Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (17)

ADALBERTO FRANCO, 77 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: MARIA AMPARO FORTUN FRANCO. Filiação: BRASILIO FRANCO e ANA JACINTO FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 13:00h.

ALAIDE ALVES DE SOUZA, 96 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: MANOEL ALVES DE SOUZA e JERONIMA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: CEM. BOSQUE DA PAZ, terça-feira, 17 de junho de 2025.

ALTINO BENEDITO DE PAULA, 80 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ARLY SADELLI DE PAULA. Filiação: LISANDRO DOMINGUES DE PAULA e FIRMINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO SR BOM JESUS – FAXINAL DOS CORREIAS (LAPA), terça-feira, 17 de junho de 2025.

ANTONIA DOS SANTOS VARISTELO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ VARISTELO. Filiação: JOSE JOAO DOS SANTOS e OLIVIA IZOLMAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 12:00h.

ARLETE DE ALMEIDA SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR DOS SANTOS. Filiação: DURVAL BORGES DE ALMEIDA e ALCINA BORGES DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 10:00h.

BALBINA EVANIKI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GREGORIO EVANIKI e OLGA VOLOCHEN EVANIKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 14:00h.

BRYAN HAVY SILVA TORRES, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JACSON EVERTON MOREIRA TORRES e BRUNA SILVA LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 17 de junho de 2025.

CATARINA STIVAL MENEGUSSO, 94 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OZORIO MENEGUSSO. Filiação: ANGELIN STIVAL e ERMINIA PARISE STIVAL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 16:30h.

CLEUSA ANTUNES SANCHES, 73 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE CARLOS SANCHES. Filiação: JOAO ANTUNES e MARIA ALVES CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:00h.

DEJANIRA BACKES, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ADAO VALDEMAR BACKES. Filiação: DORVALINO RIBEIRO DE MELLO e OLGA MELLO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 20:00h.

DIOGO DA ROSA LEZ, 28 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GERSON ANTONIO LEZ e VITORIA SERAFIM DA ROSA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 16:30h.

GERALDO GOINSKI, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DELOURDES GOINSKI. Filiação: LUIZ GOINSKI e MARIA GOINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 17 de junho de 2025.

GILBERTO DAL COL RIBAS, 54 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: ALCEBIADES DAL COL RIBAS e MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 17 de junho de 2025.

HENRIQUE IEDE, 78 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA LUIZA IEDE. Filiação: ANTONIO IEDE e ROSEMIRA IEDE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 16:00h.

IDALECIO PEREIRA DE MELLO, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MIRIAM MARTINS DE MELLO. Filiação: WALFRIDO PEREIRA DE MELLO e ANTONIA VERGELINA DE MELLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 16:00h.

JADIR BENTO DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZENI MACEDO DOS SANTOS. Filiação: CANDIDO BENTO DOS SANTOS e ROSA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 16 de junho de 2025.

JEROSLAU VOLOCHTCHUK, 89 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA VOLOCHTCHUK. Filiação: ALEXANDRE VOLOCHTCHUK e MARIA VOLOCHTCHUK. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 17 de junho de 2025.

JOACHIN JOSE RIEDEL, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE CONRADO RIEDEL e KLARA ELISE LUISE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 10:00h.

JOAO SAPULA BATISTA, 71 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ODETE PINTO BATISTA. Filiação: JOSE BTISTA e ANA SAPULA BATISTA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, terça-feira, 17 de junho de 2025.

JOSE CLAUDIR CHANQUINI, 69 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: NORMA THEREZINHA JACOBSEN DORNELLES CHANQUINI. Filiação: VICENTE CHANQUINI e APPARECIDA GASPARETTO CHANQUINI. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 17 de junho de 2025.

JOSE LUIZ RODRIGUES, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ASTROGILDO RODRIGUES e ANGELA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 13:00h.

JOSE SIMAL LOIS, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TEREZA MARLI SIMAL LOIS. Filiação: BERNARDINO SIMAL e DOROSIA LOIS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 10:00h.

JOSETE APARECIDA BISCAIA CABRAL, 64 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: JAIRO DA SILVA CABRAL. Filiação: JOAO MARIA BISCAIA e INES MARIA FERREIRA BISCAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 16:30h.

JULIO STANIESKI, 82 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: RITA MARA PETRUY STANIESKI. Filiação: MIGUEL STANIESKI e FRANCISCA STANIESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 17 de junho de 2025 às 12:00h.

