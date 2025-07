Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (1º)

ANA BOCZ DE CASTRO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DANIEL DE CASTRO e ELVIRA BOCZ DE CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 1 de julho de 2025.

ANAHYR DE CARVALHO GOMES, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JULIO DE MORAES GOMES. Filiação: ANTONIO TEIXEIRA DE CARVALHO e CATHARINA TEIXEIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 17:00h.

ANAIR RIBAS DE PAIVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GENTIL DE PAIVA. Filiação: BERNARDO MARCELINO RIBAS e LENIR RIBAS FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 10:00h.

ANDERSON ANTONIO DALAZUANA, 44 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: VENUS ANTONIO DALAZUANA e MARIA NORETE BROTTO DALAZUANA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 10:00h.

ANTONIA CAVA DI REMIGIO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO DI REMIGIO. Filiação: ANTONIO CAVA e JOSEFINA ROMANO DE CAVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:00h.

ANTONIA MIELKE DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO EMILIANO DE OLIVEIRA. Filiação: AMANDIO MIELKE e ISAURA DOMINGUES MIELKE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:00h.

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ROSANGELA DA TRINDADE DOS SANTOS. Filiação: OSVALDO GALDINO DOS SANTOS e TEREZA DA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 10:00h.

ANTONIO FIDELIS, 50 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MICHELE NOGUEIRA. Filiação: LAZARO FIDELIS e MARIA RIBEIRO FIDELIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 14:30h.

ANTONIO LEMES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ZUMA INES MACHADO DOS SANTOS. Filiação: GERALDO LEMES DOS SANTOS e JARDELINA LEMES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

ANTONIO MOREIRA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LENITA APARECIDA BUENO MOREIRA. Filiação: MANOEL ALVES MOREIRA e ANTONIA PAULUK MOREIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 17:00h.

APARECIDA FRANCISCA RODRIGUES, 69 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) SERVIÇOS. Cônjuge: FRANCISCO APARECIDO RODRIGUES. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA e JANDIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:30h.

BENEDITO MARTINS DA TRINDADE, 70 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CRISTINA GOSLAR DA TRINDADE. Filiação: MARIO DOMINGUES DA TRINDADE e LEONORA MARTINS DA TRINDADE. Sepultamento: CEMITERIO PASTOR WEDERMAN, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:30h.

BENONIL DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CRARICE ALCINE DOS SANTOS. Filiação: ELOIR DOS SANTOS e CACILDA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 1 de julho de 2025 às 10:30h.

CARY HELGA STAHLKE BECKER, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGARD BECKER. Filiação: CARLOS STAHLKER e PAULA STAHLKE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

CELSO DAVI DO PRADO, 69 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: FRANCISCO ROMAO DO PRADO e MARIA ROSALINA DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 15:00h.

CLAUDIO COELHO BARBOSA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE COELHO BARBOSA e CELIA CARDOSO BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 11:00h.

CONCEICAO APARECIDA MESSIAS DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELINO SANTOS. Filiação: HONORIO MESSIAS e BENEDITA FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:30h.

DELZI APARECIDA GOMES MENINO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OVIDIO GREGORIO MENINO. Filiação: CARLOS GOMES DE OLIVEIRA e VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 1 de julho de 2025.

EGLAIR MARA BUTENAS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO BUTENAS. Filiação: GHUILHERME MARA e ERNA MARA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:30h.

ELIZABETH DIMBARRE MARTINS FERRI, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CARLOS OZIRIS FERRI. Filiação: JOSE BRANCO MARTINS e ALZIRA DIMBARRE MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 1 de julho de 2025 às 17:00h.

EVERTON MICHAEL CASTRO DA COSTA, 27 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Filiação: EMERSON DA COSTA e SILVANA CASTRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 18:00h.

FRANCISCA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: FELISBERTO BISPO DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO MOREIRA DA SILVA e ANTONIA FIGUEIREDO DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 1 de julho de 2025.

GERALDO FRANCISCO MINIKOVSKI, 62 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: CLAUDINEIA ALVES MINIKOVSKI. Filiação: LIDIA MARCELINA MINIKOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 11:00h.

GILMAR ADAMS, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: AYRTON WILSON ADAMS e FLORIVETE ELIZA ADAMS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 11:00h.

INEZ MAZIERO PRESTES, 98 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALZIRO PRESTES. Filiação: PEDRO MAZIEIRO e REGINA MAZIERO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 21:00h.

IRENE BELLETI DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO BELLETI e MARIA BELLETI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 1 de julho de 2025.

JEREMIAS FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: MARIA BERNADETE BUENO FERREIRA. Filiação: JUVENAL FERREIRA e IDALINA DE SOUZA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 11:00h.

JUAREZ DE PAULA SOUZA, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LEONIDES DE FATIMA SOUZA e TEREZINHA DE FATIMA SOUZA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:00h.

