SIQUEIRA e ANUNCIADA VALERIO DE SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
ROMILDO FERMINO, 55 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DINA MARIA DE OLIVEIRA. Filiação: ADAO FERMINO e VITORIAA GALVAO FERMINO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRA/PR, terça-feira, 30 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 29/12/2025.
SILVIA DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDUARDO MANOEL DE SOUZA e BRAULIA BERZIM DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
TEREZINHA KOVAL, 70 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: JOSE KOVAL e ANA DUPSKI KOVAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
VALDIRENE DO ROCIO MOURA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TIBURCIO CORDEIRO DE MOURA e MARIA DAS DORES SANTINA MOURA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
VITOR HUGO CANDEU MOREIRA, 12 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DIRCEU CONDER MOREIRA e ELAINE CRISTINA CANDEU DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 30/12/2025.
