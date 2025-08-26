Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (26)
ADALBERTO TOKUO OGAMA, 86 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: NESIA MARIA FIDELIS. Filiação: KIMIE OGAMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 09:00h.
ADI SOUZA XAVIER, 90 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE XAVIER DE SOUZA. Filiação: ETELVINO DE SOUZA VINAGRE e MARIA ROSA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 14:00h.
ALBANI DE JESUS SANTOS MURARO, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ADAHIR MURARO. Filiação: OSVALDO DOS SANTOS e JANDIRA BELO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 14:00h.
ALCENIR FERREIRA COELHO, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: HELENA MARIA DE JESUS COELHO. Filiação: LUIZ FERREIRA COELHO e FLORISBELA FERREIRA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 14:00h.
ALMIR POSSIEDI JUNIOR, 71 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: RUTE POSSIEDI. Filiação: ALMIR POSSIEDI e DENAZIR DE LARA POSSIEDI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 11:00h.
ANTONIO CANDIDO, 87 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA LEONOR DA SILVA CANDIDO. Filiação: PEDRO JOSE CANDIDO e MARIA LEONIRA NEPOMUCENO CANDIDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 16:30h.
CARLINE DE OLIVEIRA MENDES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLAVIO DE OLIVEIRA MENDES. Filiação: JOAQUIM MACHADO e OTILIA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:00h.
CELSO DA SILVA FILHO, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CELSO PEDRO DDA SILVA e ORLANDINA MEDEIROS SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 26 de agosto de 2025.
DURVALINA FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVACYR GONCALVES. Filiação: RAYMUNDO FERREIRA DOS SANTOS e ALICE VITALINA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 16:30h.
ELIABE DE SOUZA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: EDINO DE SOUZA e JOSIANE BRANDT DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO TAQUARI/RIO AZUL, segunda-feira, 25 de agosto de 2025.
ELZA JORNALI FRANCO DA CRUZ, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMELIA FRANCO DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 15:00h.
ENY GONCALVES DA SILVEIRA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DAVID GONCALVES DA SILVEIRA e PALMIRA ALVES DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 15:00h.
FABRICIO FERRARI, 45 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: ALBINO FERRARI FILHO e IRAIDES FLORIS FERRARI. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 26 de agosto de 2025.
GABRIELA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA NA DOCUMENTACAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 26 de agosto de 2025.
GILDA AQUINO DE MELO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MACHADO DE MELO e EUGENIA AQUINO DE IRALA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 12:00h.
IVETTE GRASSI DITTERT, 93 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: HEITOR WALLACE DITTERT. Filiação: ERNESTO GRASSI e ANGELINA GRASSI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:00h.
IVO FALKIEWICZ, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: FATIMA MARGARETE RODRIIGUES FALKIEWICZ. Filiação: FELIX FALKIEWICZ e JULIA M FALKIEWICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 26 de agosto de 2025.
JOAO GUILHERME DO NASCIMENTO SIQUEIRA, 20 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LEANDRO LUIZ SIQUEIRA e MARIA RAFAELA ANSELMO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 16:30h.
JOSE CARLOS DE SOUZA, 58 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: ROSEMARY PICOLE DE SOUZA. Filiação: EUCLIDES DE SOUZA e NEUSA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 10:00h.
KATIA MARIA RIBAS TUPA, 62 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO TUPA e MARIA DA CONCEICAO RIBAS TUPA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 20:00h.
LEONIDA MARIA DE SOUZA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL ARLINDO DE SOUZA. Filiação: MANOEL LORENTINO DA SILVA e MARIA DIAS NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIA CECILIA NUNES DE SOUZA, 10 dia(s). Filiação: CELSO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e ANDRESSA DAYANNE NUNES ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de agosto de 2025.
MARIA DA CONCEICAO MEIRA, 97 ano(s). Cônjuge: BOAVENTURA AMBROSIO DE MEIRA. Filiação: PEDRO LOURENCO DE MEIRA e DELFINA LOURENCO DE MEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO AGUA AZUL, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA MOREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GABRIEL MACIEL DE OLIVEIRA e MARIA DE JESUS OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARIA JOSE VIEIRA GRIGOLETTI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDICTO DINIZ GRIGOLETTI. Filiação: BENEDITO ALCANTARA VIEIRA e JACY TOSTA VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 15:00h.
MARIA THEIS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO THEIS. Filiação: JOAO DZIEDZIA e GERTRUDES DZIEDZIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARILENE BASTOS DE BARROS, 77 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: NELSON BASTOS DE BARROS e LAURA BELLI DE BARROS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 10:00h.
NAZIRA LOURDES VIEIRA, 83 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO VIEIRA CODOGNOTO. Filiação: LUIS VENTURA VIEIRA e JOAQUINA MARIA VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO DOM PEDRO C LARGO, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 16:00h.
NELCINDO JOSE XAVIER DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: TEREZA SWIDZINSKI DA SILVA. Filiação: JOAO DA SILVA e LAUDELINA NUNES XAVIER DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 09:00h.
NERILDA SANTOS STRESSER, 49 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HENRIQUE STRESSER SOBRINHO e DORACI DOS SANTOS STRESSER. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 16:30h.
OCTAVIO VIDOLIN, 103 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JOANA FOLTRAN VIDOLIN. Filiação: ANGELO VIDOLIN e ANGELINA VIDOLIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 26 de agosto de 2025.
RAFAEL JOSE MEIRA DE AMARAL, 4 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: KELINGTON JOSE DE AMARAL e LUCIANE GRAZIELE MEIRA COTTA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
SERGIO LUIZ GREENFIELD, 69 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ADELINA TOYOSHIMA GREENFIELD. Filiação: DIVA GREENFIELD. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:00h.
SIRLEI ALVES PRECES, 65 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: ADIR ANTONIO SCHWARTZ. Filiação: JOSE ALVES PRECES e ELZA ALVES RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 15:00h.
TANIA REGINA MORAIS, 61 ano(s). Profissão: DIGITADOR(A). Cônjuge: SIDNEY DA VEIGA PEDRO. Filiação: CARLOS MORAIS e TEREZA MORAIS. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 10:00h.
TEREZINHA SCORSIN KIESKI, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ARISTIDES KIESKI. Filiação: LOURENCO SCORSIN e ADELAIDE NICCO SCORSIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 14:00h.
THAINARA KLEIS DE ARAUJO, 23 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE ROBERTO DE ARAUJO e IRIS OLGA KLEIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:00h.
