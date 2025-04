Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (29)

ACYR CAUDURO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO CAUDURO e ESTHER DA ROCHA CAUDURO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 13:30h.

ADRIANO VEIGA DAMASIO, 43 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OVERDAN VEIGA DAMASIO e MARIA DE LOURDES VEIGA DAMASIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 16:00h.

ANELITA DOS SANTOS DE VASCONCELOS, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GERALDO DE VASCONCELOS. Filiação: PERCILIO ALVES DOS SANTOS e JURACI FLORENTINO MENDES DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 13:00h.

ANTONIO FERNANDES SANTOS, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: VALDOMIRA FARIAS DOS SANTOS. Filiação: OLINDA FERNANDES SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 29 de abril de 2025.

ARTHUR ERIK JANUARIO DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOAO BATISTA JANUARIO DA SILVA e ERICA PRADO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 17:00h.

AUREA GOMES VERISSIMO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MARIA GOMES e ADELIA MARTINS GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 16:00h.

CELZIRA HIRT RODRIGUES VEIGA, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ADINIR HIRT RODRIGUES VEIGA. Filiação: EMILIO HIRT e ANNA HIRT. Sepultamento: CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ – CURITIBA/PR, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 15:00h.

CIRENE COELHO, 46 ano(s). Filiação: FRANCISCO GUILHERME PYL e IRACEMAPETROSKI PYL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 10:00h.

CORNELIO GONCALVES DA CRUZ, 71 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LAURINDO CAMILO DA CRUZ e MARIA GONCALVES DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 18:00h.

DIVONZIR FRANCO ALVES, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSA MILEK ALVES. Filiação: JOSE ALVES DA LUZ e ORENA FRANCO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 28 de abril de 2025.

EDSON SERAFIM DE FREITAS, 39 ano(s). Filiação: JOSE PASCOAL DE FREITAS e IRMA CALIXTO DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 08:30h.

ELISANDRO ANTONIO GALDINO, 45 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ADELINA COQUI POLIDORO. Filiação: SEBASTIAO GALDINO e VANILDA DO NASCIMENTO LOPES GALDINO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 14:00h.

FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO, 58 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: JOSE PAULINO DE CARVALHO e MARIA DO CARMO SANTOS PORTELE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 14:00h.

GEASI RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: LEONILDA AMERICA RODRIGUES. Filiação: PEDRO RODRIGUES e MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 17:00h.

HONDA KEMIKO HOSHI, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MASATO HOSHI. Filiação: HONDA TORANOSKE e HONDA OCANE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 29 de abril de 2025 às 18:00h.

IVO CANESTRARO, 97 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: THEREZINHA VANY CORREA CANESTRARO. Filiação: NATALIO CANESTRARO e ANTONIA CANESTRARO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 29 de abril de 2025.

JOAO CARLOS ESTEGUES, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA LUCIA ESTEGUES. Filiação: DAMASO ESTEGUES PEREIRA e EVA TABORDA MUNIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 12:00h.

JOSE AGNALDO DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GERALDO GODINHO DA SILVA e MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 17:00h.

JOSE LUIZ DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE ROQUE DE SOUZA e LURDES MARIA DE CAMARGO SOUZA. Sepultamento: SANTO ANTONIO, terça-feira, 29 de abril de 2025.

JOSE PINTO DIAS GONCALVES, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE GONCALVES JUNIOR e YOLANDA PINTO DIAS GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 29 de abril de 2025.

LIBORIO ADEMAR ECKERT, 70 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: LUCIELNE ERNEGILDA BORTOLAZZI ECKERT. Filiação: OSCAR CARLOS ECKERT e IRMA ROSA ECKERT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 10:00h.

LUCILA APARECIDA DOS REIS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ILDEMAR FERREIRA DOS REIS. Filiação: CAMILO PERPETUO RORATO e GEMENA BOTOLINI RORATO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 16:00h.

LUCINDA MARIA TULIO LIMA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABILIO QUIRINO DE LIMA. Filiação: AGOSTINHO TULIO BARTAPELI e NATALIA ERCOLE TULIO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 16:30h.

LUIZ ANTONIO DELGADO, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA INES AMARAL DELGADO. Filiação: PEDRO ANTONIO e ROSA LEONILDA MULLER DELGADO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 17:00h.

MARAGARIDA BESTEL DE SOUZA, 89 ano(s). Filiação: FREDOLIN GUILHERME BESTEL e ALEXANDRINA MARIA BSTEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 11:00h.

MARIA CATARINA KNOPIK, 83 ano(s). Filiação: ALFREDO PEREIRA e ANA PEREIRA. Sepultamento: NS DE FATIMA, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 11:00h.

MARIA DA GLORIA MAFRA, 96 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: LAUDELINO LINDOLFO LAUS e GERCINA GOMES LAUS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 16:30h.

MARIA WILMA LIMA DE AVIZ, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MARIO DE AVIZ. Filiação: SEBASTIAO LIMA DO NASCIMENTO e MARIA DO CARMO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 30 de abril de 2025.

MARTA SIMOES EUGENIO DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO EUGENIO DE SOUZA e ANALIA SIMOES EUGENIO DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 29 de abril de 2025 às 12:00h.

MATHEUS AIRTON BARBOZA DE OLIVEIRA, 21 ano(s). Filiação: ADILSON DE OLIVEIRA e CLAUDIA DO ROCIO BARBOZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 10:00h.

MICHAEL CRISTIANO MACHADO, 40 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VANDERLEI MACHADO e ARACI DE JESUS FARIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 10:00h.

NILTON CESAR BUENO, 61 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Cônjuge: CORACI DE LOURDES GONCALVES DA MAIA. Filiação: NILTON JOSE BUENO e FRANCISCA VIEIRA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 08:00h.

OSVALDO GASTALDIM, 80 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SANTO GASTALDIM e AMABILE MARINELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 29 de abril de 2025 às 16:00h.

PALMIRA CORDEIRO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELIM AMANCIO CORDEIRO. Filiação: VITORIO CARDOSO DA COSTA e ELVIRA CARDOSO DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 15:00h.

PEDRO RICARDO SCHWINGEL, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ARLENE SCHWINGEL. Filiação: VALDEMAR SCHWINGEL e WONNY SCHWINGEL. Sepultamento: CEMITÉRIO SANTA RITA EM ARAUCÁRIA, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 11:00h.

RAIMUNDO NONATO CASTRO DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARICLEIA OLIVEIRA DOS SANTOS. Filiação: HERONDINO DO SANTOS e MARIA AMELIA CASTRO DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 29 de abril de 2025.

RENE NUNES BELINI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMERICO APARECIDO BELINI. Filiação: IZALTINO NUNES DE SIQUEIRA e ANOTNIA NEVES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 29 de abril de 2025.

ROSANE DE BARROS COELHO, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LIRIO DE BARROS COELHO e MARLI MOREIRA DE BARROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 29 de abril de 2025.

TATSUO TANIGUCHI, 85 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MIOKO TANIGUCHI. Filiação: MASAHIRO TANIGUCHI e MIKI TANIGUCHI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 29 de abril de 2025 às 14:30h.

