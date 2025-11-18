Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (18/11)
ADEMAR PEREIRA RODRIGUES, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO MOACIR RODRIGUES e ALMERI PEREIRA RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
AGENI DE SOUZA SGARIONI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSWALDO SGARIONI. Filiação: JOSE LAURO DE SOUZA e LEOPOLDINA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 13:20h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
CARLOS GABRYEL DE OLIVEIRA MAIERON, 9 mes(es). Filiação: IVAN GABRYEL MAIERON e CAROLINE CORREA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
EURICO DANGUI DA ROCHA, 71 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: TERESINHA DE FATIMA FORTES REGENSBURGER. Filiação: MIGUEL ALVES DA ROCHA e FRANCISCA LUSTOSA DANGUI DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (18/11)
HARUO SASAKI, 95 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: MATSUJIRO SASAKI e HANA SASAKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
INDALECIO TIAGO DE CAMARGO, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AGUINELLO PINTO DE CAMARGO e RAQUEL BRITTES DE CAMARGO. Sepultamento: DOAÇÃO PARA UNIVERCIDADE DE DOIS VIZINHOS, terça-feira, 18 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 17/11/2025.
JADE BORTOLAN DE ARAUJO, 2 ano(s). Filiação: ULISON ALVES DE ARAUJO JUNIOR e KARIN TATYANE BORTOLAN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
JOAO DA SILVA RIBEIRO, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: VERA LUCIA BARBOSA DE ANDRADE F SOARES. Filiação: VERGILIO DA SILVA RIBEIRO e INGRACIA ALVES RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
LINDAMIR MARTINS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROSA IVETTE MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (18/11)
LUIS ISIDRO GARCIA GONZALEZ, 57 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: NURY CAMEJO ARMAS. Filiação: PEDRO GARCIA MORENO e TEODORA GONZALEZ QUINONES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
LUIZ SERGIO DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: GINA APARECIDA. Filiação: ANTONIO MANUEL DA SILVA e NEVAHY SANTOS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 19:30h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
MARIA DE ALMEIDA SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES DE ALMEIDA SANTOS. Filiação: MIGUEL KAUST e ANASTACIA SUSLA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
MARIA JOANA ALVES DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: VITOR PIRES DE LIMA. Filiação: HORACIO A DOS ANJOS e MERCEDES OLIVEIRA DOS ANJOES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
MARIA NATALIA GREIN FIRAKOSKI, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: BENO FRANCISCO FIRAKOSKI. Filiação: LUIZ GREIN SAUER e MATILDE BECKER GREIN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (18/11)
NECY TERESINHA DE AZAMBUJA CORREA, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO BATISTA CORREA. Filiação: CECY SARAIVA DE AZAMBUJA e MARIA EMILIA FALKENBACH DE AZAMBUJA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 18 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 17/11/2025.
SANDRA APARECIDA RIBEIRO, 59 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JOSE RIBEIRO e DIRCE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
SUELI DE FATIMA LEINEKER, 64 ano(s). Profissão: ASSISTENTE JURÍDICO. Filiação: CONRADO LEINEKER e ANNA HORNING LEINEKER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
VERA LUCIA DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SEBASTIAO DOS SANTOS e LOURDES CORREIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
ZENAIDE CECILIA KLEIN, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IRINEU OSVALDO KLEIN. Filiação: JOAO ROOS e IRMA ROOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 18:30h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (18/11)