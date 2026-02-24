Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (24/02)

AMILTON JOSE PEREIRA, 77 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: MANUEL ANTONIO PEREIRA e MARIA CANDIDA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.

CASSEMIRO SCHAFHAUSER, 82 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA DINORA SCHAFHAUSER. Filiação: JOSE SCHAFHAUSER e DOLORES SCHAFHAUSER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.

ELAINE APARECIDA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: ASSISTENTE FINANCEIRO. Filiação: ZILMARA ANSELMA DA SILVA. Sepultamento: PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

ELIANA ALVES DE MELO CAVALCANTE, 52 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: RICARDO AUGUSTO MACHUCA CAVALCANTE. Filiação: OSCAR ALVES E MELO e SEVERINA ANA DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

FRANCISCA FURQUIM DOMINGOS, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: PEDRO DOMINGOS PINTO. Filiação: JOSE DE ALMEIDA FURQUIM e MARIA BRASILINA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

JEFFERSON HENRIQUE CORREIA, 38 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: PEDRO LUIZ CORREIA e FLORINDA APARECIDA DA SILVA CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

JULIA MOROKOSKI, 67 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: VITORINO MOROKOSKI e MARIA IVANIR MOROKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

LUIZ ANTONIO TRIPODI JUNIOR, 46 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUIZ ANTONIO TRIPODI e ANA NATEL TRIPODI. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.

MARIA JULIA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JULIA JOVINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.

MATHEUS MUNIZ LEAL, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO JUSTINO LEAL e MARCIA MUNIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

MISAEL DE SOUZA RANGEL DE LIMA, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ACHILEU RODRIGUES DE LIMA e ILMA DE SOUZA RANGEL DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

NEUSA GOMES RIBEIRO, 68 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: CENILIO GOMES RIBEIRO e EDITH GOMES RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

NILZA DA APARECIDA SILVA, 70 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO MARIA DA SILVA e MARINA ESTEVAM NUNES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

PAULA BERTASSONI BISS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSWALDO BISS. Filiação: ANTONIO BERTASSONI e ANTONIA HONORATO BERTASSONI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.

SILVIA MITIE SHIGUEOKA, 64 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: EDSON NOBORU SHIGUEOKA. Filiação: YOSHIO WACHI e KIOKO WACHI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.

TIAGO JOSE DE SOUZA FREITAS, 26 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: MIGUEL DE FREITAS e JOANA MACHADO DE SOUZA FREITAS. Sepultamento: BREJAL – ITAPERUÇU, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.

VILMA PEREIRA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: GERALDO PEREIRA e THEREZINHA DE FREITAS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

VITOR MANOEL DA SILVA SOARES, 21 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LOURIVAL SOARES e VERONICA DA SILVA SOARES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

WELLINGTON MARIANO DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADAO VICENTE DA SILVA e OSELIA ALVES LOURENCO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 23/02/2026.

WILLIAN RAFAEL NONATO, 33 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GIOVANNA PRISCILA LEAL NONATO. Filiação: HILARIO NONATO e EVANIA SANTOS NONATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.

