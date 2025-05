Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (27)

ADEMIR DE ASSIS PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: WALDEMAR DE ASSIS PEREIRA e MARIA BARBI PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 10:00h.

ADRIANE APARECIDA MAREL, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO MAREL e SEBASTIANA JULIETA MAREL. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:30h.

AGAPITO JOSE PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: MARLI GOMES PEREIRA. Filiação: IDALINO JOSE PEREIRA e FRANCISCA NOGUEIRA PEREIRA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:00h.

AIDE KESSELI FERREIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO KESSELI e EMILIA RODRIGUES KESSELI. Sepultamento: JARDIM ETERNO, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 10:00h.

ANA EUGENIA GASPAR DOS SANTOS SIQUEIRA, 65 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSON RAMOS DE SIQUEIRA. Filiação: JOAO GASPAR DOS SANTOS e VICENTINA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 10:30h.

AQUELINO LANZARINI, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA JANDIRA CLEIN. Filiação: ALDO LANZARINI e HORIZONTINA LANZARINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de maio de 2025 às 18:30h.

ARLETE TELINSKI RODRIGUES, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALBERTO TELINSKI e LEONI TELINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de maio de 2025.

BRUNO RAPHAEL CARDOZO, 32 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: ALDO CESAR CARDOZO e ROSANA ROEDER CARDOZO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GARUVA, terça-feira, 27 de maio de 2025.

CARLOS SOUZA DE ANDRADE, 88 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: FLORENTINA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 11:00h.

CLAUDIO JOSE ALVES, 75 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: EROTILDE MERCER GONCALVES ALVES. Filiação: MANOEL ANTONIO ALVES e MARIA BALBINA WISNIEWSKI ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 17:00h.

CLEOMAR BASTOS CORTES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO JOSE BASTOS CORTES. Filiação: RAMIRO DE BASTOS RAMOS e ELVIRA GABARDO BASTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de maio de 2025 às 19:30h.

CREUZA MEDEIROS GINANI, 96 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: JONAS FLORIPE GINANI. Filiação: MARCELINO JOSE DE MEDEIROS e OLGA FREIRE DE MEDEIROS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 18:00h.

DANIEL CARDOSO, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OLIVIA COSTA ROSA CARDOSO. Filiação: CIRCO DE PAULA CARDOSO e MARIA ROSA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de maio de 2025.

DANIEL DE JESUS, 59 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: SIMONE ROSICLER SKORANSKI. Filiação: MANOEL DE JESUS e SEVERINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 13:30h.

DIRLET BARTAPELLI GULIN, 73 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MARIO JOSE GULIN. Filiação: JOAO BARTAPELLI e MADALENA MARIA CAMPAGNARO BARTAPELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de maio de 2025 às 10:30h.

DOMINGOS WEBER, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: REINALDO WEBER e ISOLINA WEBER. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 15:00h.

DORIS BUSSMANN GERONAZZO, 88 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: THEODORO BUSSMANN e MARIA TRAIN BUSSMANN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 09:30h.

EDVINO NOVAKOSKI, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOANA AMANCIO. Filiação: ESTEFANO NOVAKOSKI e ESTEFANIA NOVAKOSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUN. SAO MATEUS DO SUL, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 13:00h.

ELOIR ZORZI RODRIGUES, 75 ano(s). Filiação: ANTONIO MANOEL e DINA ZORZI RODRIGUES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 01:00h.

FRANCISCA DO VALLE LEMOS GONDEK, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO DO VALLE LEMOS e HILDA DO VALE LEMOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 15:00h.

FUMIKO IKUTA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HARUO IKUTA. Filiação: SEIITI KOGA e KEI KOGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de maio de 2025 às 11:00h.

GAEL FERREIRA DOS SANTOS, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GABRIEL DOS SANTOS e RUTH GABRIELLE FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de maio de 2025.

GERARDO RAUL MACEDO ROMERO, 101 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: DELVAIR RAUL MACEDO SOARES SILVEIRA. Filiação: CESAR AUGUSTO MACEDO MONTOYA e MARIA ANTONIETA ROMERO DE MACEDO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 15:00h.

