AIKO KITAMURA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HIROAKI KITAMURA. Filiação: SOSHICHI TADA e SUKE TADA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 09:00h.
AMAURI FIECHTER, 76 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: BERNARDETE PEREIRA FIECHTER. Filiação: RICARDO FIECHTER e ERMELINDA FIECHTER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANTONIO ADEVIR RISSARDI, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA STRAPASSON RISSARDI. Filiação: LUIZ RISSARDI e NATALIA ALBERTI RISSARDI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 15:00h.
BENEDITO MURBACH, 95 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA ANTONIA SOARES MURBACK. Filiação: ANTONIO MARTINS MURBACK e VICTALINA FRANCISCA DA VEIGA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 15:20h.
DIRCE SCHELESTING FRANCO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DILSSON FRANCO. Filiação: ESTANISLAU SCHELESTING e IZAURA IKISS SCHELESTING. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 16 de setembro de 2025.
EDERSON BORD, 35 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: LERI BOARD e ALZIRA MARGARIDA FITZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de setembro de 2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (16)
EDI SILVA HANKE, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDISON HANKE. Filiação: MAVIAEL SILVA e CECILIA MIRANDA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 11:00h.
EIDRYAN MOREIRA DA SILVA, 31 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: CLODOMIR MOREIRA DA SILVA e DULCE MOREIRA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:00h.
ELOA VITORIA TERRES WOSNIAK, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOELCIO DE JESUS WOSNIAK e LOISLAINE TERRES. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 14:00h.
FELIPE BERNARDES, 93 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: VICENTE BERNARDES DA SILVA e FRANCISCA AUGUSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:00h.
HAMILTON PEREIRA DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: IRENE ISAURA VASTPHAL. Filiação: ARNOLDO PEREIRA E SOUZA e CIDALIA LOPES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 16 de setembro de 2025.
INACIO RIBEIRO, 78 ano(s). Filiação: ADEMINEIS RIBEIRO e MERCEDES RIBEIRO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 16 de setembro de 2025.
JOAO DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: NESTOR JOAQUIM DA SILVA e BATISTA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:30h.
JOAO DE JESUS MOREIRA, 82 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOAO MARIA MOREIRA e DEUMIRA KUKA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 14:30h.
JOAO VAZ DO NASCIMENTO, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SANTINA DE BOMFIM NASCIMENTO. Filiação: BENJAMIM BISPO DO NASCIMENTO e MARIA VAZ DO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:30h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (16)
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: LEONIR TERESINHA DALEFFE DA SILVA. Filiação: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA e IRIS ARAUJO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:00h.
LAERTES MUNHOZ DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVETE HOCHSTEIN DE OLIVEIRA. Filiação: ROMEU MUNHOZ DE OLIVEIRA e IDALINA BOMFIM DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:00h.
LAURA ZAICZUK TEIXEIRA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON DIOGO TEIXEIRA. Filiação: AUGUSTO ZAICZUK e MARIA BOUK ZAICZUK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 15:00h.
LUIZ MARIO GOMES DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: RAQUEL ADRIANA KAKTIN OLIVEIRA. Filiação: ADILIO GOMES DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES DE JESUS OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 14:00h.
MARIA APARECIDA PONTELLA PETRY, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILSON LUIS KUBIS. Filiação: ELIRIO PONTELLA e MARINA MARTINS PONTELLA. Sepultamento: COLONIA ANTONIO PRADO, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARIA DE FATIMA VIEIRA NEVES, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IDAIR NEVES. Filiação: JULIO VIEIRA e ORTENCIA SUNTAQUE VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 16 de setembro de 2025.
MARIA DE LOURDES KUSS WICZNESKI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ETEFANO WICZNESKI e GUIOMAR DA SILVA KUSS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARIA ISIDIA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO PORPIRES DA SILVA. Filiação: FIRMINO JACINTO e SELESTRINA ROBERTO DE DEUS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARIA SIQUEIRA FERREIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ARTUR FERREIRA. Filiação: LUCIO SIQUEIRA e MARIA CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 16:00h.
MIRIA PEDRI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO PEDRI e AMELIA NEGERBOM PEDRI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:30h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (16)
NILDA DE ALMEIDA MILDEMBERGER, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO MILDEMBERGER. Filiação: FERMINO DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA E ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 11:00h.
PEDRO EDUARDO NAITZK, 16 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: DOUGLAS JUNIOR NAITZK e JIZELI FATIMA VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:00h.
RENATO LUIZ MANEIRA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: COMPRADOR(A). Cônjuge: MARICI CLARET VEIGA MANEIRA DA SILVA. Filiação: JOAO MANEIRA DA SILVA FILHO e ELIZABETH GARCIA MANIERA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:00h.
ROBERTO PUCHTA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO PUCHTA e MARIA LUIZA PUCHTA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
ROSINA SCREMIM AGUIAR, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO SCREMIM e MALVINA CORREA SCREMIM. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 14:00h.
SONIA STAZINSKI DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA e WANDA STAZINSKI DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 17:00h.
TALITHA MERCEDES RIGON SALAMON, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RIGON e JOSEPHINA RIGON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.
VALDIR CRISTOFELLI, 67 ano(s). Filiação: MARIA LUIZA CRISTOFOLLI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, terça-feira, 16 de setembro de 2025.
VICENTE CALEGARIO DE SOUZA, 79 ano(s). Cônjuge: OLIRA BENTA DE SOPUZA. Filiação: GERALDO CALEGARIO DE SOUZA e ANA CALEGARIO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 14:00h.
VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: RACHEL MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIA BELA NEVES OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (16)