Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (24)

ALZEMIRO MACHADO, 47 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A). Filiação: PEDRO MANOEL MACHADO e IRMA DOS SANTOS MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 11:00h.

ANDERSON CORREA, 50 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: NOIR CARLOS CORREA e PAULINA ELUIR CORREA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:30h.

ANTONIO COSTA BRITO, 85 ano(s). Cônjuge: MARIA JOSE BARCELOS DE BRITO. Filiação: MARCULINO PEREIRA DE BRITO e LINDAURA COSTA BRITO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 11:00h.

ARNALDO ALVES CARDOSO, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DA PIEDADE SANTOS CARDOSO. Filiação: RITA ALVES DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:00h.

BELQUI NELI GOMES ANDRION, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODRIDES MOREIRA ANDRION. Filiação: MARCOS PERES GOMES e BELARMINA GUILHERME GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:00h.

DAIME LUIZA TAMPELINI, 96 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ALFIO TAMPELINI. Filiação: PEDRO RAIMUNDO DE LIMA e VITALINA PAULINA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 24 de junho de 2025.,

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (24)

DALVA QUININS DE SOUZA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORIVAL DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO CORDEIRO QUININS e ELVIRA CORDEIRO ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, segunda-feira, 23 de junho de 2025.

DOURIVAL ALVES DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LOURIVAL DO SANTOS e JUVELINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 24 de junho de 2025.

EDITH DA COSTA LUZ, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DA COSTA LUZ. Filiação: JOAQUIM DA COSTA VIEIRA e LUCINDA PINTO DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 15:00h.

EDSON ROBERTO MACHADO, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIA ELZA DA SILVA MACHADO. Filiação: ROBERTO JOAO MACHADO e OSMINDA NASCIMENTO VEIGA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de junho de 2025.

GENOVEVA MARCONSINI VIANNA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO GONCALVES VIANNA. Filiação: ANGELO MARCONSINI e MARIA MONTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de junho de 2025.

GREGORY ROCHA SOUSA, 32 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANTONIO GREGORIO SILVA SOUSA e ROSILEIDE DE ALMEIDA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 24 de junho de 2025.

JAIR CAMOES, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GENI FRANCISCA DA SILVA CAMOES. Filiação: ALIPIO CAMOES e SEBASTIANA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 12:00h.

,Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (24)

JEFFERSON DOS SANTOS PINTO, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JAIR DOS SANTOS PINTO e VERONICA FIGURA DOS SANTOS PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 15:00h.

JOSE AROLDO PIMENTA, 85 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: MANUEL PIMENTA DE OLIVEIRA e MARIA JOAQUINA DO NAZARE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

JOSE CORREIA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ELZA MARIA DA SILVA. Filiação: LEONARDO JOSE CORREIA e VANETE OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 24 de junho de 2025.

JULIO ALDOMIR AZEVEDO, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOSIANE MARIA CARDOSO AZEVEDO. Filiação: JOAO LEONIDES AZEVEDO e TEREZINHA DE JESUS SANTOS AZEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 11:00h.

LEOIR BASTIANI VIDAL, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLARA ALVES LEAL. Filiação: JULIO MOREIRA VIDAL e AURORA BASTIANI VIDAL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 15:00h.

LUCIANO CEZARIO DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Filiação: DANIEL CEZARIO DE SOUZA e MARIA ELENA SANCHES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:00h.

LUIZ ALBERTO BORDALLO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DOROTY ANGELO BRITES BORDALLO. Filiação: JOAO BORDALLO e TEREZINHA DE JESUS BORDALLO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:00h.

LUIZ CARLOS JACINTO, 78 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LIDIA ANGELICA PEREIRA JACINTO. Filiação: BENEDITO JOAO JACINTO e MARIA DOS SANTOS JACINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:00h.

MARIA DA SILVA COELHO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RIVAIL COELHO. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e LICERIA MARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: MUNICIPAL DE CANDOI PR, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: RAFAEL PEREIRA DA SILVA e ROSA DEOLINDA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 15:30h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (24)

MARIA FELICIA GONCALVES SANTANA, 67 ano(s). Cônjuge: DANIEL SANTANA. Filiação: VALDEVINO GONCALVES e LAURA BARBOSA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:30h.

