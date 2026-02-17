Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (17/02)
ABIGAIL KELLA PANASCO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ VICENTE PANASCO. Filiação: IZIDORO KELLA e ITALIA KELLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
ALBA NERI TAFFAREL, 77 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: NATAL TAFFAREL e MARIA MERCEDES TAFFAREL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
ALZIRA ALVES TEODORO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACI TEODORO DE SOUZA. Filiação: JOSE ALVES CRUZ e CECILIA CARNEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
CLEUSA HEITZWEBEL, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAMILTON HEITZWEBEL. Filiação: ERNESTO ALVES e VITALINA DE BASTOS ALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
CLEUSI CORDEIRO DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: LEONILDO CORDEIRO e OLINDA FERNANDES CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
DIVERCI DOROTI TEDESCO, 93 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ANTONIO TEDESCO e JUVITA PLUZEK TEDESCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
ELZA DOS SANTOS COSTA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA COSTA. Filiação: JOAO MANOEL DOS SANTOS e TEREZA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
ELZA MARIA CORDEIRO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SEVERINO. Filiação: MARIA HELENA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
ERICK LUAN RIBEIRO, 31 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HELIO RIBEIRO e CRISTINA RIBEIRO. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
EZIDIO FELIPPI, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LIVANICE DA SILVA FELIPPI. Filiação: TEREZA FELIPPI e TEREZA FELIPPI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
FERNANDA CRISTINA ROSELLA DE LIMA, 39 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ENI DO ROCIO ROSELLA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
FLOR DE MARIA RAMOS, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: MICAELA RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
JOAO MARIA BISCAIA, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUIZA BISCAIA. Filiação: AFONSO BISCAIA DOS SANTOS e MARIA MADALENA BISCAIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA FELIX DOS SANTOS. Filiação: VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA CONCEICAO DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
JOSE MARIA NUNES, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES CORREIA SANTOS NUNES. Filiação: BENEDITO NUNES DE ASSIS e MARIA SANTINA DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
JUCILEI APARECIDA SCURUPA, 58 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOAO PEDRO SCURUPA e IONE CONCEICAO GOMES SCURUPA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
LAURINDA DE ALCANTARA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVENAL ALCANTARA. Filiação: MANOEL RIBEIRO e CECILIA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
MARILDA NASCIMENTO DE PAULA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORIZON PEREIRA NASCIMENTO e TEREZA HENING. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 16/02/2026.
NEUCI WOLKER, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DAZIR WOLKER e JOVELINA OLIVIA DE ANDRADE WOLKER. Sepultamento: MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
ODENE MOREIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO GODOY. Filiação: JOSE ROSA MOREIRA e ZELINDA SIBILETTE MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
OSNI LINO ALVES, 70 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: SATURNO LINO ALVES e EVA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
RACHEL ALMEIDA FERNANDES MACHADO, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROGERIO FERNANDES CINTRA MACHADO e ANDREA BASTOS DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
ROSELI DORNELES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLAVO DORNELES. Filiação: EMILIO ORESTES CARASSAI e IZOLINA GABARDO CARASSAI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
ROZILDA GONCALVES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA GONCALVES. Filiação: LAURENTINO RIBEIRO PINTO e ARACY RIBEIRO PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
THEREZINA BERTE, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BALDUINO BERTE. Filiação: PEDRO DELLAZARI e CATHARINA DALLA VECCHIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
UYLTON NATAL MURARD, 97 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA IVANIR MURARD. Filiação: FREDERICO MURARD e MAGDALENA WASCHILESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
VALDIONOR JOAQUIM SANTANA, 60 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DUMIRA ALVES DE SANTANA FILHA. Filiação: VALDEMAR JOAQUIM SANTANA e MARIA ROSA SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
ZENONE KROPERNICKI, 75 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ABEUZAIR APARECIDA DE PAULA KRPERNICKI. Filiação: FRANCISCO KROPERNICKI e SOFIA KROPERNICKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