JULITA ALVES ROCHA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE ROCHA. Filiação: NOBERTO ALVES e DALILA CORREA ALVES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 16:30h.

LEONCO SANTANA, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: WENCESLAU BRAZ DE SANTANA e ROSA GATO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 17 de junho de 2025.

LUCILEIA CELES DE ARAUJO, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SEBASTIAO CHAGAS DE ARAUJO e ILDA CELES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 19 de junho de 2025 às 17:00h.

LUIS ANTONIO MUNIZ DE LEMOS, 73 ano(s). Profissão: MUSICO. Filiação: BENTO MUNIZ DE LEMOS e MARIA JOSE DA LUZ DE LEMOS. Sepultamento: CEMITÉRIO A DEFINIR, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 16:30h.

LUIZ ANTONIO PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Cônjuge: DORACI IVANETE TISSI PEREIRA. Filiação: LUIS ALVES PEREIRA e ENEDINA NEVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 17 de junho de 2025 às 10:30h.

LUIZ CARLOS GOMES, 43 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: THASSIA GABRIELLE RAMOS GOMES. Filiação: NEUZA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 09:00h.

MARGARIDA NEVES DE MATTOS, 79 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: JOSE DE SOUZA MATTOS e ODETE NEVES DE MATTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 11:00h.

MARIA APARECIDA MENDES, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE MENDES e ANTONIA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA LUIZA VIEIRA BARBOSA, 6 ano(s). Filiação: EVANDRO DE OLIVEIRA BARBOSA e ARILETE VIEIRA SOUZA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:30h.

MARIA OLIMPIA GOMES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RAIMUNDO GOMES. Filiação: OLIMPIO CANDIDO DA SILVA e OLIVIA ROSENDO DA SILVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 16:30h.

MARLENE MARIA DO CARMO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SIMPLICIO DA SILVA e MARIA LUCIA DO CARMO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 17:00h.

NAIR VIDAL DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: EDMAR VIDAL DA SILVA. Filiação: BELMIRO GUARACI DA SILVA e NANCI BUENO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 10:00h.

NALZIRA ANTONIA DE MATOS GUERKI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JANGUITO GUERKI. Filiação: LAUDELINO ANTONIO DE MATOS e AMELIA VARINI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 17:00h.

OLGA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HORACIO GONCALVES DE OLIVEIRA e MARIA LUIZA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 16:30h.

ORTENCIA DOMINGOS TRINDADE, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDES ROSA DA TRINDADE. Filiação: JOSE DOMINGOS DE AZEVEDO e MARIA ANA JOSE. Sepultamento: CEMITERIO COLONIA DOM PEDRO II, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 17:00h.

ROBERTA ALICE ALVES ZABUNOV, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: WELLIGTON NATHAN DOS SANTOS ZABUNOV e RANY BEATRIS ALVES LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 16:00h.

SARAH ELIZABETH AUGUSTIN CZECZKO, 68 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: NICOLAU GREGORI CZECZKO. Filiação: RUBI LUIZ AUGUSTIN e ODETTE CAMARGO AUGUSTIN. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 17 de junho de 2025.

SHIRLEY PADILHA, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOAO PADILHA DE OLIVEIRA e ERNA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 08:00h.

SILVIA MARCIA KLEIN PEREIRA, 71 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: JOSE DONIZETE PEREIRA. Filiação: BRONISLAW KLEIN e DORVALINA KLEIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 11:00h.

THEREZINHA DE JESUS HANNEMANN, 82 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: AGUINALDO HANNEMANN. Filiação: HYPPOLITO PEREIRA VENANCIO e FRANCISCA DE OLIVEIRA VENANCIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 21:00h.

WANDA SILVA CORTEZ, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLAVIO PEREIRA CORTEZ. Filiação: ROMUALDO FERREIRA DA SILVA e IRENE BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de junho de 2025 às 14:00h.

WILLIAM DA CONCEICAO, 79 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Cônjuge: MARIA NEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA. Filiação: ARY FERREIRA DAS DORES e JUDITE DA C FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 17 de junho de 2025 às 10:00h.

YOLANDA SONIA DORNELLES HERMES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NADIR PACHECO. Filiação: CARLOS OTTO HERMES e ANADY DORNELLES HERMES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 17 de junho de 2025 às 19:00h.