LATIF SALIN, 89 ano(s). Filiação: ABAS SALIN e ERNA PASCHE SALIN. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:00h.

LOURDES GUELERE CANECO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARECIDO CANECO. Filiação: JOSE GUELERE e FRANCISCA MARCELINA GUELERE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 09:00h.

LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNO FELIPE DE LIMA e AMANDA ALVES MACARIO DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 15:00h.

LUCIA TEREZINHA MASSINHAN, 72 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: RODEZINDO MASSINHAN e IZOLDA STOCO MASSINHAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 15:00h.

MARIA DE JESUS DA SILVA PEDROSO, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: OTAVIO ARCHANJO. Filiação: GABRIEL NATHAN PEDROSO e ANA ROSA LEMES PEDRODO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 15:00h.

MARIA LUIZA BOARD, 68 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: CARLITO BOARD e DOLORES FABRICIO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:30h.

MARILDA SUONSKI BASTOS, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: LAUDEMIR OLIVEIRA BASTOS. Filiação: JOSE SUONSKI e OLGA TEIXEIRA SUONSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 11:00h.

MARIUS DE MIRANDA LENZ, 85 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Cônjuge: MARISA GREIN LENZ. Filiação: EDUARDO CORREA LENZ e ORAVIA DE MIRANDA LENZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 1 de julho de 2025.

MARLI ANGELOTE, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANDZ DANTE ANGELOTE e MATHILDE DE BONA ANGELOTE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 14:00h.

NESTOR POTUK, 87 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ELIA KOVALCHUCK POTUK. Filiação: MIGUEL POTUK e ANASTAZIA LEMICH POTUK. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 11:00h.

NILZA MARIA CRIVELLARO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: NELSON CRIVELLARO e YONE VENDRAMETTO CRIVELLARO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 15:00h.

OLGA BOGO, 90 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: EUGENIO BOGO e ANESIA BOGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 11:00h.

OLIVIA MANARIN, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: DAVIDE MANARIN e LUIZA MANARIN. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 1 de julho de 2025.

RAMON OLIVER DE ANDRADE, 30 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ALANA FAVORETTO MENDES. Filiação: JANARI SANTOS DE ANDRADE e CELIA REGINA DE ANDRADE. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO, quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 10:00h.

RODOLPHO PINKNER, 101 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: HELENA LECHETA PINKNER. Filiação: JOAO PINKNER e ANASTACIA PINKNER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

ROGERIO BATISTA DO NASCIMENTO, 47 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSIMERIE. Filiação: ORELI BATISTA DO NASCIMENTO e MARIA TEREZINHA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 1 de julho de 2025.

RONY TAKEUTE, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ISAMAN TEKEUTE. Filiação: VIDAL MARCZYNSKI e LENIRA MARCZYNSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 17:00h.

ROSA MARIA DIAS, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EXPEDITO INACIO DIAS e GEMA MARIA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 17:30h.

ROSA RONKOSKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL RONKOSKI. Filiação: JOAO SCHULUCHALISKI e VERONICA SCHULUCHALISKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

SALVA SAAD, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO PENTEADO FERREIRA. Filiação: JOSE SAAD e UAD AYUPPE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:30h.

TERESINHA ALVES BATISTA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABILIO RIBEIRO BATISTA. Filiação: JOAO ALVES e AMELIA SIMOES ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 1 de julho de 2025.

THEREZINHA ALVES DA CRUZ, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMANDIO NOGUEIRA DA CRUZ. Filiação: JOSE PEDRO ALVES e ANTONIA ELIAS ALVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 1 de julho de 2025.

TOSHIO MIYAZAKI, 100 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: YURICO NAGATA MIYAZAKI. Filiação: KIUSAKU MIYAZAKI e TOSA MIYAZAKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:30h.

VALDEMAR GABRIEL DE GODOY, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: JUREMA DA SILVA LISBOA. Filiação: FRANCISCO FRANCO DE GODOY e LOURDES DE SOUZA OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 13:30h.

VALDOMIRO VALENTIM TEODORO, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: LUCIMARA VALENTIM TEODORO. Filiação: ALDIVINO VALENTIM TEODORO e CARMEN MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 15:00h.

VELDA COEN ORIOLA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS BRAZ ORIOLA. Filiação: EUGENIO RENATO COEN e VITTORIA DE ANDREIS COEN. Sepultamento: CEMITERIO GETHESEMANI, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 17:00h.

WILLIAM DE ALMEIDA UBIDA, 52 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: WILTON UBIDA e VERA APARECIDA UBIDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:30h.

WILSON SALLES LAGES, 74 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: LAURICENA ABELHA DI FUCCIO LOGES. Filiação: WILSON LAGES e ALBA SALLES LAGES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:30h.

ZENAIDE ROLDAO DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSIAS ROLDAO e JOSEFA ROLDAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:00h.

