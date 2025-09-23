Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (23/09)
ADA MARCOS LUIZ, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: BENEDITO LEAL DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO MARCOS LUIZ e MARTINHA LUIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 12:00h.
ANA MARTINS COSTA, 59 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: ANTONIO FERREIRA COSTA e MARIA ROSA MARTINS COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANALDO ROCHA, 57 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: ADRIANA ROCHA. Filiação: OSVALDO ROCHA e MARIA DE LOURDES ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:30h.
ANGELO ELIAS SANTOS, 39 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JOSE ELIAS e CASTORINA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS ELIAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 11:00h.
ARISTEU ANTONIO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ANTONIO DOS ANJOS SILVA e MARIA DO CARMO DISTEFANO SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:00h.
ARLETE MOREIRA DUTRA DE MELLO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: URIAS RODRIGUES DE MELO. Filiação: JOSE MOREIRA DUTRA e ALTAIR FIRMINO DUTRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
BENEDITA DE ALMEIDA SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CIIRINO PINTO DOS SANTOS. Filiação: BENJAMIM FOGACA DE ALMEIDA e EMILIA FLORENCIO DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 10:00h.
CELIA REGINA KULIK DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON SALDANHA DE SOUZA. Filiação: VITORIA REGINA KULIK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 11:00h.
DAVI DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AUGUSTA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 09:00h.
DEMILSON DAVID DE SOUZA, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SALETE ANTONIACOMI. Filiação: JOAO DAVID DE SOUZA e MARIA DE JESUS SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:30h.
DINARTE FABRICIO DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA CASTANHO DE SOUZA. Filiação: NICOLAU FABRICIO DE SOUZA e ENEDINA SANTOS DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:00h.
EDIR GRACINHA VELASCO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TIAGO RIBEIRO VELASCO e ARGENTINA OLIVEIRA VELASCO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 15:00h.
ELVIS DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: MARISA APARECIDA NUNES. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e IRENE XAVIER DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 18:30h.
ELZA INES DE ASSIS, 78 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: FRANCISCA ALVES DE ASSIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 09:00h.
EZEQUIEL ZANLORENCI, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA GENI ZANLORENCI. Filiação: AUGUSTO ZANLORENCI e MARIA ZANLORENCI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:00h.
GENKCHI IAMACIRO, 88 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MIRANDA IAMACIRO. Filiação: MAT ICHI IAMACIRO e KAME IAMACIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:30h.
INGEBORG RITZMANN SOARES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIVALDO SOARES. Filiação: OTTO TITZMANN e ANNINHA RITZMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 14:30h.
IRACEMA VALENTIM, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SEVERINO VALENTIM. Filiação: ADELINO DAVID DE LIMA e BERTHILDE DAVID DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 23 de setembro de 2025.
ISMAEL ANTONIO BORJA, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO ROSAMEL BORJA e HELENA DINORA BORJA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 09:30h.
JOAO MARCOS PROSDOCIMO MORO, 78 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: VIRGINIA SIMON MORO. Filiação: DOMINGOS PRIMO MORO e VIRGINIA PROSDOCIMO MORO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 14:30h.
JOAO MESSIAS, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ADELAIDE MESSIAS. Filiação: FAUSTINA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 23 de setembro de 2025.
JOSE FIRMINO DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JUSTINA FREITAS DA SILVA. Filiação: JOAO FIRMINO DA SILVA e MARIA GERALDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 11:00h.
LAURA HOFFMANN STANULA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ERNESTO STANULA. Filiação: ROBERTO HOFFMANN e ROSA HOFFMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 11:00h.
LUDEMILA LEITES SANT ANA, 62 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: LORANDIR PINTO SANT ANA. Filiação: LUIZ ALBERTO LEITES e ANGELICA MATILDES LEITES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 17:30h.
MARCOS SERGIO BELCZAK, 69 ano(s). Profissão: DESENHISTA. Cônjuge: ELIZABETH ALVES PIRES BELCZAK. Filiação: REYNALDINO BELCZAK e NEVEALINDA DE LOURDES COSTA BELCZAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 10:00h.
MARIA ANGELA VIZZON CZERWINSKI, 62 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: MAURICIO CZERWINSKI. Filiação: CELIO VIZZON e IVETE FADEL VIZZON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 15:00h.
MARIA CRISTINA RANGEL CYRINO, 62 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ALVARO RANGEL DE ALMEIDA CYRINO e HELGA RUTH ROTTMANN RANGEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 14:00h.
MARIA DO SOCORRO DE PAULA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JOSE DE PAULA. Filiação: VICENTE PEREIRA DIAS e MARIA JULIA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 15:00h.
MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE VICTOR APRIGIO DOS SANTOS. Filiação: JOSE SOARES DA SILVA e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de setembro de 2025.
MARIA OLINDA CARVALHO BARP, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO BARP. Filiação: AFONSO CARVALHO e ANA AURORA FLORES CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 15:00h.
MARIA RUTE ROCHA, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MAURI JOSE ALVES DA ROCHA. Filiação: IZIDORIO ROCHA e GEZELI MARIA NEGOSEK ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARLENE ROCHA LOURES VAZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADIR OTACILIO VAZ. Filiação: JUAREZ ROCHA LOURES e MATUTINA LIMA ROCHA LOURES. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 23 de setembro de 2025.
NANCI ROSA MARIOTTO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALADIN LELIS TEXEIRA. Filiação: CIRILLO MARIOTTO e CIDALIA MARIOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:30h.
NATALIA CHINAZZO, 89 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: PEDRO OLINTO DE SOUZA e DEOLINDA CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 11:00h.
NERCINDA RODRIGUES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GONCALINO RODRIGUES. Filiação: JOAO RIBAS DE OLIVEIRA e ADELINA MARTINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 11:00h.
NORITZA JOSEFINA META, 70 ano(s). Filiação: AURELINA META. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 23 de setembro de 2025.
ODAIR FRANCO MARTINS, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARLENE FLORIANO DA SILVA MARTINS. Filiação: JOAO FRANCO MARTINS e MARIA OLINDA DE SOUZA FRANCO MARTINS. Sepultamento: CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:30h.
REINALDO RODRIGUES, 62 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: SOFIA ANA. Filiação: ANTONIO RODREIGUES e JOAQUINA RODRIGUES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:30h.
SANDRA REGINA ALESSANDRO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDUARDO ASSIS COSTA e MARGARIDA VALERI COSTA. Sepultamento: CREMATORIO ROMA EM GUARAPUAVA, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 11:00h.
SEBASTIAO MARINO DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: WALDECI DO ROCIO CRUCHELSKI DE OLIVEIRA. Filiação: OTAVIO BATISTA DE OLIVEIRA e HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 18:00h.
WAGNER SOARES, 86 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: YARA DE PAULA SOARES. Filiação: BENEDITO MANOEL SOARES e REGINA REVELY SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 11:30h.
ZELINA LEMOS MAFFEZZOI, 81 ano(s). Filiação: DOMINGOS PATRICIO NASCIMENTO e BERNARDINA LEMOS DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de setembro de 2025.
ZELINA RAMALHO DUARTE, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DIAS DUARTE. Filiação: EDUARDO COELHO RAMALHO e AVELINA MARIA SOARES. Sepultamento: CEMITÉRIO MEMORIAL PARQUE SOROCABA SP, terça-feira, 23 de setembro de 2025.
