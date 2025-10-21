Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (21)
AGNELO RODRIGUES JUNIOR, 87 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: HELOIZA MACHADO DE SA. Filiação: AGNELO RODRIGUES e MAURA PAES RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
ALESSANDRO FERREIRA PRESTES, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JANE MARIA FERREIRA PRESTES e JANE MARIA FERREIRA PRESTES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS SC, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
ALTAMIRO CALEGARI, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: AUREA KUGA CALEGARI. Filiação: FLORINDO CALEGARI e IDA BACCON CALEGARI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
CARMEN SOARES, 77 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: AMADEU SOARES e CARMELLA BERNARDO SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 19:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
CELINA HARUMI TAMESSAWA KANNO, 64 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: KOTARO PAULO KANNO. Filiação: SATOSHI TAMESSAWA e KEIKO TAMESSAWA. Sepultamento: CEMITÉRIO CRISTO REI EM APUCARANA PR, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
CRISTIANE MARIA RIBEIRO, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOEL DE JESUS RIBEIRO e NADIR MARTINS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
FABIANE APARECIDA RIBAS SILVA, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: IEDA RIBAS SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
GENI SILVA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: AURINO ALVES DOS SANTOS. Filiação: JOSE FELIPE DA SILVA e SILVERIA PINHEIRO LIMA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
IVANETE MOREIRA, 65 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ADHEMAR PEGORARO. Filiação: DEVANI MOREIRA e ROSA MAFEI MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
IZAIAS RICARDO, 60 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: VALMIRA DE ARAUJO RICARDO. Filiação: ANTONIO JOSE RICARDO e LAURA MARIA RICARDO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
JOANA PINTO MACHADO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE MACHADO. Filiação: AQUILINO PINTO DOS SANTOS e AURORA LOURENCO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
JOAO CARLOS ROQUE DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO ROQUE DA SILVA e MARIA IZABEL ROQUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
JOCELI RODRIGUES DE FREITAS DE BARROS, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JONITO DE FREITAS e DEVERCI RODRIGUES ANDRADE DE FREITAS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
JONATAS ALVES CASUSA, 61 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: SUELI MARIA DA SILVA CASUSA. Filiação: JOSE ALVES CASUSA e INEIDE CRUZ CASUSA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
JORGE LUIZ CAMARGO, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLI TEREZINHA CAMARGO. Filiação: ARISTIDES JORDANI CAMARGO e EUGENIA KARDINSKA CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
LUIZ CARLOS LEITE, 66 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA APARECIDA ZANOTI LEITE. Filiação: NAO CONSTA e ENI LEITEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA, 38 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ANA PAULA REIS. Filiação: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA e MARIA SUELI DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DAMACENO DE OLIVEIRA e MARIA JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
MARIA LUCIA SCHABATURA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VILSON SCHABATURA. Filiação: ANTONIO ANDRIGUETO e ODILIA GOMES ANDRIGUETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
PEDRO JOSE FRAGOSO, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: ELSA CATARINA FRAGOSO. Filiação: JOAQUIM JOSE FRAGOSO e ANNA CUBAS FRAGOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
ROGERIO DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADEMAR DOS SANTOS e MARLI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
SEBASTIAO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, 84 ano(s). Profissão: PESCADOR. Cônjuge: AMELIA ALVES NOGUEIRA. Filiação: SEBASTIAO DA SILVA NOGUEIRA e CARMELINA GUIMARAES DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
SUELY DE JESUS BERNARDINO, 72 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: ANTONIO BERNARDINO e LEONOR BERNARDINO DE GIORGIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