MARIA SUELY DA SILVA FRANCO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICARDO DE SOUZA FRANCO. Filiação: LUIS LEONEL DA SILVA e MARIA IRACEMA ALENCAR DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

MARJORY CARNIERI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBERTO CARNIERI e LEONOR PAES CARNIERI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de junho de 2025 às 17:00h.

MARTIM LUIZ VENGRZEN, 67 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: ADENICE DO ROCIO VENGRZEN. Filiação: TADEU VENGRZEN e MARIA VENGRZEN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:00h.

MIRONE DO NASCIMENTO, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DENACIR LOPES DE SANTANA. Filiação: SEBASTIAO MESSIAS DO NASCIMENTO e JULINDA PEREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 11:30h.

NATALICIO CANDIDO, 76 ano(s). Cônjuge: ANGELINA GONCALVES CANDIDO. Filiação: ARLINDO CANDIDO e MARIA VALENTINA CANDIDO. Sepultamento: MUNICIPAL, terça-feira, 24 de junho de 2025.

NELSON DOS SANTOS SALDINHA, 59 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: ROSE NEIDE DE SOUZA SALDINHA. Filiação: JOSE DE JESUS SALDINHA e BERNADETE ROMANI SALDINHA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 23 de junho de 2025.

OSCAR NADER NETO, 91 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: AUREA CARVALHO MACHADO. Filiação: ANTONIO OSCAR NADER e JOSEFINA SPINA NADER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:00h.

OSWALDO FORTI, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JUDITH RIVELLES FORTI. Filiação: LUIZ FORTI e THEREZINHA CALLEGARI FORTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 24 de junho de 2025.

PAULO GIRO NAGAZAWA, 81 ano(s). Cônjuge: KATSUKO MARUYAMA NAGAWA. Filiação: TOSAKO NAGAZAWA e TOMI NAGAZAWA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 24 de junho de 2025.

PAULO PORATH, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES PORATH. Filiação: FRANCISCO PORATH e TEREZA PORTH. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 14:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (24)

PEDRO FREIRE DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JUDITH MOTA DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO FREIRE DA SILVA e MARIA MARCOLINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:30h.

RENILDA FRANCO MANTAY, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNO MANTAY. Filiação: BELARMINO FRANCO NETO e JACY PEREIRA APPEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 11:30h.

RENIR FRANCISCO DA PAZ, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSENI RUAS LEAL DA PAZ. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DA PAZ e JESUINA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 13:30h.

ROBERTO LIRIO DA CRUZ, 84 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA CRUZ. Filiação: MARIO LIRIO DA CRUZ e ANA LUIZA DA CRUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:00h.

ROSALIA BILESKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BILESKI e LEOCADIA BILESKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:00h.

ROSELY APARECIDA PEREIRA SILVA WOLFF, 69 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ACIR DA SILVA. Filiação: AMADOR PEREIRA DOS SANTOS e LENIR KRESTZEL PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de junho de 2025 às 15:00h.

ROSENIRA DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RUBENS SERAFIM DOS SANTOS e MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:30h.

SIDENIR LUIZ ANDRETTA, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA HELENA ANDRETTA. Filiação: LUIZ ANDRETTA e LILITA ANDRETTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 24 de junho de 2025 às 20:00h.

TEOFILO MAKIAK, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TECLA JURK MAKIAK. Filiação: HILARIO MAKIAK e SOFIA MAKIAK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 17:30h.

TEREZA BENEDITA LIMA, 72 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Cônjuge: RUBENS ANTONIO LIMA. Filiação: EUFRASIO XAVIER CASTILHO e JOSEFA FRANCISCA RIBAS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 24 de junho de 2025 às 16:30h.

TEREZA KVAS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO KVAS. Filiação: ESTANISLAU BODZAK e MARIA BODZAK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 24 de junho de 2025 às 10:30h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (24)