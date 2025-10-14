Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (14)
ALAIDE MARIA KNAUTH, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDWALDO KNAUTH. Filiação: NARCIZIO PEDRO e CHRISTINA HORNUNG PEDRO. Sepultamento: MARIENTAL, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
ANTONIO CAMPANHARO, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE CAMPANHARO e ANA CAMPANHARO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
CLAUDIMAR SILVA DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO DOS SANTOS e TEREZA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO EM FRANCISCO BELTRAO, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
DIRCEU PAES DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARIA HELENA DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO PAES DE OLIVEIRA e ANAIR BRIZOLA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
FLAVIO BERNARDINO DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: ZAYANE FERNANDA DE ANDRADE. Filiação: JOSE APARECIDO DOS SANTOS e LUCIA NOGUEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
ILCE MARIA PLETSCH CUPINI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCOLINO PLETSCH e ANASTACIA KNOB. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 14 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 13/10/2025.
IVANI BELAO, 69 ano(s). Profissão: TÉCNICO ADMINISTRATIVO. Filiação: CARLOS BELAO e MARGARIDA MOYSES BELAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
JOAO FERNANDES BATISTA, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LENIRA GAUDENCIO BATISTA. Filiação: OZORIO MARCELINO BATISTA e AURORA FERNANDES BATISTA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
JOAO GONCALVES, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LEONOR MARIA GONCALVES. Filiação: ANTONIO GONCALVES e MABILE MARIA PELOSI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
JOSE CARLOS ANTAO, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO RADIOLOGIA. Filiação: GUSTAVO OLIMPIO ANTAO e ARLINDA PEDROSO ANTAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
JOSE GOMES DO REGO FILHO, 85 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: DYLMA CORDEIRO REGO. Filiação: JOSE GOMES DO REGO e MARIA DE LOURDES GOMES DO REGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
JOSE VANIR PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: EVANIRA ZANAO PEREIRA. Filiação: ANTONIO PEREIRA DAS CHAGAS e JOVINA LEMES DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
LAZARO TEIXEIRA DE FREITAS, 87 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: LUIZA BARBOSA DE SOUZA. Filiação: JORGE TEIXEIRA DE FREITAS e MADALENA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
LUIZ GUESSER, 77 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CECILIA CATARINA GUESSER. Filiação: ALBERTO GUESSER e MARIA GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
LUIZ NAVARRETE DE ANDRADE SANCHEZ, 70 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: ROSEMERY DE ANDRADE DE SANCHEZ. Filiação: ROQUE NAVARRETE SANCHEZ e MARIA BERNARDES DE ANDRADE SANCHEZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
MANOEL SEVERINO DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: CARLINDA DA SILVA. Filiação: JOSE AUGUSTO DA SILVA e MARIA ROMANA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
MARIA APARECIDA MARGARIDA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAMIAO LUIZ DA SILVA. Filiação: JOSE MARGARIDA SOBRINHO e DOLORES ANTONIA AUGUSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
MARIA DEL CARMEN FONTENLA GIL, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIONISIO ANSEDE MARTINEZ. Filiação: JOSE FONTENLA e CARMEN GIL GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 17:45h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
MARIA DO CARMO DUARTE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL INACIO DUARTE. Filiação: OLIVIA MARIA DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
MARIA IVANIL REIS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ VICENTE REIS. Filiação: WALDEMYRO JANUARIO DA SILVA e THEREZA OPOLZ DA SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
MARIA OLINDA DA COSTA E SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO DA COSTA E SILVA. Filiação: URMELINDO DE OLIVEIRA e AMELIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
NELSON DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: EDINA REGINA DE SOUZA CASTRO. Filiação: SALIM DE OLIVEIRA e ADELIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: IRATI/PR, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
SANTINA CORREA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO CORREA e FRANCELINA CORREA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
TANIA GUEDES RIBEIRO, 60 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Filiação: ATILIO GUEDES RIBEIRO e NAIR KEMER RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
VALDIRA MARIA PAVANELI, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARQUELAU BERNARDES DE SOUZA. Filiação: VITORIO PAVANELI NETO e ANGELINA POZZOBON. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
ZENAIDE BATISTA MOREIRA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO BATISTA MOREIRA e DALUZ LOURENCO MOREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
