Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (13/01)
ALCEU ZBONIK, 71 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: CARMELA BUENO DA LUZ. Filiação: FRANCISCO ZBONIK e TEREZINHA ZBONIK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
ALEIXO LASKA, 96 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA CARVALHO LASKA. Filiação: ANTONIO LASKA e VICTORIA LASKA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
ARTUR BERNARDO FERREIRA, 42 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ALESSANDRA DE MORAIS. Filiação: ANTONIO BERNARDO FERREIRA e MARIA NECILDA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
CARLOS AROLDO NEGOSSEKI, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EDUARDO NEGOSSEKI e JOSEFINA CHAVES NEGOSSEKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
CELSO MILDENBERGER, 71 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: MARILENE BENEVENUTO LEAL. Filiação: CARLOS MILDENBERGER e PAULINA MILDENBERGER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
ELIZA BERTI FUZA RIBEIRO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CILEDIO RIBEIRO. Filiação: JOSE FUZA e ANGELA CADAMURO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS PR, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
EZEQUIEL PEDRO SOARES, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE PEDRO SOARES e TEREZINHA DA SILVA SOARES. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
FILOMENA OSSOVSKI, 81 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Filiação: FRANCISCO OSSOVSKI e VERONICA OSSOVSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
HELENA SOBCZYNSKI, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ESTANISLAU SOBCZYNSKI e MARIA SOBCZYNSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
IVETE RODANINSKI, 76 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: PEDRO RODANINSKI e EVALDINA MOREIRA RODANINSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
JULITA MALIKOSKI, 66 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: HAMILTON DE SOUZA. Filiação: EMILIO MALIKOSKI e PAULINA BORGES KARLSON MALIKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
LAEDES DOS SANTOS ARRUDA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: IRACI LARA ARRUDA. Filiação: LEONARDO ARRUDA e LUCIDIA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
LEONEL MASOLLER WENDT, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIETE REIS WENDT. Filiação: LEVY RODRIGUES WENDT e GLADIS MASOLLER WENDT. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 12/01/2026.
LEONILDO COITO, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO COITO e MARIA ALVACI COITO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
LUIS CARLOS PERISSUTE, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: REINALDO PERISSUTE e INES PERISSUTE. Sepultamento: CEMITERIO DO PRADO – ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
LUIZ CARLOS DE CASTRO, 57 ano(s). Filiação: FRANCISCO DE CASTRO e IDALINA DE LIMA CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
LUIZ RAFAEL FELIPE, 64 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ORLANDO FELIPE e HIRMA MARTINS FELIPE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
LUIZ ROBERTO MENON, 67 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: REGINA FATIMA DE MESQUITA MENON. Filiação: GILDO MENON e CONCEICAO ROSA MENON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 12/01/2026.
MARCIA REGINA SCHLUKEBIER PEREIRA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MAURILIO PEREIRA. Filiação: CARLITO SCHLUKEBIER e ZENITA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
MARIA MARGARIDA DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL GABRIEL DE SOUZA e APARECIDA MARGARIDA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO JD ETERNO – PARANAGUÁ – PR, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
MARIA ROSA DIAS MARCOLINO, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONIO MARCOLINO. Filiação: JOSE DIAS e ANA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
MARILENE RIBAS, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO RIBAS e ISULINA DE GOES RIBAS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
MERCEDES LUIZA KAIZER DE DEUS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SANTANA DE DEUS. Filiação: SALVA KAIZER. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
ORLEI PORTES BUENO, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ANA MARIA MERLIN BUENO. Filiação: JOSE CORDEIRO BUENO e AURORA PORTES BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 12/01/2026.
PEDRO FLAVIO RODRIGUES DA LUZ, 52 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: LUIZ DA LUZ e SANTA RODRIGUES DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
RAIMUNDA DOS SANTOS BRAGA, 71 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE IRENE DOS SANTOS e EDEZIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
ROQUE LEITE NETO, 32 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: NAO CONSTA e CLAUDIA INES LEITE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
SEBASTIAO OLINO DE ABREU, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARGARIDA DOS SANTOS ABREU. Filiação: VICENTE ABREU ESIVA e EFIGENIA LUIZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
TEREZINHA DE OLIVEIRA CUNHA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BENTO DA CUNHA. Filiação: EMILIO MANOEL DE OLIVEIRA e MARIA JOSE ALVES DE CASTRO OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
VILMAR DOS REIS, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO DOS REIS e TERESINHA MENDES DOS REIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
