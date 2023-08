Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (29)

Adriano Silveira Martins, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: Noeli Bittencourt Martins e Dilma Maria da Silveira. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha (PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de Quitandinha.

Almirte Engel, 80 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Helmuth Engel e Gertrudes Engel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Arlene Klaumann Gladun, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Donaldo Klaumann e Orlandina Klaumann. Sepultamento ontem.

Cláudio Antônio Zagui, 55 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Adauto Zagui e Neuza Aparecida Moraroto Zagui. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Dina Mayumi Nakui, 66 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Hajime Nakui e Alice Yohiro Nakui. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Dylan Freitas de Souza, 22 horas. Filiação: Gabriel Rocha de Souza e Talita Schlindwein de Freitas. Sepultamento ontem.

Edner Martins, 29 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sebastião Martins e Sueli Kuzma Turczin Martins. Sepultamento hoje, Cemitério Costeira, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Elaine da Cruz Ferreira, 47 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Ozias da Cruz Ferreira e Lúcia de Fátima Ferreira. Sepultamento ontem.

Elzira Priori Ribeiro, 80 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ângelo Priori e Clementina Sobral Priori. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Fabiano Przibila, 41 anos. Profissão: conferente. Filiação: Leopoldo Przibila e Terezinha de Jesus Valente Przibila. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Bateias – Conceição da Meia Lua, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Francelina Maica de Oliveira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Maica e Doralia Gonçalves Maica. Sepultamento ontem.

Frederico Meneghelli, 87 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cezario Meneghelli e Nagiba Maria Milhoretto. Sepultamento ontem.

Ilze Haas Braz, 89 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Haas e Martha Schmid. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Inês de Azevedo, 53 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Moisés Oliveira de Azevedo e Maria Aparecida de Azevedo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Batista Sion (Cajuru).

Irene de Andrade, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Tur e Rosa Tur. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Isaura Alves Machado, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ramiro Bacelar Alves e Arestotelina Garrot Alves. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jacira Rosa Pereira, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Rosa e Alzira Natália Rosa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipoal de Grandes Rios, saindo da Capela Grandes Rios..

José Carlos de Almeida dos Santos, 61 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Paula dos Santos e Jucelia Almeida dos Santos. Sepultamento ontem.

José Cidimir dos Santos, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Regis dos Santos e Maria da Piedade Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária São Leopoldo Mandic / Cic.

José Marcelino Pimentel, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Marcelino Pimentel e Maria Antônia de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Teixeira de Jesus, 93 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Joaquim Teixeira de Jesus e Jandira Teixeira de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Quatro Barras, saindo da Capela de Santa Felicidade.

Laura Teresa dos Santos Gondro, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ferreira dos Santos e Francisca Lessi dos Santos. Sepultamento ontem.

Lázaro Mariano Braga, 70 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Joaquim Mariano Braga e Irany de Oliveira Braga. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Leny Portella Venâncio, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Nathanael Borges de Macedo e Maria da Luz Portella. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Leonildo Garbe, 72 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: José Garbe e Delvira Piomontez Garbe. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro (PR), saindo da Capela Hem Vida.

Levi Henrique Cardoso Freire, 4 anos. Filiação: Leandro Silva Freire e Ivana Cristina Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela em Atibaia (Sp).

Lionira Fostina da Silva Lima, 74 anos. Filiação: Joaquim Muniz da Silva e Maria José Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Lourival Casteller, 76 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Venceslau Casteller e Anastácia Casteller. Sepultamento ontem.

Marcos Aurélio Junckes, 54 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Antônio Junckes e Ligia de Oliveira Junckes. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Oliveira, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Antônio de Oliveira e Nair de Melo Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela / Colombo /PR.

Maria Correia Bicudo, 88 anos. Filiação: Brásílio Vicente Correia e Maximina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Maria Francisca Ferraz da Silva, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lecinio dos Santos Ferraz e Joaquina Leme Ferraz. Sepultamento ontem.

Maria Helena de Lacerda, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor de Lacerda e Almantina Meyer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Lina Alves, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Francisco Alves e Francisca Lina Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Rosa Passarella de Fauw, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicola Passarella e Francisca Guimarães Passarella. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Merbold, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco de Miranda e Ermelinda de Miranda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Mário Nunes dos Santos, 83 anos. Profissão: hotelaria. Filiação: Joaquim Nunes dos Santos e Olinda de Assis. Sepultamento ontem.

Nair Harmuch, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elias Assad e Georgina Assad. Sepultamento ontem.

Nair de Oliveira Graciotto, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geralda Maria José. Sepultamento ontem.

Noel Lirio da Cruz, 73 anos. Filiação: Mário Lirio da Cruz e Maria Luíza Teixeira da Cruz. Sepultamento ontem.

Oswaldo Macedo de Castro, 87 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Odorico Prestes de Macedo e Maria Alves de Castro. Sepultamento ontem.

Rael Elza Dettmer Deretti, 88 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Walter Dettmer e Ana Ratke. Sepultamento ontem.

Raulino Caron, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ângelo Caron e Ângela Bero Caron. Sepultamento ontem.

Rogério Ferreira de Camargo, 55 anos. Profissão: servente. Filiação: Erminio Ferreira de Camargo e Iraci Rocha de Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Rosália de Oliveira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Luís dos Santos e Maria Zifira Constantino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela de Associação de Moradores.

Rudinei Luiz da Silva, 71 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: João da Silva e Darilda Joana da Silva. Sepultamento ontem.

Sidney Luiz Vicente, 52 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Francisco Luiz Vicente e Lindamir de Fátima Vicente. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) Cemitério Municipal de Ponta Grossa, saindo da Capela Municipal de Ponta Grossa.

Tarcisio José da Cunha, 59 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Laudelino Clemente da Cunha e Isabel Trevisani da Cunha. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curitiba- Sala Ipê.

Teresa Antônia Camargo, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Correa de Carvalho e Rosa Borges. Sepultamento ontem.

Ulrich Ernst Bohmerle, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Walter Ernst Lot Bohmerle e Herta Bohmerle. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Valdira Zgoda de Freitas, 83 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Cirilo de Freitas e Genoveva Zgoda de Freitas. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Unilutus Almirante TamandaréPR.

Vilma dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastiana dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Municipal de Campo Magro.

Vilmar Manoel da Silva, 38 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Rodrigues da Silva e Geni dos Santos Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Fazenda Rio Grande CuritibaPR.

