Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (19)
ABIGAIL GOMES RAMALHO, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALIPIO MESSIAS RAMALHO e CONCEICAO GOMES RAMALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:00h.
ADELIA CORREA BARBOZA DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARMELINO CUSTODIO DA SILVA e MARCENIANA DOS SANTOS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, terça-feira, 19 de agosto de 2025.
CELIA MARCOLINA DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AILTON DOS SANTOS e JACIRA MARCOLINA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 15:20h.
CLARA MOREIRA BELLI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO BELLI DE SOUZA. Filiação: ORLANDO LOPES MOREIRA e DELOURDES DA SILVA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:00h.
DAIR AUER, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: BERNARDO AUER e DELFINA AUER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:00h.
DALIRIA PAULISTA DE LARA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM PAULISTA DA SILVA e AMELIA PAIXAO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DO MARMELEIRO, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 09:00h.
DINARTE VALENTE, 96 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DOLORES COSTACURTA VALENTE. Filiação: UMBERTO VALENTE e ELVIRA JOUGLAIR VALENTE. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL CAPIVARI, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:30h.
EDIVAL NOEL GONCALVES, 60 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ELAINE MAIA GONCALVES. Filiação: JOSE TOME GONCALVES e MARIA APARECIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:30h.
EDNA FERNANDES LOROSA, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JUVENAL UARACY FERNANDES e GENOEFFA LUIGIA GALOTT I FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:00h.
EZILDA DO PILAR LISBOA OTICA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EUGENIO LISBOA e MARIA DIAS CARDOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 14:30h.
FELIPE ELI FERREIRA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JAQUELINE ROCHA FERREIRA. Filiação: VICENTE FERREIRA e MARIA DA GLORIA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:30h.
FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO, 38 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUCAS FERREIRA DO NASCIMENTO e IVANILDA SARAIVA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 10:00h.
IRENE BISPO DE SOUZA, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOSE MOTA DE SOUZA. Filiação: DIONIZIO BISPO DOS SANTOS e SILVINA DIVINO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 19 de agosto de 2025.
IRIA MARIA ZANELLA KANTEK, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUAN FERNANDO KANTEK GARCIA NAVARRO. Filiação: ANGELO ZANELLA e CARMELIA NARDELLI ZANELLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:00h.
IVO AGIBERT, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: CONCEICAO RODRIGUES AGIBERT. Filiação: SALVADOR AGIBERT e ISALTINA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOACIR ZANON, 84 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: IRACI FAGUNDES ZANON. Filiação: HENRIQUE ZANON e CARLOTA ZANON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOAO FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: TEREZINHA APARECIDA WALTER FERREIRA. Filiação: ESTEVAM FERREIRA e IDALINA PINHEIRO FERREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 15:00h.
JOAO GABRIEL CAETANO, 22 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DIRCEU CAETANO e LUCIA APARECIDA DA SILVA CAETANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:30h.
JOAO LUIZ KRULHAK, 31 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VALMIR KULHAK e MARIA JOSE KRULHAK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 11:00h.
JOAO SANTOS CARDOSO, 75 ano(s). Profissão: SERIGRAFIA. Filiação: ANIZIO MARCOS CARDOSO e IZIDIA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 09:30h.
JOSE CARLOS COUTINHO DE ALMEIDA, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DAMASIO CESARINO DE ALMEIDA e JOANA COUTINHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 18 de agosto de 2025.
JOSE RODRIGUES DA COSTA, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA LOURDES RODRIGUES DA COSTA. Filiação: VICENCA DA COSTA NEVES. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:30h.
JULIA MARIA CUMIM TULIO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO TULIO. Filiação: JACOB CUMIM e ORSSOLA ERCOLE CUMIM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:00h.
KELLY CRISTINA MERMER, 47 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO MERMER e FATIMA MERMER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 13:00h.
LEANDRO MARTIGNAGO, 85 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ANA GABRIELA. Filiação: ABRAAO MARTIGNASO e TEREZA DARE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 11:00h.
