Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (25/11)
AGUSTINHO SANTOS, 90 ano(s). Profissão: GERENTE MANUTENÇÃO. Cônjuge: MARIA SCHIRLEY DE JEZUS SANTOS. Filiação: JOAO RODRIGUES SANTOS e CAMILIA MELINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
CARLOS JORGE OMMATI, 71 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: ANGELA REGINA HEGEBOCK OMMATI. Filiação: CARLOS ALBERTO OMMATI e MARIA JOSE OMMATI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
CLEONICE DO ROCIO JUSKI MAKUCH, 69 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ADAO MAKUCH. Filiação: HILARIO JUSKI e ANA BORA JUSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
ELZA ANTONIA PADILHA KRUCHELSKI, 63 ano(s). Cônjuge: JOSE GERALDO YACHK KRUCHELSKI. Filiação: LUCIDIO PADILHA e GEZILDA PEGORINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
EUGENIA SOMNIA REYES PALAZON, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE LA CRUZ VARELA OLIVEIRA. Filiação: LAZARO REYES CABRERA e GLORIA PALAZON RIOS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
GABRIEL JOSE FURQUIM, 29 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: VALDEMAR ANTONIO FURQUIM e DAGUIMAR TOLEDO FURQUIM. Sepultamento: MUNICIPAL, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 24/11/2025.
HEICTOR DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ANTONIA DE OLIVEIRA. Filiação: ANASTACIO GOMES DE OLIVEIRA e ELIZA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
JANIR EREMITA DE LIMA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAOZINHO ZELLA DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO FRANCISCO RUZI e EREMITA ROCHA RUZI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
JOANA DE FATIMA FIDELIS AURELIANO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE AURELIANO e MARIA CELINA FIDELIS AURELIANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
JOAO ADELMO VELL, 79 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: CECILIA KACHOROSKI VELL. Filiação: VIGANO PAULO VELL e MALVINA GONCALVES OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
JORGE DE PAULA FRANCO, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VERA LUCIA FRANCO. Filiação: JULIO DE PAULA FRANCO e SEBASTIANA DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL DE PORTO UNIAO SC, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
LIRIO ANSELMO BIESDORF, 66 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: IVETE AGUIAR DOMINGUES BIESDORF. Filiação: ADIMIRO ATTANASIO BIESDORF e IZABEL HAAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
LUCIO NEUMANN, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Cônjuge: JULIA SOARES NEUMANN. Filiação: DONATO RUFINO NEUMANN e HELENA NEUMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
LUIZA LORAINE BRUNETTI CORDEIRO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ODILON DE PAULA CORDEIRO e PALMIRA BRUNETTI CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
MALVINA DE MIRANDA PINHEIRO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO PINHEIRO. Filiação: FRANCISCA DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
MARLENE DULEBA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DULEBA. Filiação: LAURO FONSECA e ARACI FONSECA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
MIGUEL KOCHULKA, 95 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LEONORA KOCHULKA. Filiação: SIMAO KOCHULKA e ROZARIA KOCHULKA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
MOACIR ALFREDO BRIDI, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA TELMA DE ALMEIDA MONTEIRO BRIDI. Filiação: LEOPOLDO BRIDI e ACLIDES BRIDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
MOACIR JOSE VALERIO, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARILENE TEREZINHA VALERIO. Filiação: MMIGUEL VALERIO FILHO e LIDIA LANGNER VALERIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
NUBIA DA SILVA ALBA, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: MARCI AMARAL ALBA. Filiação: LUIZ HOGO DA SILVA e OLINA FARIAS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
ROSANA DOS ANJOS MARTINS, 51 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: MARIO MARTINS DOS SANTOS e IDALINA CHAGAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
VANDERLEI LAPA, 50 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CELIO JOSE LAPA e HILDA DAMASIO LAPA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
