Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (28)
ACACIO NEVES, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELOIDE DE OLIVEIRA. Filiação: ADOLFO NEVES e VIRGINIA NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
ADEMIR SOARES DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: LUZIA BUZETI. Filiação: JOAO SOARES DE LIMA e DURVALINA SOARES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
ADRIANO VIRGILIO BAZZO, 55 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: VIRGILIO ANGELO BAZZO e LEDA POLETTO BAZZO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
ALBERTO PALOMAR FERNANDEZ, 81 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MARIA HELENA DE MORAES PALOMAR. Filiação: ALBERTO PALOMAR MOLINERO e MARIA LUISA FERNANDEZ FERNANDEZ. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
ANTONIO ANDRADE FILHO, 76 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ANTONIO ANDRADE e EUCOLASTINA MAIA ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
CARLINHOS BARBOSA, 49 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: FABIULA DO AMARAL BARBOSA. Filiação: ARI BARBOSA e FRANCISCA CIREMA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
CARMELITA RAIMUNDA DE ANDRADE, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LEORDINO MIGUEL BARBOSA e MARGARIDA RAIMUNDA DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
CESAR JOSE CHEDE, 67 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: LAZARO CHEDE e EDITH WUTKE CHEDE. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
CRISTIANO VIEIRA, 45 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOSE CARLOS VIEIRA e ROSALINA MARCONDES VIEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
DEYVID MICHEL GONCALVES DA SILVA, 23 ano(s). Profissão: CHAPEIRO. Filiação: VANDERLEI PACIFICO DA SILVA e KATIA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 28 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 27/10/2025.
DIVANETE DE FREITAS, 52 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ANTONIO DE FREITAS e ROSI CECON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
GISELA EVA BORGES ANHAIA, 31 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DEJAVAN ANHAIA. Filiação: MANOEL MARTINS BORGES e EVA MARIA DE BARROS BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
IVANIR DA ROCHA CAMARGO, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ADILSON ALVES DE CAMARGO. Filiação: LUCIDIO AMARO DA ROCHA e IGNEZ SABBOTA DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
IVONE VIEIRA MACHADO, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MURILLO MACHADO. Filiação: JOSE VIEIRA e MARIA JOSE VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
JORACI MAIA GUERRERO, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MAURICIO GUERRERO. Filiação: NERCI MAIA e ZULMIRA SILVESTRE MAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
JOSE HAMILTON DIAS, 76 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SUELY MARIA SALMON. Filiação: FRANCISCO DIAS e HILDA FERREIRA DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
MARCIO MARQUES DE DEUS SCHEFER, 62 ano(s). Profissão: QUIMICO(A) INDUSTRIAL. Cônjuge: RAQUEL BARBOSA SCHEFER. Filiação: LUIZ SCHEFER e HILDA MARQUES DE DEUS SCHEFER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
MAURICIO KOHUT DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ADEMIL BUENO DA SILVA e LIDIA IRENE KOHUT DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
MICHELLEE ANDRADE VIEIRA, 35 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: ALCEU VIEIRA e ANALIA ANDRADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
NEIDE FOGANHOLI TROMBETTA, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAO TROMBETTA. Filiação: RICARDO FOGANHOLI e APARECIDA CARREIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
ROMILDA DOS SANTOS ORMIANIN, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR ORMIANIN. Filiação: ZEFERINO JOSE DOS SANTOS e ECILIA RUZZINENTE DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
ROSANA CAROLINA DE OLIVEIRA DE MATOS, 51 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: CARLOS ALBERTO DE MATOS. Filiação: MESSIAS CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
ROSE MARLI DA CRUZ DE ABREU, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANGELINO FERNANDES ABREU. Filiação: JUVENAL FERREIRA DA CRUZ e CARLOTA BERNARDINA DOS SANTOS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
SEBASTIAO MENDES DE LARA, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE MENDES DE LARA e MARIA DOS SANTOS LARA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
SISARO ANTONIO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LUCELIA LOPES. Filiação: MARIA JOSE DA ROCHA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
SUELY ELIZABETH DEQUECH, 75 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Filiação: JOAO DEQUECH e NANCY WANSSON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
YARA PEREIRA FALCAO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIOGENES POMPOSO FALCAO e LAURA PEREIRA FALCAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
