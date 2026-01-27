Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (27/01)
ADILSON DE SOUZA FLORENCIO, 55 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO MARIA DE SOUZA FLORENCIO e MARILENE DO ROCIO FLORENCIO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 26/01/2026.
DIRCE RODRIGUES DE SOUSA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO ALVES DE SOUSA. Filiação: ACACIO RODRIGUES DA SILVA e MARIA ALVES MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
GESLY FRANCO DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FRANCISCO FRANCO DE OLIVEIRA e MARIA RITA FRITZ FRANCO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
HELIO RUBENS DE PAULA, 45 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PARAILHO DE PAULA e ADELINA ROSA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
JOHN ARTIN CHIRINIAN, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LILIAN COSETTE CHIRINIAN. Filiação: ARTIN CHIRINIAN e NOUVART KAHYAYAN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
JOSE CAMILO DE LIMA, 88 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: IOLANDA LETIERE DE LIMA. Filiação: MANOEL CAMILO DE LIMA e MARIA ROSA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (27/01))
JOSSEMAR ANTONIO WENDL, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROZILDA BITENCOURT WENDL. Filiação: EURIDES WENDL e CLARA ISABEL VIANA WENDL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
JULIO CESAR RIBAS BOENG, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SIMONE OLESKO VISZC KOZIOL BOENG. Filiação: VALDINO BOENG e ARILDA RIBAS BOENG. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
LAURINDO COSTA ROSA, 94 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Cônjuge: AGOSTINHA DDA SILVA ROSA. Filiação: CIRINO COSTA ROSA e GERTRUDES MARIA DE JESUS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
LOURISVALDO SILVA RODRIGUES, 69 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: NILZA MARIA DOMINGUES. Filiação: LIORDINO RODRIGUES DOS SANTOS e ADELINA SILVA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
NADINICE DE OLIVEIRA MOTA SILVA, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WILIAM DA SILVA. Filiação: NADIER JORGE DA MOTA e EUNICE DE OLIVEIRA MOTA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
NEREU WORELL, 62 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA WORELL. Filiação: EVALDO WLADIR WORELL e ESTEFANIA WORELL. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
PEDRA ROJO DA ROSA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADOLE GOULART DA ROSA. Filiação: MARIANO ROJO e BERNARDINA ESQUERDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 26/01/2026.