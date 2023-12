Obituário Curitiba; Lista de falecimentos desta terça-feira (12)

Adalberto Sabala Neto, 55 anos. Filiação: João Sabala e Helia Rocha Sabala. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Adriano Aparecido da Silva, 37 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Aparecido da Silva e Clarice de Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Monte Sião (Sitio Cercado).

Alda Tereza de Oliveira Souza de Lima, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alano de Souza e Ida Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Altair Pontes, 72 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Francisco Pontes Ribeiro e Cecília Augusta Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Anna Carvalho de Oliveira, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carvalho de Mello e Luíza Jorge de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranavai, saindo da Capela Cemitério Municipal de Paranavai -PR.

Antônio Manicka, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Manicka e Christina Kubis Manicka. Sepultamento ontem.

Brunilda Schuvetz Juczok, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Schuvetz e Mequilina Schuvetz. Sepultamento hoje, Cemitério Retiro (Mandirituba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Evangelos Panagiotis Marcopoulos, 59 anos. Profissão: engenheiro(a) rf. Filiação: Panagiotis Theodoros Marcopoulos e Elissavet Panagiotis Marcopoulos. Sepultamento ontem.

Fátima do Rocio Cordeiro de Melo, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Esmair Cordeiro e Lina Cunha Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Floresnal Raimundo Amaral, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria dos Prazeres Amaral. Sepultamento ontem.

Francisco Walter Lacerda Schettini, 72 anos. Filiação: Valdivio Schettini e Odete Lacerda Schettini. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Idalina Bravim, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hilario Bravim e Eugenia Bravim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Idalina Cordeiro da Silva, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Cordeiro de Olveira e Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Jenny Francisca de Souza Pacheco, 90 anos. Filiação: Tullio Sá Pereira de Souza e Jenny Lagos Pereira de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Onix.

José Carlos de Araújo Vieira, 83 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Percy Correa Vieira e Maria Correa Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Jade.

José Teixeira da Silva, 78 anos. Filiação: Joaquim Alves da Silva e Rita Teixeira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júlio César Balbino Francosa, 28 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Walter Artur Francosa e Maria Leonarda Catarina Balbino da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Tres Marias Minas Gerais.

Júlio Silva, 61 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Patricia Jacques e Ana de Ramos Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de de Jesus Cristo dos Santos dos ÚÚltimos Dias.

Leocadia Opolski Miecoanski, 96 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Opolski e Verônica Opolski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lia Clea da Costa e Silva, 78 anos. Profissão: fonoaudiólogo(a). Filiação: Ary da Costa e Silva e Joanita da Costa e Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Luciano Bernardino Vandelao, 71 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Vandelao e Maria Judith Gusso Vandelao. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Gabriel.

Luiz Carlos de Chaves, 61 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Batista de Chaves e Olivia Gomes. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Rosa Moreira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Napoleão Rosa de Lima e Joana Rosa de Lima. Sepultamento ontem.

Maria da Luz de Oliveira Mendes, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Theodoro de Oliveira e Maria Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério São Manoel (Antonina), saindo da Capela do Cemitério São Manoel (Antonina).

Marilene Padilha Franca, 52 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Adair Vieira Franca e Tereza Padilha Franca. Sepultamento ontem.

Marlene Batista Rosa Kawassaki, 61 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Nelson Batista Rosa e Margarida Sziliagyi Rosa. Sepultamento ontem.

Michelle Lima da Silva, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria da Silva e Glaci Terezinha Lima da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária Alto Boqueirão (Jardim. Paranaense).

Mitsue Utiumi Suzuki, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Akina Utiumi e Fumiko Utiumi. Sepultamento ontem.

Nanci de Lourdes Zeni, 64 anos. Profissão: secretária. Filiação: Ozires Zeni e Nivair Maria Natal Zeni. Sepultamento ontem.

Nely Olivieri, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Olivieiri e Ignez Olivieiri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

Neuza Senegaglia, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ignácio da Silva e Elvina da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Olga Salanek, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Staunetchei e Ana Staunetchei. Sepultamento ontem.

Pedro Luiz de Paula Neto, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Eurides Domingues de Paula e Lari Dondeo de Paula. Sepultamento ontem.

Renildo Martins de Anhaia, 48 anos. Filiação: Oswaldo Martins Anhaia e Elvira Martins Anhaia. Sepultamento ontem.

Roberto Wenke Filho, 55 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Roberto Wenke e Iara Penha Lobo Wemke. Sepultamento ontem.

Roseni Leal, 62 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Amadel Leal e Elizia Adélia Leal. Sepultamento ontem.

Sebastião Farias, 75 anos. Profissão: cartazista. Filiação: Durval de Paula Farias e Julieta de Almeida Cavalheiro. Sepultamento ontem.

Sebastião Jorge de Faria, 69 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Naurilina Rosa de Faria. Sepultamento ontem.

Vera Maria Piccinelli Malucelli, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constante Piccinelli e Clélia Piccinelli. Sepultamento ontem.

Vilma de Jesus de Oliveira, 46 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Roseli da Piedade de Jesus. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Wallasy Felipe de Oliveira, 34 anos. Filiação: Silvania de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Igreja Santa Quitéria.

Yoendrys Alejandra Espinoza Leo, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alberto José Espinoza Castro e Juana Mercedes Leo. Sepultamento ontem.

