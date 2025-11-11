Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (11/11)
ALCIDES AMADEU, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: GESSI DE PAIVA AMADEU. Filiação: JOSE AMADEU e MARGARIDA ANTONIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
ALUISIO EDISON MENDES, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: DOMITILLA AMELIA BEXIGA MENDES. Filiação: BENEDITO MENDES e IZALTINA DOS SANTOS MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
ANTONIA REPLINSKI, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO REPLINSKI. Filiação: ANTONIO RONP e MARTHA RONP. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
AUGUSTA MARIA DUNKER, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SAUL DUNKER. Filiação: FRANCISCO DE SOUZA FILHO e MARIA ABREU DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
CLAUDIA DE ARAUJO MAESO, 61 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: BENITO MAESO GARCIA e MARIA DE LOURDES DE ARAUJO MAESO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
EDISON LUIZ RODRIGUES, 62 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: LUDOVICO RODRIGUES e NEUZA SITKCO RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
ELIANE DE SOUZA CRUZ FATTORE, 43 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ADILSON FATTORE. Filiação: OSCAR ALVES DA CRUZ e MARIA JULIA DE SOUZA CRUZ. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
ERICO FRANCISCO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: MARLENE ORSHI DA SILVA. Filiação: FRANCIDCO ANTONIO DA SILVS e MARIA SEBASTIANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
ERNA RAUTENBERG BUTURI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFFONSO BUTURI. Filiação: MARTIM RAUTENBERG e PAULA RAUTENBERG. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
FLORENTINA KLEINA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO KLEINA. Filiação: FELICIO KICHIJANOSKI e MARIA KICHIJANOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
FRANCISCO LEAL CANALES, 89 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: OLGA KOSTIUK LEAL. Filiação: CHRISTOVAN LEAL e HERMINIA CANALES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JOAO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOAO SOARES DOS SANTOS e LEONILDA MORAES DOS SANTOS. Sepultamento: FAXINAL, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JOAO RENATO VERONI, 73 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: RAQUEL BEATRIZ TRINDADE DOS SANTOS. Filiação: JOAO VERONI e OTILIA VERONI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JORCELIO JOSE DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ESTER APARECIDA DOS SANTOS. Filiação: AUGUSTO NEVES e MARIA JOANA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JOSE MIGUEL MACHADO, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ADAGILSA SABINO DA SILVA MACHADO. Filiação: GALDINO FERREIRA MACHADO e GERTRUDES FERREIRA MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JOSELIA DE LIMA DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO AURELIANO DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO CARDOSO DE LIMA e VITORIA PEREIRA DE LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JUACIR DA SILVA TAVARES, 62 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ROSANGELA TAVARES. Filiação: OSVALDO TAVARES e ORONDINA RAIMUNDA TAVARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
LAIR APARECIDA PIRES, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO RICARDO PIRES e RUTH FERNANDES PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
MARIA DA GLORIA COSTA BORGES, 85 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: IZOLINA DE MELO COSTA e IZOLINA DE MELO COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
MARIA KOERINCH KUNTZE, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO KUNTZE. Filiação: JOAO RAINILDO KOERINCH e PAULINA TURNES KOERINCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
OSVALDO GROGENSKI, 61 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: AUGUSTO GROGENSKI e ROSA RIBEIRO GROGENSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
RUTHE CEZARIO DOMINGUES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE CAETANO DOMINGUES. Filiação: ANTONIO CEZARIO e MARIA CEZARIO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
SELMA DE FATIMA PIRES COLACO, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LUIZ CARLOS COLACO e MARIA DO ROCIO PIRES COLACO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
SERGIO ALBINO, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: BENEDITO ALBINO e NEIDE JESUS ALBINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
TANIA VIEIRA BRETAS, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JACY RODRIGUES BRETAS e ALAYDE VIEIRA BRETAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
ZEFERINO FERRO, 79 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: RUZI PERUSSI FERRO. Filiação: JOAO FERRO e SILVANA FERRO SILVERIO SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