IZABEL FRANCA CARDOZO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDGARD ALVES DE OLIVEIRA e MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 27 de maio de 2025.

JAIME RIBEIRO, 90 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA SOLANGE LOPES DE OLIVEIRA RIBEIRO. Filiação: JESUINO RIBEIRO e ANTONIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:30h.

JAN CARLOS KOSZELA, 60 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GEMARI BRAZ KOSZELA. Filiação: JAN KOSZELA e CELINA DA CONCEICAO KOSZELA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 27 de maio de 2025 às 10:30h.

JOAO ADIR DOS SANTOS FERREIRA, 65 ano(s). Filiação: ARTUR ROBERTO FILHO e MARCILIA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 27 de maio de 2025.

JOAO DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZILDA FERREIRA DE MORAES SOUZA SANTOS. Filiação: MARIA LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 10:00h.

JORGE LUIZ INNAMI, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JORGE SATORU INNAMI e AZURITA CHAVES INNAMI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de maio de 2025 às 11:00h.

JOSE CARLOS GOMES LOPES, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARILDA INES BRITO LOPES. Filiação: ALCEBIADES NUNES LOPES e NAIR GOMES LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de maio de 2025.

LEONILDA GUSSO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO BONFANTE DEMARIA e MARIA DE LOUDES DEMARIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 13:00h.

MADALENA DAS GRACAS COELHO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BARBOSA COELHO e TEREZA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 13:00h.

MARIA DE JESUS TOLEDO, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: AVELINO TOLEDO. Filiação: ANTONIO MIRANDA e LEOCADIA DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:30h.

MARIA DE LOURDES MACIEL SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERALDO FERNANDES DOS SANTOS. Filiação: MARINO MACIEL e ANA MACIEL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:30h.

OSWALDO LOUREIRO DE MELLO JUNIOR, 80 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: INES CARVALHO LOUREIRO DE MELLO. Filiação: OSWALDO LOUREIRO DE MELLO e ZENI DOS SANTOS LOUREIRO DE MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de maio de 2025 às 10:00h.

PERCIO ANTONIO MEDA, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ALVIM MEDA e NADYR MAGALHAES MEDA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 27 de maio de 2025.

PETER LEMLER, 93 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LILA LEMLER. Filiação: LORENZ LEMLER e ROSINA LEMLER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 10:00h.

RENALDO KLOCK, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LEONARDO KLOCK e ELFRIEDA IRMA KLOCK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 27 de maio de 2025.

ROSA DA LUZ VILCEK, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DOMINGOS LUZ e MARIA CASTRO DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 27 de maio de 2025.

ROSENIR APARECIDA DE PAULA, 78 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: WILSON DE PAULA. Filiação: JOSE MARIA ALEIXO LEMES e ZENITE TALEVI LEMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 15:00h.

RUBENS GUIMARAES, 59 ano(s). Filiação: ANTONIO GUIMARAES e ANA JERCI GUIMARAES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 13:30h.

SAMELA GENINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 31 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: CHRISTIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 11:00h.

SCHIRLEI GONCALVES DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OROZIMBO GONCALVES DE OLIVEIRA e TEREZA BOGOCHESKI DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 10:00h.

SUZANA MARTINS DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVENAL DOMINGUES DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO MARTINS e MARIA LENIZE DOMINGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:00h.

TEREZINHA PIRES CREFTA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REIMUNDO PIRRS DOS SANTOS e SENHORINHA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 07:00h.

VALTER CABRAL DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA APARECID DAS DORES DE SOUZA. Filiação: SINEZIO CABRAL DE SOUZA e ORMINDA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:30h.

VILSON RODRIGUES DA SILVA, 47 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOAO RODRIGUES DA SILVA e TERESINHA JANUARIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:30h.

WALDEMAR GANTZEL, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ADAIR APARECIDA GANTZEL (FAALECIDA). Filiação: ADOLFO GANTZEL e DOLORES GANTZEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 17:00h.