MARCIA VON LINSINGEN, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELYMAR ELYSEU VON LINSINGEN. Filiação: ALFREDO REINALDO SCHLOMANN e AYESHA SCHLOTMANN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIA DE LOURDES RODRIGUES, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANISIO RODRIGUES. Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e MARIA DA CONCEICAO SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 14:00h.
MARIA DO CARMO SANTOS CRISTINO, 71 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: GERCI CRISTINO. Filiação: OTAVIO JAIME SANTOS e MARIA LOUREIRO SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 15:00h.
MARIA OLIVEIRA FERNANDES, 82 ano(s). Filiação: MARCAL GOMES DE OLIVEIRA e ERVINA PRESTES DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 11:00h.
MATILDE MOURA MACHADO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL GONCALVES MACHADO. Filiação: FRANCISCO MOURA e NARCIZA NOGUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:00h.
NAHIR PEREIRA DE MELO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERCULANO VARELA. Filiação: IGNACIO PEREIRA DA SILVA e NOEMIA PEREIRA FABRICIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:30h.
NILTON COSTA, 90 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Cônjuge: SAMEA FRATTINI COSTA. Filiação: JOAO DOMINGOS DA COSTA e JOAO DOMINGOS DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 14:00h.
ODETE MARCHIORATO DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIAS CAETANO DA SILVA. Filiação: PAULO MARCHIORATO e MARIA MARCHIORATO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:00h.
PAULA DA ROCHA CARVALHO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HONORIO ROCHA SILVEIRA e BENEDITA ROCHA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 19 de agosto de 2025.
PETRUS EMILE ABI ABIB, 80 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARA GARCIA ADI ABIB. Filiação: EMILE SALLES ABI ABIB e LINDA CHEQUER ABI ABIB. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 18:00h.
ROSE MARIE ABUJAMRA IZE, 89 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: FLAVIO IZE. Filiação: JOAO ABUJAMRA e AUREA CARVALHO OLIVEIRA ABUJAMRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:00h.
SAMIA GERASSI CASAMASSA, 35 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: FABIO VIANEI VERAS. Filiação: JOACIR AYROSO CASAMASSA e MARIA IRENE GERASSI CASAMASSA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 19 de agosto de 2025.
SANDRA REGINA VASEL GARCIA, 63 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: MAX CARLOS VASEL e TONI KRUEGER VASEL. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 19 de agosto de 2025.
SATURNINO JOSE DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO. Cônjuge: VALDECI FRANCISCA DA SILVA. Filiação: PEDRO JOSE DA SILVA e TEREZA DA FRANCISCA DIAS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL NA CIDADE DE ELDORADO – SP, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:00h.
SIDNEI SANTOS DA CONCEICAO, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ ALVES DA CONCEICAO e MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 19 de agosto de 2025.
SILVIO LOPATA, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CASTORINA LOPATA. Filiação: LUIZ LOPATA e MARIA KULKA LOPATA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, terça-feira, 19 de agosto de 2025.
SUILDO VEIGA DE BARROS, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MARIA COLACO DE BARROS e NAIRIA VEIGA DE BARROS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:00h.
TEREZA LUCCA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LUCCA e ROZA VALLE LUCA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 15:30h.
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE OLIVEIRA DA SILVA. Filiação: JOAO AGUIAR DOS SANTOS e MARIA DA GLORIA DE CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 20:00h.
THIAGO DE ANDRADE SILVA BRANCAGLION, 43 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DANIELLE MARTINATTI. Filiação: JOAO ALECIO BRANCAGLION e IZILDA DE ANDRADE SILVA BRANCAGLION. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 18:00h.
VITALINO ALVES DOS SANTOS, 94 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA IDALINA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL FAUSTO DOS SANTOS e MARIA PAULINA DE JESUS. Sepultamento: JARDIM SAUDADE, terça-feira, 19 de agosto de 2025.
